Globo não usa mais dos tantos e desnecessários cuidados de outros tempos Os seus contratados agora podem se manifestar mais livremente Flavio Ricco 31/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 31/08/2024 - 00h07 )



Walcyr Carrasco, livre para se manifestar Divulgação

Interessante verificar como algumas regras acabam se modificando com o decorrer do tempo.

No futebol, por exemplo, a lei do impedimento já foi alterada várias vezes e agora, devido ao VAR e às tantas dúvidas provocadas, já há quem anuncie novas mudanças para breve.

E assim em quase tudo.

Na Globo, para qualquer manifestação, entrevista, aparição pública, entre outras iniciativas, sempre foi necessário pedir autorização, com devida antecedência. Isso para – quase - tudo. “Tava em contrato”.

‌



Hoje, no entanto, a situação é outra e bem menos rigorosa, desde que todos sejam cuidadosos e responsáveis no uso dessas ferramentas.

Quando se poderia, lá atrás, imaginar um dos seus contratados vir a público e, antes da própria casa, divulgar seu próximo trabalho, como fez Manuela Dias, em rede social, ao se anunciar autora do remake de “Vale Tudo”?

‌



Ou Walcyr Carrasco, todo simpático, no Instagram, contando que a sinopse da sua nova novela já estava aprovada?

Tudo, sem cerimônia nenhuma ou causar qualquer prejuízo aos planos traçados. Melhor assim, concorda? Fica tudo mais transparente e civilizado.

‌



Inversão da ordem

A Jovem Pan, rádio, está deixando de lado a sua tradição nas transmissões do futebol, não mandando mais equipes completas aos jogos e fazendo tudo nos estúdios, para valorizar o trabalho no YouTube.

Apenas um repórter, sem operadores, é deslocado, para servir a rádio e a TV.

Duas razões

A Jovem Pan, ao adotar esta postura, de um lado, está interessada em reduzir os gastos com operação e deslocamentos de equipes dentro e fora de São Paulo.

Mas, por outro, valorizar o seu serviço no YouTube, que é monetizado.

NFL 1

A Rede TV! já está em contagem regressiva para a transmissão do primeiro jogo da NFL no Brasil, dia 6 de setembro, com abertura dos trabalhos às oito da noite.

Uma jornada que vai envolver toda a grade, do entretenimento ao jornalismo.

Anitta vai fazer seu show na NFL Instagram

NFL 2

O time de transmissão terá os narradores Marcelo do Ó e Napoleão de Almeida, e os comentaristas Gabriel Golim e Pathy dos Reis, diretamente da Arena Corinthians.

Show do intervalo com Anitta, mais as participações de Luisa Sonza, Zeeba e a artista de música eletrônica Carola.

Estado de atenção

Há uma certa tensão nos bastidores do SBT, em função dos rumores sobre medidas que poderão ser tomadas em breve.

Com o fim do ano batendo à porta, isso tira a tranquilidade do seu pessoal.

Deixa comigo

Rodrigo Carelli, diretor dos realities da Record, decidiu ele mesmo, em suas redes sociais, impulsionar os assuntos relacionados à nova “Fazenda”.

E sempre com algumas pistas sobre possíveis participantes.

Rafa Kalimann e Globo muito na paz Divulgação

Muito do bem

A relação da Rafa Kallimann com a Globo é das mais positivas.

Verifica-se que é tudo muito saudável entre as partes, como também o reconhecimento à dedicação dela, sempre que convocada, a todo e qualquer trabalho.

Todos confirmados

Diferentemente do que vinha acontecendo nos últimos encontros, neste domingo, a TV Gazeta vai reunir todos os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, com mediação de Denise Campos de Toledo.

Começa às 6h da tarde, com duas horas de duração.

E o detalhe

Em função de toda expectativa em torno deste debate, a direção da TV Gazeta esclarece que não será aberto ao público.

Apenas imprensa e assessores.

Primeiros trabalhos

“Garota do Momento”, próxima das 18h na Globo, encerrou seus trabalhos nas locações de Petrópolis.

Um casarão por lá foi transformado em orfanato, além de gravações em um museu imperial e numa catedral. Duda Santos e Maísa Silva serão as suas protagonistas.

Sophie Charlotte é Eliana em "Renascer" Fábio Rocha

Toalha

A impressão que passa a quem assiste “Renascer” é que já desistiram dela. O que tinha que ser feito, foi e agora é levar até o fim, o mais rapidinho possível.

É curioso, mas a história parece que parou. Ou tudo que devia ser contado, já foi. Desagradável.

Bate – Rebate

· Além do documentário “Guga por Kuerten”, a Disney também terá um programa especial sobre a vida do tenista...

· ... “Guga: Um Herói Improvável”, com uma hora de duração, entrará no catálogo do Disney+ no dia 3 de setembro...

· ... No dia 10, a ESPN mostrará o especial na TV, apresentado por Fernando Nardini, com participações de Fernando Meligeni, Dadá Vieira e Teliana Pereira.

· Um dos sucessos da programação da Transamérica FM – SP é o “Resumo Esportivo”, com apresentação do José Kalil...

· ... Isto, claro, nos dias que não tem futebol.

· A autora Lícia Manzo continua contratada da Globo, mas ainda sem um novo trabalho aprovado.

· Neste domingo, tem repescagem no “Canta Comigo Teen”, da Record, com a competição já valendo vagas para a semifinal. Apresentação do Rodrigo Faro.

· A propósito da Record, a partir das 17h, para o interior e litoral de São Paulo tem o jogo XV de Jaú e União São João, de Araras...

· ... Quem vencer avança para as quartas-de-final da Copa Paulista.

· “Queria ser feliz, mas o coração me enganou” é o tema do “The Love School”, 12h, na Record, neste sábado, sob o comando de Márcio e Danielle Carotti.