“Força de Mulher” é a estreia da Record nesta segunda-feira

Özge Özpirinçci é a protagonista de "Força de Mulher" Divulgação

Na noite de hoje, às 21h, a Record vai promover a estreia da novela “Força de Mulher”, produção turca, uma das coqueluches da teledramaturgia atual, que conta a história de uma viúva com dois filhos. Abandonada pela mãe quando tinha 8 anos, ela perde depois a avó e o pai, dando início à obrigação de lutar por esses e outros desafios que a vida lhe impôs.

Folhetim na veia.

A Band, durante quase toda a década passada, se deu bem com a exibição de vários trabalhos turcos e tentou negociar a aquisição de outros, mas sem chegar a um acordo desejado.

É interessante verificar, no decorrer dos tempos, como alguns países colocaram suas produções de teledramaturgia, séries e novelas, entre as mais importantes do mundo, distribuídas em diversas plataformas e disputadas entre as principais TVs.

Em se tratando do telespectador, daqui e de fora, essa troca de trabalhos e informações acaba proporcionando a todos um conhecimento maior de diferentes culturas, assim como os modos e costumes de cada uma.

“Força de Mulher” tem a atriz Özge Özpirinçci como protagonista.

Natália Rosa e Maicon Rodrigues nos bastidores da série Divulgação

Ação!

A TNT deu início às gravações da segunda temporada do “Galera FC”.

A série, com Maicon Rodrigues como Elton Jr., um jogador de futebol, conta a aventura do craque brasileiro que não aguenta a pressão do futebol e decide parar no auge da carreira. Tramas familiares, amizades verdadeiras, romances proibidos e dificuldades financeiras também fazem parte do roteiro.

Mudança

Certamente motivada por alguma estratégia de programação, a Globo decidiu provocar uma mudança no período de estreia da série de comédia da Regina Casé nas noites de domingo, após o “Fantástico”.

Em vez de setembro, o “Tô Nessa”, título definitivo do programa, será lançado em outubro.

Agora fora, depois de tanto tempo lá, Mateus Solano lembrou que a Globo deve a ele Manoella Mello

Novela antiga

Não chega a ser surpresa a queda de braço de muito tempo travada por Globo e diversos atores em relação a reprises no Viva e em outros do gênero – entenda-se Globoplay.

Mateus Solano, agora fora de lá, cobrou a emissora recentemente, que diz honrar todos os compromissos com a categoria.

Sem parar

Não seria exagero afirmar que o Prime Video está “esperando a Globo” para só então acelerar os trabalhos da segunda temporada da série “Cangaço Novo”.

Aos fatos: Alice Carvalho continua gravando “Renascer”, no papel de Joana. Já Allan Souza Lima fará participação especial nos primeiros capítulos de “Mania de Você”. Ambos vão emendar nessa produção do streaming da Amazon.

Pessoal da bola

Há uma dúvida das mais pertinentes em quem trabalha diretamente com futebol: o que está pior, o VAR ou o mau trabalho dos árbitros atuais?

O drama é que viemos um tempo dessas duas ruindades juntas. O Campeonato Brasileiro não passa uma rodada sem um escândalo. Ou atentado.

JK

Uma das grandes realizações da TV Cultura no último ano, “JK, o Reinventor do Brasil” vai abrir a Mostra de Cinema Brasília Viva, na cidade do Porto, em Portugal, no dia 1º de agosto.

Em formato de longa, a produção idealizada por Fábio Chateaubriand conta a trajetória do ex-presidente Juscelino Kubitschek, do dia em que ele nasce até sua morte trágica e jamais esclarecida.

Única verdade

Não sei quem, e nem me interessa saber quem foi, mas alguém saiu dizendo que o SBT demitiu toda a produção da Eliana. Mentira. Todos da sua equipe foram aproveitados entre o “Chega Mais” e “Domingo Legal”.

E ninguém foi para a Record. Uma pessoa só saiu, mas para a Globo, porque a Eliana convidou. Quer dizer, tudo errado.

Bando de preguiçosos

Aviso ao pessoal que inventa notícia: tudo o que sair de errado ou inventado será devidamente desmentido, e agora em diante porque passou da hora de prejudicar aqueles que trabalham direito. Aliás, existe um grupo de jornalistas sérios, que estão também bastante preocupados com o rumo das coisas.

Acabou a moleza. Se bobear, numa próxima vai com nome e sobrenome, e se quiser clique ou audiência, sai atrás da notícia séria. Dá mais trabalho? Dá. Mas é assim que tem que ser, sem querer enganar ninguém. Errar é normal, humano, mas inventar o que não existe nunca será.

Olha lá

Tudo isso para chegar no SBT e no acordo – surpresa – fechado com o Disney+ para “A Caverna Encantada”.

Os atores só ficaram sabendo durante o evento de lançamento, semana passada. Portanto, nada fora combinado. De se imaginar que alguma mudança aconteça nos contratos de todos – para evitar dor de cabeça.

Felipe Mafra estará em "Reis - A Emboscada" Neto Lins

Nova temporada

Com passagens por “Terra e Paixão”, “Verdades Secretas 2″, “Amor de Mãe” e “Bom Sucesso”, todas da Globo, Felipe Mafra, agora, se prepara para estrear como Efrata em “Reis – A Emboscada”.

“É um príncipe que exerce suas funções administrativas no palácio de Israel. Eu contraceno ao lado da rainha Maaca, personagem da atriz Claudia Mauro, e tem sido momentos maravilhosos”, detalha o ator.

Repentinamente

Nos interiores da Globo, dizem, que antes da casa fechar com o experiente Sérgio Marques para apoiar Manuela Dias em “Vale Tudo”, houve tentativa de seguir com três colaboradores já conhecidos dela.

Por alguma razão, segundo as mesmas fontes, os três pularam fora.

Bate – Rebate

· Encerrada participação nas filmagens de “A Lista”, produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, Sidy Corrêa já tem um próximo compromisso...

· ... Ele viverá Dr. Protásio, médico da família de Bia (Maísa Silva), em “Garota do Momento”...

· ... É a próxima novela das seis da Globo.

· Fausto Camunha, jornalista dos mais experientes e de tantas e boas ao longa da carreira, estará lançando seu livro “Um Mergulho na História”, no dia 21 de agosto...

· ... Afinal, como ele mesmo dia, são 62 anos de jornalismo.

· Vale repicar: Marcelo Tas é o convidado do “Roda Viva”, nesta segunda, 22h, na TV Cultura.

· O filme “Onda Nova”, do Kiko Martins e José Antonio Garcia, produzido em 1983, foi restaurado para o Festival de Locarno deste ano, no espaço dedicado ao resgate de clássicos raros...

· ... Este filme, quando ficou pronto, chegou a ter a sua exibição proibida pela Censura e só foi liberado muito tempo depois. Carla Camuratti e Cristina Mutarelli são as protagonistas.

· Sobre uma definição da Liga Forte para o Brasileiro, a partir do ano que vem: o processo é dos mais complexos...

· ... Até porque exige valores muito altos. Acredita-se, no entanto, que o resultado possa sair até quarta-feira. Mas sem cravar.

· Rosane Svartman, e a coluna já havia dado esse toque, está mesmo debruçada em um novo projeto para a faixa das 19h da Globo...

· ... Colecionadora de sucessos, a autora já é chamada de “rainha das sete”.

· Vinicius Cattani leva o espetáculo “Cinco Gotinhas Debaixo da Língua” para o Teatro UOL, a partir do dia 3 de agosto. Direção de Nello Marques.