Globo busca novo caminho para o humor nas diferentes plataformas As ordens são absolutamente claras: nada pode remeter ao que existiu em um passado recente

Alto contraste

A+

A-

Humor volta na Globo Modelo crítico do “0Casseta & Planeta”, aqui com Marcelo Madureira e Ana Paula Arósio, ficou nos “livros de história (Márcio de Souza)

A Globo, como aqui se antecipou, marcou para setembro o lançamento de um novo programa de humor para as noites de domingo, após o “Fantástico”, com Regina Casé à frente do elenco. Texto de Jorge Furtado e direção de Fabricio Mamberti.

Avançando um pouco mais no assunto, surgiu a informação que a casa tem analisado diversos projetos em cima desse segmento, para colocá-los nas suas diferentes plataformas: TV aberta, canais pagos, streaming, YouTube... Além de programas e séries, também longas-metragens. Há um declarado interesse no resgate do gênero.

Mas, aos navegantes, aviso importante: a Globo busca projetos inovadores. Não aceita nada que remeta ao que já foi produzido pela “Gestão Anterior”. Quer “distância regulamentar”.

Roteiristas ouvidos pela coluna, entre os disponíveis no mercado, já captaram o recado e os tantos protocolos.

Publicidade

Como também estão cientes de que são capazes de desenvolver conteúdos que passem longe de críticas ao governo e de zoação a determinadas pautas. O respeito a diversidade pede isso.

Também teve isso

Publicidade

A direção do SBT chegou a disparar os trabalhos de um especial, pensando nas festas juninas que se aproximam.

A ideia era fazer um programa, reunindo todo o elenco da casa – os mais antigos e os que chegaram agora, num bem bolado de musical e humor. Não avançou devido ao tempo muito curto para produção e comercialização.

Publicidade

Tá de pé

O fato de não conseguir realizar um agora, tendo em vista o período das festas juninas, não elimina o interesse em se pensar num próximo.

Talvez na primavera ou como especial de fim de ano.

Novo caminho Rachel Sheherazade revela-se para o entretenimento (Divulgação)

Revelação

Tratar como revelação a presença de Rachel Sheherazade em “A Grande Conquista” pode ser um exagero ou até uma incoerência, só que não.

Impressionou a todos a forma e a segurança dela em se colocar à frente de um programa, desafiador em todos os sentidos, não só pelo alto número de participantes. Tem uma voz de comando segura.

Ambiente digital

A estreia de “A Grande Conquista” acumulou cerca de 83,6 mil menções nas redes sociais, ou seja, 66 mil comentários a mais do que o primeiro episódio da temporada anterior.

E mais de 514 mil visualizações nos vídeos postados, 244,4 mil interações com os conteúdos do programa e cerca de 3 milhões de minutos consumidos em suas redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube e X.

Mercado

A Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, assinou contrato com o festejado roteirista André Rodrigues, que atuará com foco na criação e desenvolvimento de projetos de ficção para todas as plataformas.

Trata-se de alguém que já colaborou em mais de 600 roteiros de ficção.

Reality musical Ana Clara vai apresentar o "Estrela da Casa" (Estevam Avellar)

Começo e fim

A Globo já tem estabelecido o período de exibição do reality musical “Estrela da Casa”, que terá apresentação de Ana Clara.

Estreia no dia 13 de agosto e vai escolher seu vencedor em 1º de outubro.

Calendário

Como se observa, o “Estrela da Casa”, da Globo, vai terminar no momento em que a Record irá estrear “A Fazenda”. Parece combinado.

Mas está dentro do que já existe como estabelecido: reality show o ano inteiro, um após o outro.

Tem espaço

O fato de já existir uma programação para os realities shows não significa ou desobriga as TVs, nenhuma delas, a pensar em alternativas para o entretenimento.

Deve continuar existindo espaço para outras linhas de produção, como musicais, humor, própria dramaturgia e outras do gênero. É bom não esquecer.

Ele merece

Os 30 anos da morte de Ayrton Senna, na quarta-feira, dia 1º, estão sendo convenientemente lembrados pela televisão.

Além do impecável trabalho do Roberto Cabrini, levado ao ar ontem no “Câmera Record” e disponibilizado pelo PlayPlus, a Globo fez o dela, a ESPN também, enfim, homenagens que são plenamente merecidas.

Ano festivo

A Globo, claro, ainda terá algumas novidades no decorrer dos próximos meses, porém, muitas das suas surpresas já começam a ser reservadas para o ano que vem.

No dia 26 de abril de 2025 serão completados os seus 60 anos, inclusive com edições históricas de muitos dos seus programas e telejornais. Preparativos em curso.

Tratamento Bárbara Borges no Marrocos em “A Rainha da Pérsia” (Divulgação)

Realidade aumentada

Várias cenas de “A Rainha da Pérsia” captadas no Marrocos estão recebendo o tratamento Unreal no estúdio virtual da Casablanca no Rio de Janeiro.

Sequências que exigem continuidade com as paisagens, por exemplo, ou controle “dia ou noite”.

Bate – Rebate

· O cineasta Walter Lima Jr., 85 anos de vida e 60 de carreira, será o homenageado com a retrospectiva “Em cima da terra, embaixo do céu”, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 30 de abril a 19 de maio...

· ... Além da exibição de documentários, curtas, médias e longas-metragens, ainda haverá uma mesa de debates e oficina com o homenageado.

· O Canal Brasil, a partir desta quarta-feira, às 16h, também terá uma programação sobre os 30 anos da morte de Ayrton Senna...

· ... Com direção de Ernesto Rodrigues, “Ayrton: Retratos e Memórias” será exibido em 10 episódios.

· Após fechar o novo time, liderado por Fabiana Karla, agora em maio o SBT dispara os trabalhos do “Bake Off”...

· ... Por exemplo, pensar em um cenário, que em nada faça lembrar o antigo.

· PlayPlus disponibilizou ontem nova temporada do “Repórter Record Investigação”, com reportagens inéditas e entrevistas reveladoras.

· A LiveSports, do João Palomino, fechou com a Vicar) os direitos das transmissões de suas provas no YouTube brasileiro...

· ... Por aí, Stock Car Pro Series, Stock Series, Fórmula 4 Brasil, Turismo Nacional e TCR South América.

· Ana Hissa, apresentadora e comentarista do Canal Combate, fez sua estreia como atriz nos palcos do Rio de Janeiro...

· ... Ela se apresentou no Teatro Nathalia Timberg com o espetáculo “O Alto da Compadecida” e promete não parar por aí.