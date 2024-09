Globo e do SporTV usam maneiras diferentes na escalação das suas equipes para transmissão do futebol Em ambas, no entanto, é sempre enorme a falta de um analista de arbitragem Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 09/09/2024 - 00h07 (Atualizado em 09/09/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lédio Carmona é um dos comentaristas titulares do SporTV João Miguel Júnior

A Globo, já de muito tempo, deixou de contar com jornalistas profissionais como comentaristas nas suas transmissões de futebol, optando por trabalhar só com ex-jogadores

Ana Thaís Mattos é a exceção, porque além dela, salvo qualquer engano, Juca Kfouri e Sérgio Noronha foram os últimos.

Dos dois em diante, vieram Paulo Roberto Falcão, Casagrande, Junior, Caio e Roger Flores, mais recentemente.

Tudo bem, é um modo de ser, um pouco diferente do SporTV, do mesmo Grupo Globo, que mesmo mantendo dois analistas, na maioria das vezes se utiliza de um ex-atleta, aquele que viveu a experiência do gramado, e alguém que estudou e se preparou para estar ali. Casos de Lédio Carmona, Paulo Cesar Vasconcellos, Carlos Eduardo Lino e Sérgio Xavier, entre outros.

‌



No fundo, no fundo, nada que altere o placar, como nunca alterou, mas esta última nos parece a forma mais adequada, porque sempre é enorme a possibilidade de uma mesma situação ser observada de maneira diferente.

O que se lamenta, em ambos os casos, foi a exclusão do especialista em arbitragem, uma presença que poderia ser resgatada, diante dos problemas e tantas dúvidas que aparecem em todos os jogos. O que custa?

‌



Não é por nada

Quem assistiu Cuiabá e Juventude no SporTV, quinta passada, viu o Deus nos acuda que foi entre narrador e comentarista do jogo em um lance polêmico. Gol ou não gol? Pênalti ou não pênalti?

‌



Nas transmissões do futebol, desde o Flávio Iazzetti e Mario Viana lá atrás, sempre existiu a necessidade de ter esse especialista. Aliás, função que o Arnaldo Cezar Coelho exerceu e soube consagrar.

É por aí

Aqui se falou sobre a necessidade da Band ter alguém, com suficiente capacidade, para tomar frente dos seus trabalhos e buscar alternativas para superar rapidamente esses momentos de maior dificuldade.

Sendo o caso até, voltar com antigas posições, como superintendente ou vice da TV, desde que valendo-se de pessoas do mercado, habilitadas para o desafio.

Humberto Candil é um bom nome para a Band Divulgação

Bom nome

Humberto Candil, executivo com histórico na casa, tem conversado muito com Johnny Saad nos últimos dias. Se são conversas para levar à frente um trabalho mais sério ou sobre outro assunto qualquer, difícil dizer.

Mas já é uma luz no fim do túnel. Das mais interessantes. O fato é que, sendo o Candil ou não, precisa ter alguém para não deixar acontecer outras situações tão atabalhoadas, como foi com a Fórmula 1, entre as tantas.

Porém...

Consultado, e sem esticar muito o papo, o Candil não confirma nada disso.

Declara que não tem proposta da Band para trabalho ou cargo nenhum.

Olha o perigo

Data hoje e mantidas as condições atuais, é impossível prever o que será da Band nos próximos tempos.

Fórmula 1 já era. Resta ainda saber o que pode acontecer, por exemplo, em relação à Série B no ano que vem, entre as suas propriedades. Perdas que podem comprometer todo histórico de uma TV que já foi o “canal do esporte”.

Élcio Coronato e o elenco do "Hoje em Dia" Divulgação

Nova temporada

A Record marcou para esta próxima quinta-feira a estreia da segunda temporada do quadro “E se fosse você?”, comandado por Élcio Coronato.

Nele, encenações em diferentes locais públicos retratam situações do cotidiano para ver como será a reação das pessoas que estão ao redor. Agora, o primeiro será sobre o comportamento, em um caixa de supermercado.

Nada a ver

Tem certas coisas que ninguém sabe explicar como aparecem. Uma das últimas, é que a Jovem Pan, rádio e TV, estaria sendo vendida.

O comprador? Ratinho. Consultado, ele próprio desmentiu. E o Tutinha também.

Mavi (Chay Suede) e Mércia (Adriana Esteves) em "Mania de Você" Manoella Mello

Estreia hoje

Como pôde ser constatado nas chamadas de “Mania de Você”, a Globo fez questão de lembrar que sua nova novela das nove é do “mesmo criador de Avenida Brasil e Todas as Flores”.

Mas, João Emanuel Carneiro, como se recorda, foi parar no streaming justamente porque não vivia bom momento na casa. Virou o jogo.

Baixa

Após quase 5 anos de casa, Thaís Endo deixou a Rede TV! e a direção do “TV Fama” para encarar novos desafios.

Andrea Dallevo, número 1 do Artístico e Programação, vai definir o substituto nesses próximos dias.

Fim de papo

O diretor Rudi Lagemann colocou ponto final nas gravações da Temporada 12 da série “Reis - A Emboscada”.

Aguarda-se, agora, uma definição da Record quanto a data de estreia na TV aberta. Na plataforma Univer Video, ela já foi disponibilizada desde meados de agosto.

Cissa Guimarães e Evelyn Castro em "Caindo na Real" Elo Estúdios

Comédia

Cissa Guimarães, apresentadora do “Sem Censura” na TV Brasil, está no elenco de “Caindo na Real”, de André Pellenz e protagonizado por Evelyn Castro, com estreia nos cinemas em 24 de outubro.

No papel de uma jornalista, ela faz a cobertura de um evento inesperado: a restauração da monarquia no Brasil. O cantor Belo também participa.

Bate – Rebate

· Fernanda Siccherolli, que era repórter do “TV Fama”, reforça o programa de Edu Guedes na Rede TV!.

· Vale destacar: amanhã, no “Programa de Todos os Programas”, Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli falando de “A Fazenda”.

· Sharam Diniz, vista por aqui na série “Reis”, integra o elenco de “Huila”, próxima novela da TVI, com direção de Edgard Miranda, que teve gravações na África, recentemente.

· Vai eleição e vem eleição, mas a propaganda política no rádio e televisão insiste em ser ruim e não ter atrativos capazes de chamar a atenção de ninguém...

· ... Parece até um combinado entre candidatos e todos os partidos, o de sempre fazer o pior possível.

· Alane Dias, ex-BBB, bem que tentou, mas não conseguiu papel em novelas da Globo...

· ... Em compensação, será musa do Carnaval da Grande Rio no ano que vem.

· Tainá Muller fez participação nas filmagens de “Mariana”, com direção de Raoni Seixas...

· ... Vanessa Gerbelli e Bia Brumatti também estão no elenco.