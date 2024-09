Globo erra feio ao marcar final de “Renascer” em dia de jogo do Brasil Último capítulo vai ao ar sexta, colado ao duelo da seleção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 04/09/2024 - 00h07 (Atualizado em 04/09/2024 - 00h07 ) ‌



Xamã e Sophie Charlotte nos bastidores de ‘Renascer’ Globo/ Fábio Rocha

A Globo nunca deveria se permitir a certos descuidos e marcar o final de uma novela das 9 no mesmo dia de um jogo do Brasil. Este é um erro de planejamento dos mais sérios, injustificável para uma TV com esse tamanho.

Alguém, como até se fala muito por lá, não prestou atenção no serviço, não é mesmo, Dandan?

Existem princípios e situações bem elementares.

Todo especialista em programação, com o calendário nas mãos, sabe promover escolhas que são as mais corretas, para assim não promover “embates” e “coincidências” que são sempre prejudiciais. Assim existem, ao longo do ano, datas estabelecidas, que ninguém consegue mexer, daí a necessidade de saber trabalhar com elas.

‌



Jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, sexta-feira, às 22h, contra o Equador, há muito tempo se sabia que iria acontecer; então, como foram marcar o fim de “Renascer” no mesmo dia? Por que não uma semana antes ou uma depois, qual a diferença?

Em uma situação normal, como todo capítulo especial, ele poderia ser espichado e ter seus vários intervalos recheados. Só que não. A sua exibição se iniciará às 20h50, depois do Horário Político – e ainda tem isso, para terminar às 21h55. Prejuízo certo.

‌



Mais do mesmo

O objetivo da última semana de novela, sempre foi, transformar cada um dos cinco capítulos em um momento especial e marcante. Tipo decisão de campeonato. Até para poder contribuir para sua média final de audiência.

‌



Tudo que “Renascer” não está fazendo. Esperava-se muito mais. E não mais do mesmo. Fica esse importante alerta para “Vale Tudo”.

Ana Furtado gravou em Aruba Pino Gomes

Primeira vez

A passagem de Ana Furtado por Aruba rendeu um total de 6 episódios para a nova temporada do programa “Passeio Completo”, no YouTube, ainda sem data de lançamento.

“Foi a minha primeira vez no Caribe. Comecei com o pé direito! As belezas naturais são incríveis. Foram dias de muito sol, mar, cultura, gastronomia e história. Nunca estive tão feliz e leve”, declara Ana. Em breve, também serão lançados episódios gravados na Noruega, no Japão e na Espanha.

Medidas

Os relatos são, evidentemente, do pessoal de lá. De que o SBT, em tempo de ajustes e para não chamar atenção, estaria promovendo cortes em “doses homeopáticas”.

O clima continua bem esquisito na Anhanguera.

Por outro lado

Também houve um pedido de diretores para suas equipes no sentido de apertar o cinto. Procurar economizar em tudo, para evitar justamente cortes nas produções.

Como toda empresa, o SBT também está sujeito a problemas e busca alternativas.

Uma...

A Globo já está trabalhando na promoção de um futebol solidário, como parte do Criança Esperança.

O jogo, no dia 10 de outubro, deve acontecer no Maracanã, reunindo jogadores em atividade, os que penduraram as chuteiras e artistas.

... E outra

O Grupo Globo também fechou a transmissão da Liga Nacional de Futsal.

Os playoffs serão transmitidos pelos SporTV, entre setembro e dezembro.

Mônica Carvalho prepara novo trabalho para o cinema Divulgação

Novo projeto

Mônica Carvalho tem se dedicado cada vez mais ao universo do cinema. Depois de “Licença para Enlouquecer” e “A Banda”, ela vem aí com “Estranhos na Noite”, como atriz e coprodutora. Ela interpreta uma personagem que, após perder o marido, entra em depressão e em seguida tenta se reconectar com a vida, em uma jornada de recomeço.

Inspirado pela canção “Strangers in the Night”, o longa explora três tramas paralelas que se entrelaçam até o amanhecer.

Independente

Jayme Monjardim anunciou o lançamento da produtora Putz Creators!, ao lado da também diretora Sylvia Arone. “Projetos lindos em produção, outros quase estreando, e uma grandiosa, tocante e simbólica novela, sonho de muitos anos, em pré-produção, que logo conto mais!”, destacou ele.

Monjardim circulou recentemente pela Band, mas não há garantias de projetos por lá. Ainda.

Dando trabalho

A exibição de “Força de Mulher”, novela turca, nas noites da Record, continua apresentando resultados de audiência dos mais satisfatórios. E, o que é importante, indicando para novos crescimentos.

É segundo lugar direto, demonstrando o acerto na sua escolha.

Reality do Galvão

A Globo está marcando para outubro o início de gravações do reality show comandado por Galvão Bueno, que vai revelar um novo talento da narração esportiva.

Karine Alves, como anunciado, estará ao lado dele na apresentação dos trabalhos.

Jovem Pan (1)

Livian Weber, que era a moça do tempo da TV Jovem Pan desde abril, pediu demissão.

Agora pretende tocar projetos pessoais, que não têm a ver com televisão.

Paula Nobre em jornada dupla: Pan e mercado financeiro Divulgação

Jovem Pan (2)

Diante do desligamento de Livian Weber, a Jovem Pan acertou a volta da antecessora dela, Paula Nobre, que tinha saído para trabalhar no mercado financeiro. A sua reestreia já será na próxima semana.

Paula vai seguir normalmente com seu trabalho no segmento financeiro em uma empresa chamada SOS bolso, dividindo a jornada com a Pan.

Bate – Rebate

· Letícia Colin, em cartaz na nova temporada de “Os Outros”, tem como característica se transformar a cada nova personagem...

· ... Aliás, Sophie Charlotte também possui essa facilidade de aparecer bem diferente a cada trabalho.

· Sil Curiati, ex-apresentadora do “Manhattan Connection”, também estará no evento do Grupo Mulheres do Brasil Nova York, em seus seis anos de realização...

· ... Trata-se de uma organização que fomenta políticas afirmativas para o combate das desigualdades de gênero, raça e condição social...

· ... O grupo Mulheres do Brasil é presidido por Luiza Trajano.

· Nelson Freitas será um dos jurados do The Best Speaker Brasil, reality que promete revelar uma nova geração de palestrantes. Começa em outubro.

· Ex-Rede Brasil e Rede TV!, José Aires acaba de assumir a gerência comercial da RIT TV em São Paulo.

· A Vibra São Paulo, em 5 de novembro, será palco do “Effie Awards Brasil 2024″...

· ... Única premiação internacional que consagra as grandes ideias que dão origem a estratégias de marketing e comunicação, premiando tanto agências quanto clientes.

· Murilo Rosa é o convidado do “Companhia Certa”, do Ronnie Von, nesta quarta, 23h45, na Rede TV!.

· CNBC anunciou ontem a contratação de Marcelo Torres, ex-SBT.

· Na mesma linha de trabalhos realizados por Luisa Mell e Felipe Becari, Xuxa começou a gravar um quadro para o “Fantástico”...

· ... Vai falar sobre a importância da adoção de animais, ações de resgate e tratamento de cães abandonados...

· ... Estreia marcada para o primeiro semestre de 2025.