GNT melhorou muito, mas o Multishow continua caindo pelas beiradas

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank Apresentam o “Quem Não Pode Se Sacode”, no GNT (divulgação)

Foi mesmo um grande acerto do Grupo Globo as colocações do “Papo de Segunda”, “Conversa com Bial” e “Quem Não Pode Se Sacode” na programação do GNT.

De modo muito particular, criou-se uma alternativa das mais interessantes para o público do Bial, que agora não é mais obrigado a aguardar a sua entrada nas madrugadas.

E movimentos que vieram, em seu conjunto, potencializar os resultados do canal, que ainda tem prometidas as estreias de uma próxima temporada do “Saia Justa” e do novo programa da Astrid Fontenelle.

Uma sacudida legal e um trabalho que poderia se estender ao Multishow, também da Globo, que há muito tempo tem uma grade das mais desinteressantes. Bomba durante o “BBB” e nas transmissões de alguns eventos, mas, no todo, a sua programação deixa muito a desejar.

Por exemplo: o “Vai que Cola”, que é um dos seus principais produtos, tem quatro horários diários de exibição, assim como “Tô de Graça”, “Os Suburbanos” e “Todo Mundo Odeia o Chris”.

Sessão corrida de programas demonstra falta do que botar no ar, o que é uma pena, porque condições sabemos que não faltam para fortalecer o Multishow e torná-lo mais atraente e interessante, assim como o GNT agora veio a ser.

Nada consta

Sobre a saída de Edu Guedes da Band ainda não há uma definição de data.

Por enquanto, a única informação que as partes confirmam, é que será em junho, mas não falam se no começo, meio ou fim do mês. Isso é uma coisa...

Edu Guedes e a namorada, Ana Hickmann Nos planos dele abrir um canal muito em breve no digital (Instagram)

A outra...

É que o Edu Guedes poderá até acertar com outra televisão, para apresentar o seu programa.

Mas o seu negócio mesmo é a montagem de uma TV digital, em parceria com o ex-executivo da Band, André Aguera, com toda programação voltada para a culinária.

Futebol francês

A ESPN decidiu não renovar o campeonato francês por falta de interesse.

Fontes do mercado, no entanto, dão como certa a sua passagem para a Cazé TV – “estão comprando tudo”.

Sem limites

Presença constante nas trilhas de novelas da Globo, incluindo a recente “No Rancho Fundo”, o músico João Gomes vai atacar também de ator.

Ele negocia uma participação na próxima temporada do “Vai Que Cola”.

Já não é hora?

Gugu Liberato, daqui a pouco, já serão cinco anos do seu falecimento.

A maioria das pessoas tem o maior carinho e guarda dele as melhores recordações, mas alguns poucos ainda aparecem, querendo se inserir e, de alguma maneira, tirar algum proveito. Vamos deixar o Gugu descansar.

Vai que vai

O SBT, via Daniela Beyruti, acredita no projeto do programa “Chega Mais”, liderado por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias, cujos ajustes o diretor Ariel Jakobowitz chamou para ele a responsabilidade e realiza em pleno voo.

Agora, verifica-se, existe um plano de ação traçado. Não tem mais chute para todo lado.

Investimento

O que se percebe no SBT, em relação ao “Chega Mais” é uma enorme confiança em suas possibilidades. Em quanto ainda o programa poderá crescer. Daí a ordem de não se economizar em nada.

É enorme a quantidade de profissionais envolvidos na sua realização. Tem mais gente até que no próprio departamento de jornalismo.

Priscila Ubba, Sharam Diniz, Guilherme Dellorto e Ingrid Conte Todos do elenco de "Reis - A Decadência" (Divulgação)

Momentos finais

“Reis – A Decadência” entra em seus momentos decisivos na Record e mostra, em detalhes como cenário, figurinos e mesmo no seu elenco, o acerto na escalação de Guilherme Dellorto para viver o protagonista, Salomão. Foram mais de dois anos dedicados a este trabalho.

A destacar também as presenças de Priscila Ubba, Julianne Trevisol, Ingrid Conte, Sharam Diniz, Nando Rodrigues, entre outros. Terça que vem, estreia “A Divisão”.

Feira

Los Angeles está recebendo executivos de TV do mundo inteiro na L.A. Screenings, edição de 2024.

É uma das feiras mais importantes, com intensa presença brasileira, que vai até a próxima sexta-feira.

Está seguindo

Ronnie Von teve uma reunião com Andrea Dallevo na última quarta-feira.

Portas fechadas. Ao final, os dois com largos sorrisos e a informação que alguns detalhes estratégicos em relação ao formato já foram afinados. Sem mais, por enquanto.

Telejornalismo

Na faixa da noite, em um determinado momento, SBT, Record, Rede TV! e Band estão todas com os seus telejornais ao mesmo tempo, no ar. E cada um, claro, procurando fazer o melhor.

Só que a semana que termina hoje foi das mais especiais para o “Jornal da Record”, como trabalho apresentado e audiência. Resultados que reconhecem o empenho e capacidade da sua equipe.

Tom Cavalcante Gravações do "Acerte ou Caia" estão para começar (Divulgação)

Vai começar

Tom Cavalcante embarca para a Argentina neste final de semana e na terça-feira já dará início às gravações do novo “Acerte ou Caia”, estreia da Record em agosto.

Como proposta, não se limitar apenas à principal brincadeira do programa - alguém responder uma questão e não cair no buraco, mas promover também um show com os participantes convidados. Um modelo que está sendo muito bem costurado para exibição aos domingos.

Bate – Rebate

• O Discovery Kids abriu gravações de novos episódios de “Arte Galáctica”, programa de arte com Gato Galactico que é sucesso entre o público infantil...

• ... “Arte” agora faz parte do portfólio da Warner Bros. Discovery e será exibido também na plataforma Max.

• Daniel Del Sarto, atualmente na estrada com os espetáculos “Anos 80 — Uma experiência Ploc” e “Anos 80 Ploc para crianças”, fará, dia 24, uma participação especial no show do cantor Vinil Vercilo, no Teatro Rival Petrobrás, no Rio.

• Repicando: hoje, a partir das 15h, o BandSports inicia as transmissões da Série A2 do campeonato carioca...

• ... América e Petrópolis em campo, com possível participação do Romário.

• O canal Zapping, por sua vez, está anunciando para este domingo o início das transmissões do circuito mundial de hipismo...

• ... A estreia será com a etapa de Madri, a partir das 11h30.

• “Renascer” vai seguir com a sua exibição até 7 de setembro, reprise do último capítulo...

• ... Terá um número pouco menor de capítulos em relação ao original, que chegou a 216. Ainda assim, um bom tamanho.

