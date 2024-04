Fifa anuncia LiveMode como agência exclusiva para negociar direitos da Copa do Mundo no Brasil Mundial de 2026 será disputado em três países

A Fifa, entidade máxima do futebol, acaba de anunciar a LiveMode como agência exclusiva para negociar os direitos da Copa do Mundo 2026 no Brasil. A TV Globo possui esses direitos, mas não para todas as plataformas.

Além de outros veículos, como TV paga e streaming, há também a questão envolvendo placas de publicidade.

Em tempo: o atual acordo da Globo com a Fifa não prevê exclusividade na TV aberta.

Como parte do acordo, a LiveMode fica responsável pela venda dos direitos de todos os jogos da Copa de 2026: TV aberta, paga e streamings.

A Globo comprou metade dos jogos, além das partidas do Brasil e final, sem exclusividade.

Assim, pela primeira vez em décadas, os direitos da Copa estarão no mercado. A Copa de 2026 vai durar 39 dias, em vez dos 29 dias da última, e terá 109 jogos. Antes, eram 64.