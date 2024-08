Globo promove mudanças importantes na sua direção Joana Thimoteo troca o Esporte pelo Entretenimento Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 29/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 13h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-





Joana Thimoteo deixa o Esporte e vai para o Entretenimento da Globo Divulgação

Notícias que chegam do Rio dão conta que a Globo acaba de efetivar mudanças importantes em alguns cargos da sua direção.

Joana Thimoteo, executiva do Esporte, responsável durante muitos anos por suas transmissões e equipe, irá assumir uma das diretorias do Entretenimento, a de Gênero Música, função que até aqui eram exercidas por Raoni Carneiro.

Marcela Zaiden e George Guilherme, interinamente, passam a ocupar o lugar e atribuições da Joana no esporte.

‌



Raoni, por sua vez, permanece na Globo, mas agora trabalhando mais na criação e direção de programas.

Há pouco, em uma reunião no Rio, foram anunciadas todas essas alterações.

‌



Veja o comunicado oficial sobre as mudanças na Globo:

A Globo anunciou hoje Joana Thimoteo como nova diretora do gênero música dos Estúdios Globo. A partir de 1 de outubro, Joana, até então Diretora de Transmissões Esportivas e Gestão de elenco do esporte, substituirá Raoni Carneiro, que vai continuar contribuindo com a Globo, num novo modelo de parceria, como diretor artístico de eventos musicais.

‌



Com longa trajetória na Globo, onde chegou em 2001, com passagens profissionais também por Portugal e China, Joana Thimoteo é uma das mais experientes executivas de produção de conteúdo da empresa. Nos últimos cinco anos, como diretora de Transmissões Esportivas e Gestão de Elenco, Joana foi essencial no processo de transformação do Esporte e responsável por grandes transmissões esportivas e algumas edições de Copas do Mundo e Olimpíadas.

No esporte, a diretoria de Transmissões Esportivas passará a ser comandada por George Guilherme. Na empresa desde 1997, George foi estagiário, repórter em Pernambuco e no Rio de Janeiro, apresentador do Globo Esporte/PE, chefe de Redação do Recife, e, desde 2019, esteve à frente da área de Transmissões de Futebol.

Já as áreas de Planejamento Executivo de Esporte e Gestão de Elenco e de Gestão de Eventos, que anteriormente faziam parte da diretoria de Transmissões Esportivas e Gestão de Elenco, se unirão sob a liderança de Marcela Zaiden. George Guilherme e Marcela Zaiden estarão ao lado de Gustavo Maria, responsável pela Redação, e de Gustavo Poli, que lidera Programas e Conteúdo Digital, compondo a diretoria de Esportes de Renato Ribeiro.

“Nos Estúdios, Joana terá como prioridade aperfeiçoar e executar a nossa estratégia para o segmento de música. Música faz parte de tudo o que criamos e produzimos nos Estúdios Globo, além de ser uma ferramenta poderosa de conexão da Globo com o Brasil. É por isso que temos nos dedicado tanto ao segmento de música, seja na criação de novos formatos como na consolidação do calendário anual que reúne todos os eventos e produções, o “Música de Janeiro a Janeiro”, destacou Amauri Soares, diretor-executivo dos Estúdios Globo e da TV Globo, em comunicado interno.

Como diretora de Musicais, Joana se juntará aos diretores de gênero de Dramaturgia, José Villamarim; de Variedades, Mariano Boni; de Realities, Boninho; de Humor, Patrícia Pedrosa; de Auditório, Monica Almeida; além da diretora de Produção de Conteúdo, Fabiana Moreno, da diretora de Inovação e Diversidade, Kellen Julio, e do diretor de Talentos Artísticos, Bernardo Portugal.