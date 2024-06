Globo usa “Mania de Você” para levantar faixa das 21h

Alto contraste

Rodrigo Lombardi fará participação especial em “Mania de Você” como o vilão Molina (Divulgação)

A dramaturgia da Globo sabe da sua responsabilidade e não está economizando esforços na produção de “Mania de Você”, do João Emanuel Carneiro, que vai substituir “Renascer” a partir do dia 9 de setembro.

Além da necessidade de levantar o horário, se revela o desejo de mostrar que ainda há capacidade de sobra para realizar trabalhos originais.

Em torno de “Mania de Você”, as informações dão conta que a novela estará, o tempo todo, apoiada em uma boa história, cheia de conflitos e mistérios.

A ideia, sintetizada na sinopse, gira muito em torno de duas personagens, Luna e Viola, com coincidências de vida a partir do dia do nascimento.

Agatha Moreira e Gabz foram chamadas para esses papéis, mas todo o elenco formado é digno ou tem o tamanho de novela das nove, composto por nomes como Chay Suede, Nicolas Prattes, Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves, Ana Beatriz Nogueira, Mariana Ximenes, Mariana Santos, entre muitos outros, sob direção de Carlos Araújo.

Um conjunto de iniciativas com o firme propósito de resgatar o horário e deixar de lado a impressão de insegurança demonstrada em tantos remakes.

Previsão

A estreia do programa “Eita Lucas”, comandado por Lucas Guimarães, está prevista para dia 3 de agosto, um sábado, no SBT.

O canal já deu sinal verde para alguns quadros.

Música

Priscilla Alcântara, que deu uma pausa nos programas da Globo para focar na carreira musical, confirma apresentação de seu novo show na capital paulista para o próximo dia 30, no Tokio Marine Hall.

Trabalho que marca o início da turnê relativa ao álbum “PRISCILLA”, já disponível nas plataformas.

Beatriz Linhales vai de teatro e streaming (Ruy Duarte)

Dose dupla

A jovem atriz Beatriz Linhales vem com estreia em dose dupla. No próximo dia 22, no palco do teatro O Tablado, Rio, como protagonista do espetáculo “Pluft, O Fantasminha”, dirigida por Cacá Mourthé.

Já, a partir de 5 de julho, ela poderá ser vista na série “Pedaço de Mim”, da Netflix, vivendo a personagem Pamela.

Esse melodrama contemporâneo, estrelado por Juliana Paes e Vladimir Brichta, fala sobre a superfecundação heteropaternal – condição, na qual uma mulher concebe outro bebê já estando grávida, sendo o segundo feto de um pai diferente do primeiro.

Chove, não molha

A dupla Marcelo e Ryan, que canta ‘Chove, não molha’ (tema do casal Andrômeda e Chicão) também vai participar de “Família é Tudo”.

Talentos da Gravadora Mancini, eles estarão em um flashback da personagem interpretada por Ramille, que sonha ser cantora.

Derivado

A série infantil “Escola de Gênios” alcançou um grande sucesso no Brasil, por meio do Gloob - canal infantil da Globo, e também em diversos países.

E chega a informação que um longa, derivado da série, vai ser lançado nos cinemas em outubro.

O projeto

“Perfekta - Uma Aventura da Escola de Gênios” é o título do filme, dirigido por João Daniel Tikhomiroff, gênero ficção científica.

Estrelado por Rômulo Estrela, Daniel Dantas, Roberto Birindelli, entre outros.

Novo projeto

Tudo caminha para que as gravações de um novo projeto da dramaturgia da Record-Seriella, liderado pelo diretor Leonardo Miranda, sejam disparadas ainda no segundo semestre.

Muita expectativa em cima.

Brunno Daltro fará um vilão na série Matches, da Max

Perfil

Na terceira temporada da série “Matches”, da Max, prevista para entrar no segundo semestre, Brunno Daltro interpreta Denis, um deputado corrupto que se envolve com a protagonista da trama, Lara (Fernanda de Freitas).

“Ele representa tudo o que é ruim na sociedade. Uma pessoa corrupta e sem escrúpulos, que só quer se dar bem. Mas, na real, o tom da série é leve e é abordado em um tom de sátira… foi divertido fazer”, detalha o ator.

Competição de drags

O Paramount+ marcou para o próximo dia 19, quarta-feira, a exibição do primeiro episódio da nova temporada de “Rupaul’s Drag Race All Stars”.

Na lista de jurados, Anitta, Alec Mapa, Brothers Osborne (T.J. & John), Colton Haynes, Connie Britton, Jeremy Scott, Keke Palmer, Kristine W, Ruta Lee e Stephanie Hsu.

Caráter filantrópico

Essa temporada é a primeira da história da franquia “Rupaul’s” em que as “rainhas” competem dentro de um modelo filantrópico.

Elas vão usar suas habilidades para disputar um prêmio em dinheiro (200 mil dólares) que será revertido para organizações beneficentes.

Bernardo Busnello, ator de Reis (Fabio Audi)

Curiosidade

Bernardo Busnello integra o elenco de “Reis”, fazendo Atai – um dos filhos de Roboão (Heitor Martinez) e Maaca (Juliana Knust).

O artista gaúcho, no entanto, já esteve no projeto, interpretando outro personagem: Ózem, da quarta temporada.

Despiste

É o que dizem nos bastidores da novela “Renascer”. A Globo poderá promover algumas surpresas ou modificações no roteiro, para movimentar a história nos momentos finais.

Um desses alvos atende por Joaninha, personagem de Alice Carvalho. Fala-se até na possibilidade de capítulos falsos, já esperando os tradicionais vazamentos.

Será que é para tanto?!

Bate-Rebate

· Presente na plataforma desde 2008, a TV Aparecida alcançou a marca de 4 milhões de inscritos em seu canal no Youtube.

· Junno Andrade, após a novela “Fuzuê”, fará a série “Reis” na Record...

· ... O marido de Xuxa abriu mão de um trabalho como protagonista no cinema para priorizar a produção bíblica.

· A Globo pretende definir em agosto o elenco do seu novo programa dos domingos, comandado por Regina Casé...

· ... Exibição após o “Fantástico”.

· Petrônio Gontijo gravou o programa “Persona”, da TV Cultura...

· Que contou com depoimentos de Tiago Santiago, Vanessa Gerbelli, Marco Ricca, entre outros.

· O cantor Moysés Rico, filho do saudoso Zé Rico, acaba de lançar a música Aroma de Problema...

· ... De autoria de Waléria Leão, Jonathan Félix, Ray Ferrari, Alê Monteiro e Jeff Sanfona...

· ... Faz parte do álbum Uma Nova Estrada da Vida.

· Nesta segunda-feira, às 19h, acontecerá a pré-estreia do minidocumentário “Dona de Si Criativa”, com roteiro de Virginia de Gomez e dirigido por Rafael Bacelar...

· ... A exibição acontecerá no Cinema Reag Belas Artes, destacando o trabalho do Instituto Dona de Si, fundado por Suzana Pires...

· ... Uma instituição cuja meta é incentivar e estimular talentos femininos em todos os setores da economia.

