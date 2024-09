HBO vai lançar documentário sobre parceria de Baden Powell e Vinicius de Moraes Produção será apresentada durante Festival do Rio Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 08/09/2024 - 08h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 08h00 ) ‌



Imagem do documentário sobre Baden e Vinicius Divulgação

A HBO vai apresentar em primeira mão no Festival do Rio seu novo documentário original nacional Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius.

Trata-se de uma coprodução com a Rinoceronte Entretenimento, ainda sem data de estreia no streaming Max e no canal HBO.

Há 58 anos, Baden Powell e Vinicius de Moraes se reuniam para lançar Os Afro-sambas, um dos mais cultuados álbuns brasileiros.

Agora, sob a direção de Emílio Domingos, o público será levado de volta à época da gravação em uma combinação de depoimentos de familiares dos artistas, imagens históricas e entrevistas exclusivas com figuras como Maria Bethânia, Dori Caymmi, Russo Passapusso e Nelson Motta.

‌



O longa fará sua estreia mundial na 26ª edição do Festival do Rio em exibição fora de competição.

O evento é o maior festival de cinema da América Latina, e acontecerá entre os dias 3 e 13 de outubro.