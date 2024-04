Gravações de série sobre criador de 'Chaves' chegam ao fim

Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

O ator mexicano Pablo Cruz durante as gravações de "Sem Querer Querendo (Divulgação )

As gravações de “Sin Querer Queriendo”, a primeira série biográfica inspirada na vida de Roberto Gómez Bolaños, o Chaves, serão encerradas esta semana no México. O lançamento, pela plataforma Max, está previsto para o início de 2025.

Pablo Cruz, ator mexicano, conhecido por participações em novelas, séries, peças de teatro e cinema, foi o escolhido para interpretar Bolaños.

O projeto é fruto de uma aliança estabelecida entre a Warner Bros. Discovery, dona da Max, e o THR3 Media Group, que também permite explorar outros projetos em torno do universo de personagens criados pelo artista.

E a principal proposta é mostrar a história do homem por trás de mais de 100 personagens do humor, como "Chaves" e "Chapolin Colorado", e os grandes desafios encontrados até cruzar fronteiras e marcar a cultura de México e América Latina.

“Sin Querer Queriendo”, título da obra, permitirá ao público conhecer o processo criativo de onde nasceram suas personagens memoráveis, que continuam a viver na cultura popular de diversos países.

Nivaldo Prieto, narrador da Paramount+ Nivaldo Prieto, narrador da Paramount+ (Lance! Galerias)

Inauguração

A Paramount+ estreará na semana que vem os seus novos estúdios, em São Paulo, para a transmissão da Libertadores e Sul-Americana.

Diante disso, serão iniciadas imediatamente as gravações com Nivaldo Prieto, João Guilherme, Alê Xavier e PVC.

Novos tempos

A Globo já decidiu que, tanto em se tratando da TV aberta como o SporTV, apenas repórteres serão escalados para a cobertura da Olimpíada in loco. Narradores e comentaristas aqui.

Paris não permite maiores excessos.

Encolha

A Cazé TV também decidiu cortar custos e mudar planos para os Jogos Olímpicos de Paris.

A ordem é diminuir ao mínimo necessário a equipe que vai viajar. As transmissões serão off-tube.

Oficina

Supervisionada por José Luiz Villamarim, foram concluídos os trabalhos da Oficina de novela das 18h, na Globo.

Wendell Bendelack, Nelito Fernandes, Julia Spadaccini, Leonardo Lanna, Martha Mendonça e Dino Cantelli foram alguns dos participantes. Resta agora aguardar pelos resultados.

Manuela Dias, autora de novelas e séries Manuela Dias, autora de novelas e séries (divulgação)

Em tese...

Além de palestras de nomes renomados, como Gloria Perez e Manuela Dias, esta na última segunda-feira, as oficinas de novelas têm como objetivo reciclar ou formar novos autores.

Projetos também podem surgir a partir daí, mas sem garantia que serão produzidos.

Quase desistindo

Na Band, ninguém abertamente fala isso, mas a esperança é muito próxima de zero com relação à Série B, até porque viabilizar isso agora, às vésperas do início da competição, também depende de uma série de outros fatores.

A chance é quase nenhuma de se alterar alguma coisa, e isso significa que, data hoje, só o Santos, fechado com a Globo, terá seus jogos transmitidos na aberta.

Desvio

Traduzindo, isto também quer dizer que todos os outros 19 clubes disputantes ficaram no desvio, sem nenhuma perspectiva à vista depois do rompimento da Brax com a CBF, acordo relativo à Série B.

E só a Série B, naturalmente.

A propósito

Bruno Rodrigues, um dos sócios da Brax, acompanhou os amistosos da seleção brasileira na Europa e deve ter se reunido com a direção da CBF, inclusive seu presidente Ednaldo Rodrigues, em Madri.

Pelo menos é o que estava marcado. Resta saber se a Série B seria um dos assuntos desta conversa.

Luz no fim do túnel

O que ainda existe de perspectiva é que, deste encontro e em se tratando de Série B, se encontre uma solução, com a Globo se acertando com outros clubes, além do Santos, para exibir nas suas emissoras e no Premiere.

E a Brax, fechando com os demais, passando para a Band. Conjecturas.

Passando a limpo

Chegaram a existir especulações de um possível acerto da Márcia Fu com a Record, independentemente do seu contrato com o SBT, para apresentar o digital de “A Grande Conquista”.

Por favor, sem essa. Nunca, em tempo algum, esta possibilidade chegou perto de existir e nem outras criadas em torno do mesmo boato.

Nelson Freitas durante as gravações de Desejos S.A. Nelson Freitas durante as gravações de Desejos S.A. (Divulgação )

Estreia

A série “Desejos S.A.” é a estreia desta quarta-feira no Star+, da Disney, sob direção de José Alvarenga Jr.

Fala sobre uma empresa misteriosa que consegue realizar o desejo das pessoas, seja ele qual for, mas tem sempre uma contrapartida.

Nelson Freitas, Carol Castro, Silvero Pereira, Marcos Pasquim, Daniel Rocha, Diogo Nogueira, Pâmela Tomé, Patricia Gaspar, Alejandro Claveaux e Rocco Pitanga estão no elenco.

Vai entender

Dizem que certas coisas só acontecem na Band... Um editor do “Bora Brasil”, demitido recentemente, nesse último corte, foi recontratado, agora, para o “Jornal da Band”. Tudo em muito poucos dias.

Foi do choro ao riso... Para a surpresa de todos!

Bate – Rebate

• Bianca Rinaldi, recém-saída das gravações de “A Infância de Romeu e Julieta”, fará o curta-metragem “Dona Rosinha”, ao lado de Laura Cardoso...

• ... O roteiro, baseado em fatos reais, fala sobre a jornada de idosos no Brasil, incluindo a questão do abandono...

• ... No decorrer da trama, a personagem da Bianca envelhece 30 anos.

• A ANCINE será parceira da 26ª edição do Festival do Cinema Brasileiro de Paris, já em andamento e vai até 2 de abril, no Cinema L'Arlequin...

• ... O evento é uma oportunidade para estimular o intercâmbio entre os dois países e para promover filmes brasileiros na França e na Europa.

• A LiveSports e o COB - Comitê Olímpico do Brasil - fecharam acordo para mostrar competições de esportes olímpicos do Brasil nos canais do Time Brasil e Nsports, no YouTube...

• ... Serão mais de 40 eventos nos quais a LiveSports ficará responsável por fazer o planejamento, produção, transmissão e distribuição para esses canais...

• ... Competições nacionais, sul-americanas, pan-americanas e eventos do COB.

• Em maio recomeçam as gravações do programa “Cultura e Design”, com apresentação de Franco Ravioli. Serão mais 13 episódios. Exibição na TV Cultura.