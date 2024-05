“Gigantesca”, diz José Junior sobre expectativa para estreia de “O Jogo que Mudou a História” Produção sofre facções do Rio entra no ar dia 13 de junho no Globoplay

José Junior fala com entusiasmo de "O Jogo que Mudou a História" (Juliana Coutinho)

Com o desfecho de “Justiça 2″, que se tornou a série mais assistida do Globoplay, os olhares agora se voltam para “O Jogo que Mudou a História”, com estreia no dia 13 de junho na plataforma de streaming. Serão 10 episódios.

Por trás desse projeto, José Junior, fundador e coordenador executivo da AfroReggae Audiovisual, responsável também por sucessos como “A Divisão” e “Betinho: No Fio da Navalha’”.

“Essa é a minha quarta série e, se for juntar todas as temporadas de tudo que eu já fiz, seria a sétima temporada. ‘A Divisão’ foram três, ‘Arcanjo Renegado’, duas, e ‘Betinho’, uma”, declara o executivo à coluna.

“Mesmo assim, eu nunca me acostumo. A expectativa [para a estreia] é sempre gigantesca. ‘O Jogo que Mudou a História’ é uma série que tem 12 protagonistas e 71% do elenco é negro. A série consolida ainda mais a parceria da AfroReggae Audiovisual com o Globoplay. Acredito que o público vai ficar muito impactado ao saber como surgiram as facções do narcotráfico, a partir de um mergulho na vida de personagens que trazem diferentes perspectivas dessa história”.

Inspirada em fatos e ambientada durante as décadas de 1970 e 1980, “O Jogo que Mudou a História”, segundo sua proposta, retrata a gênese da organização das facções do Rio de Janeiro e como uma partida de futebol levou à uma guerra que durou 25 anos.

Conduzida pela perspectiva de múltiplos personagens, transporta o público de forma violenta e realista para um Rio longe dos holofotes históricos e da mídia tradicional. Em 10 episódios, com publicação de dois por semana, sempre às quintas-feiras.

No elenco, Pedro Wagner, Jonathan Azevedo, Babu Santana, Rômulo Braga, Bukassa Kabengele, Jailson Silva, Alli Willow, Álamo Facó, Raphael Logam, Ravel Andrade, Sergio Laurentino, Vanessa Giácomo, Samuel Melo, Claudia Mauro, Tatiana Tibúrcio, Kizi Vaz, Talita Younan, Juliane Araújo, entre muitos outros.

“O Jogo que Mudou a História” é criada e produzida por José Junior, com direção geral de Heitor Dhalia.

A realização é da AfroReggae Audiovisual e da Paranoid.

