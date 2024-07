Globo vai disparar gravações de Mania de Você em Portugal

Alto contraste

Agatha Moreira e Nicolas Prattes nos bastidores de ‘Mania de Você’ Divulgação Globo

Alanis Guillen, Bruno Montaleone e Nicolas Prattes embarcam nas próximas horas rumo a Portugal, onde serão gravadas importantes cenas de “Mania de Você”, próxima novela das nove da Globo com estreia marcada para setembro.

Além de Porto e Lisboa, a equipe, sob direção artística de Carlos Araújo, também usará a Aldeia Linhares da Beira como locação.

A atriz luso-brasileira Joana de Verona fará uma participação na novela de João Emanuel Carneiro e também está confirmada para gravar ao lado de Nicolas.

Os dois viverão um relacionamento no período em que Rudá, personagem do ator, morar em Portugal.

“’Mania de Você' é uma trama sobre a vida de duas mulheres (Viola, papel de Gabz, e Luma/Agatha Moreira), nascidas no mesmo dia, mas em situações bem distintas. Elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário. Ora são amigas, ora se tornam inimigas.

Isso conduz a história dos quatro protagonistas (inclui Prattes e Chay Suede) e de personagens que se relacionam com eles”, informa Carneiro. Angra dos Reis será o cenário da produção.

De surpresa

Como informado por aqui, Angélica gravou um episódio do programa “50 e Uns” para o Globoplay com Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Tony Ramos. Depois do “50 e Tanto”, em que recebia mulheres, a nova atração será voltada para homens.

Detalhe: Ana Maria Braga entrou de surpresa, durante as gravações, e fez perguntas ao trio.

Renata Brás Márcio Pilot

A Ciumenta

Renata Brás, ex-integrante de “A Praça é Nossa”, leva o espetáculo “A Ciumenta”, com direção de André Dias, para o Teatro Santo Agostinho, em São Paulo, no próximo dia 20. Apresentações também confirmadas no Shopping da Gávea, Rio, dias 7, 14, 21 e 28 de agosto. Renata, vale destacar, tem feito uma aposta muito forte no streaming, em projetos com Leandro Hassum.

Balaio

Neste domingo, a partir das 9h, na TV Cultura, Renato e Chico Teixeira recebem no “Balaio” o cantor Daniel, que comemora 40 anos de carreira, e o seu pai, José Camillo.

O músico relembra momentos de sua carreira e canta seus grandes sucessos.

Natascha Stransky Seriella

Ela volta

Natascha Stransky tem presença garantida na 12ª temporada de “Reis – A Emboscada”, em gravação no Rio de Janeiro.

Ela interpreta a personagem Tafate, que fará tudo o que estiver ao seu alcance para manter sua família unida, mesmo que isso signifique despertar a ira da rainha Maaca (Juliana Knust).

O protagonista

Gabriel Vivan, protagonista da temporada 12 de “Reis – A Emboscada”, tem sido um dos mais exigidos nas gravações.

Para viver Abias, o ator aumentou a massa muscular e mudou o visual. Outro aspecto importante é que ele se revelará um vilão a partir do sétimo episódio.

“A expectativa é que seja um trabalho intenso, imersivo e gostoso, como foi com Davi”, diz Gabriel.

Documentário

Com assinatura da Hdaniel Studio, vem aí o documentário “João Penca e Seus Miquinhos Amestrados: Entre Sonhos e Hits”.

A produção promete emocionar e fazer rir com imagens inéditas de arquivo, shows e entrevistas.

E mais

O documentário do “Miquinhos” está em desenvolvimento e ainda não tem data para exibição.

No roteiro, uma jornada pela cena musical dos anos 1980, em meio à história da banda que se tornou icônica e deixou sua marca em uma geração.

Jéssica Marques Viny Soares

Teatro

Jéssica Marques, atriz de “Justiça 2″ no Globoplay, integra o elenco do espetáculo “Pandemônio”, que estreia dia 1º de agosto no Poeirinha, Rio de Janeiro, com direção de Breno Sanches e texto de Alessandro Marson.

Uma produção que marca o primeiro trabalho teatral no Brasil do ator português Pedro Carvalho.

Estica

Thaila Ayala vai voltar à trama de “Família é Tudo” para retomar a personagem Elisa.

Ela tem um relacionamento com Júpiter (Thiago Martins).

Olhos nos números

Para o SBT, vai ser mais um domingo de olho nos números do Ibope.

Em especial, na audiência do longo programa de Celso Portiolli.

Nathalia Florentino e o diretor Leonardo Miranda Divulgação

Emoção

Chegaram ao fim ontem, sábado, as gravações da série “A Rainha da Pérsia”, produção da parceria Seriella-Record.

No destaque, uma emocionada Nathalia Florentino, intérprete de Ester, abraçada ao diretor-geral Leonardo Miranda. Foi sua primeira protagonista na televisão aberta.

Bate-Rebate

· O Rio Centro está confirmado como palco da próxima edição do Prêmio Multishow, dia 3 de dezembro...

· ... Transmissão multiplataforma, por Multishow, TV Globo e Globoplay.

· Leonardo vem aí com a terceira edição do “Navio Cabaré”, entre os dias 26 e 29 de novembro, a bordo do MSC Seaview, com partida do Porto de Santos...

· ... Simone Mendes e Raça Negra estão na lista de atrações.

· Gi Alparone e Roberta Piragibe também estão em “Luccas e Gi em: Dinossauros”, que estreia no dia 11...

· ... O filme, rodado no Rio de Janeiro, tem Luccas Neto à frente do elenco.

· Ter Adriana Esteves no elenco de uma novela já desperta a atenção do público...

· ... Ainda mais como grande vilã...

· ... João Emanuel Carneiro, com certeza, saberá usar o talento da atriz em “Mania de Você”.

· Algo inimaginável em outros tempos, hoje, acontece com frequência: atores recusando papel em novelas da Globo...

· ... E já se sabe que as plataformas de streaming têm um pouco de culpa.

