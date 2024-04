Gravações finais de “Dona Beja” incluem muitas viagens

Alto contraste

Grazi Massafera é a estrela de Dona Beja, em gravação para a plataforma Max (Instagram@massafera)

Em relação às últimas movimentações nos bastidores de “Dona Beja”, em especial, a saída de Erick Andrade e a chegada de Thiago Teitelroit, para supervisionar todos os departamentos do remake, convém esclarecer que o diretor português, Hugo de Sousa, continua no projeto.

Sousa, muito criticado por parte do elenco desde o início por causa dos seus métodos no dia a dia.

Noves fora, as gravações estão no fim e contratos importantes foram renovados até maio para garantir a sequência dos trabalhos.

O elenco entra agora numa etapa de viagens pelo Rio de Janeiro.

Na semana passada, o roteiro incluiu o município de Mangaratiba.

Agora, Grazi Massafera e outros atores irão às regiões de Sapucaia e Cachoeiras de Macacu.

Produzida pela Floresta/Sony, “Dona Beja”, baseada no original da extinta Manchete, só deverá estrear em 2025 na Max, streaming da Warner.

Craque Pedro está “voando” no Flamengo (Instagram Flamengo)

Receita Clubes

Já são conhecidos os valores que a Globo vai pagar aos clubes a partir do ano que vem.

Da Série A, o Flamengo é que vai receber mais, R$ 198 milhões, enquanto o Corinthians, se aderir ao contrato da Libra com a Globo, R$ 173 milhões - R$ 14 milhões a menos do que recebeu em 2023.

Panorama

Essa adesão de times da Série B - Mirassol, Ponte Preta, Novorizontino, Ituano e Botafogo-SP - na Liga Forte União acaba sendo importante pelas chances que existem deles subirem para a Série A em 2025, primeiro ano do novo contrato do Brasileirão.

Hipótese

Sem esses 5 times e com a indefinição do Corinthians, o valor do contrato da Globo com a Libra cai.

A queda seria de 21% ou 273 milhões de reais/ano a menos para ser dividido entre os clubes da Libra na Série A.

Regalias

Não por acaso existe a disposição de algumas cabeças da Libra em aceitar determinadas regalias que o Corinthians está pedindo.

Pode ser um caminho para não ter a queda de valor do contrato na totalidade. O Corinthians ainda é capaz de obter vantagens que outros clubes grandes como São Paulo, Palmeiras e Flamengo não conseguiram.

Autores da Globo durante painel de novelas (Divulgação)

Estilo de narrativa

Quinta-feira, durante o painel de novelas da Globo, dentro do evento “Acontece”, João Emanuel Carneiro, autor da próxima das 21h “Mania de você”, falou sobre o seu estilo de trabalho. De narrativa.

Contou que seus personagens principais vão “do céu ao inferno”, ou vice-versa, passando também “pelo purgatório”. Características muito presentes em trabalhos como “Avenida Brasil” e “Todas as Flores”.

Primeira avaliação

Segundo os dados coletados, o Grupo de Discussão de “Família é tudo” foi muito positivo, sem solicitações para possíveis alterações no roteiro.

E, o principal, nenhum personagem foi rejeitado.

Rafael Portugal e Milton Cunha em gravação (Juliana Coutinho)

Tudo a ver

A segunda temporada do “Portugal Show”, do Rafael Portugal, tem estreia marcada para 17 de junho no Multishow.

Recentemente, a equipe do programa, composta também por Estevam Nabote, Lil Vinicinho e Thamirys Borsan, gravou um episódio com Milton Cunha. Conversa ambientada no cenário de carnaval.

Presta atenção

Se fala muito no atual padrão das narrações esportivas, da gritaria em tempo integral.

Pois bem, Luiz Fernando Magliocca, que esteve à frente de algumas das mais importantes emissoras de rádio, observa que o mesmo tem acontecido com os locutores também nos comerciais da TV. Por que será?

Melhores exemplos

E este alerta que o Maglioca faz, claro, não se dá pela falta dos grandes profissionais da voz que sempre tivemos.

É uma lista que vai longe: Ferreira Martins, Antonio Viviani, Tony Astassiê, Jorge Helal e Walter Blas, entre outros.

Por falar nisso

Saiu o Ibope das rádios mais ouvidas em São Paulo de janeiro a março. Não é possível colocar todas, mas das dez primeiras:

1º - Band FM; 2º - Alpha FM; 3º - Nativa FM; 4º - Jovem Pan; 5º - Antena 1; 6º - Transcontinental; 7 º - Gazeta FM; 8º - 89 Rádio Rock; 9º - Metropolitana e 10º - Mix.

Parece que foi ontem

No dia 19 agora, sexta-feira, serão 10 anos da morte de Luciano do Valle e a Band está preparando um especial para homenagear o narrador.

Vários depoimentos já foram gravados, entre outros, de Cléber Machado, Oliveira Andrade, Galvão Bueno, Everaldo Marques e Fernando Fernandes.

Ingrid Conte encerra participação nas gravações de Reis (Leandro Marcio @leandro.mls/Seriella)

Foi que foi

Depois de dois anos e meio, Ingrid Conte encerra participação nas gravações da série “Reis”, integrando o elenco desde a primeira temporada, como a misteriosa narradora e se destacando como Naamá.

O seu trabalho no ar se encerrará em “A Decadência”, que estreia na próxima segunda, 22.

Conquista

Nesta segunda, o “Hoje em Dia” recebe, ao vivo, a apresentadora Rachel Sheherazade, que vem aí com “A Grande Conquista” na Record.

O programa estará com um link em Itapecerica da Serra para mostrar os últimos preparativos da “Vila” para receber os 100 competidores do reality show.

Apostas

“No Rancho Fundo”, estreia de hoje na Globo, faixa das 18h, substituta de “Elas Por Elas”, contará com vários lançamentos.

Aparecendo pela primeira vez em novelas da casa, Igor Fortunato, Zahy Tentehar, Haroldo Guimarães, Ísis Broken, entre outros.

José Loreto e Larissa Bocchino, protagonistas de No Rancho Fundo Cap1 – Quinota (Larissa Bocchino) e Marcelo Gouveia (José Loreto).

Pegador

O primeiro capítulo de “No Rancho Fundo” dará um bom destaque ao cafajeste Marcelo Gouveia, interpretado por José Loreto.

Ele seduz a mocinha Quinota (Larissa Bocchino), e desaparece em seguida. Defender a honra da filha se torna um dos grandes objetivos de Zefa Leonel (Andréa Beltrão).

Bate – Rebate

· Nesta terça, o “Programa de Todos os Programas”, em edição especial, vai falar de “A Grande Conquista”...

· ... Será que sai algum nome?

· A segunda temporada da série “Os Outros” será exibida entre julho e agosto no Globoplay...

· ... Adriana Esteves e Eduardo Sterblitch são alguns nomes do seu elenco...

· ... Devido à boa repercussão, uma terceira também já está garantida.

· A NAB 2024 está em curso desde o último sábado e vai até quarta-feira...

· ... E com as presenças de representantes das principais redes de TV e produtoras brasileiras.

· Por sua vez, o Web Summit Rio 2024, um dos principais eventos globais sobre tecnologia e inovação digital, acontece, de hoje até quinta-feira, no Riocentro...

· ... Entre os oradores daqui, Mario Sérgio Cortella, Sonia Bridi, Marcio Gomes, Renata lo Prete, Christiane Pelajo, Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

· Dona Iris Abravanel, claro, também gravou depoimento para o documentário sobre Silvio Santos.

· Dudu Pelizzari está entre as gravações finais de “Dona Beja” e a preparação para “Rainha da Pérsia”.

· O “Auto da Compadecida 2″, nos cinemas a partir de 25 de dezembro, também traz no elenco Eduardo Sterblitch.