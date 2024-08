Histórias de Silvio Santos como patrão serão guardadas para sempre Morte do comunicador no último sábado comoveu o país Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 20/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 20/08/2024 - 00h07 ) ‌



Silvio Santos nos deixou no último sábado Lourival Ribeiro SBT

O SBT, e nem poderia ser de outra maneira, sempre foi muito Silvio Santos, na sua forma de existir e se comportar, não tão somente nas decisões do seu Artístico e da Programação, que ele gostava o tempo todo de interferir.

Evidente que agora serão contadas as tantas histórias a seu respeito, embora, como todos os mortais, o nosso herói também tivesse suas virtudes e defeitos. De forma humana e natural, as melhores atitudes, em seu caso em número muito maior, é que ficarão guardadas para sempre. E das tantas, aqui vão mais três:

1) SS fazia questão de entregar a cesta básica na casa do funcionário. Quando argumentavam que um ticket era mais racional e econômico, colocava que queria ter certeza da cesta chegar na casa de cada um. Uma ordem que valia até para quem morasse fora de São Paulo.

2) Se o dia do pagamento caísse no sábado ou domingo, mandava sempre fazer na sexta. Dizia que passava anos na TV incentivando as pessoas a pagarem a prestação do Baú no dia certo, e não iria pagar salário no dia “errado”.

3) Quando se discutia plano de saúde no SBT, em uma ocasião ele ficou sabendo que numa dessas tentativas poderia haver redução dos benefícios. Ligou na hora para o vice-presidente José Roberto Maciel e falou: “Como é na Globo? Veja e faz igual lá”.

E assim como essas, foram muitas.

Denise Del Vecchio Reprodução Instagram

É ela

Nesta terça, o “Programa de Todos os Programas” vai receber Denise Del Vecchio, atriz, diretora e escritora, com tantos trabalhos importantes no teatro e na televisão.

Às 18h, ao vivo, no YouTube da Record, R7 e redes sociais.

Nada muda

Por enquanto, e até mesmo porque nem foi possível pensar nisso até agora, a direção do SBT não pretende fazer nenhuma mudança imediatamente.

Até ontem, e pelo menos até ordem em contrário, deve seguir “Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel”.

Sugestão

Um recado direto ao prefeito e vereadores de Osasco: por que não trocar o nome da Avenida das Comunicações para Avenida Silvio Santos?

É onde ficar o CDT, Centro de Televisão, sede do SBT.

Nem aí

Acredite se quiser: no domingo, já tinha um vídeo no Instagram, com imagem e voz de Silvio Santos por inteligência artificial.

Vendia um curso de prosperidade financeira.

Vida que segue

Os trabalhos da novela “A Caverna Encantada” seguem normalmente no SBT. No sábado, inclusive, dia do falecimento de Silvio Santos, houve um momento de silêncio no “set”, porém, as gravações não foram interrompidas.

Entendeu-se que era preciso continuar trabalhando, algo que o dono fez a vida toda.

Engenharia

Nesta semana, a Band está recebendo, em São Paulo, engenheiros de emissoras próprias e afiliadas, para participarem de uma capacitação liderada por Thiago Perrella, diretor de Engenharia e Tecnologia do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

E também para uma visita a SET EXPO, que acontece de hoje até quinta-feira no Distrito Anhembi.

Rafael Zolly Reprodução Instagram

Mania de Você

O ator Rafael Zolly, após trabalhos em “Reis” e “A Rainha da Pérsia” na Record, acertou com a Globo para uma participação em “Mania de Você”, substituta de “Renascer” na faixa das 21h.

O papel é de um funcionário do Albacoa Resort, e cenas com a protagonista Luma, Agatha Moreira.

Quem cuida disso?

No futebol de hoje, ao contrário de antigamente, só os repórteres dos detentores de direito têm acesso ao campo. Ainda assim com limitações.

Porém, o que se vê na maioria dos estádios ou arenas é uma quantidade de gente, sem ter o que fazer, muitas vezes jogando gasolina nos incêndios provocados. Uma bagunça.

Toques e retoques

Daniel Ortiz já está às voltas com os sete últimos capítulos de “Família é Tudo”, novela das sete da Globo.

São considerados os mais difíceis, porque há a necessidade de encaixar todos os personagens nessa despedida.

Propriedade

A direção da Record, já nas primeiras horas da manhã do último sábado, determinou que fosse adiado o seu novo domingo, em função do falecimento de Silvio Santos.

Ficou tudo para o próximo, com atenções especiais, claro, para os novos programas de Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante.

Michelle Barros no Chega Mais Notícia reprodução SBT

Cuidado com isso

Ontem, o SBT promoveu a estreia do “Chega Mais Notícia”, com Michelle Barros.

Só um detalhe: piso quase todo branco e apresentadora vestindo roupa da mesma cor ficou esquisito.

Trilha sonora

A Globo, nos temas de abertura de novelas, sempre que possível, vai procurar reunir artistas “de ontem” e “de hoje”. Promover esses grandes encontros. Foi assim em “Terra e Paixão”, entregue a Chitãozinho e Xororó, mais Ana Castela.

E agora, com “Volta por cima”, na reunião de Alcione e Ludmilla, cantando o samba homônimo, de Paulo Vanzolini.

Bate – Rebate

· Carlos Tramontina será o convidado de Ronnie Von no “Companhia Certa” desta quarta-feira, às 23h45, pela Rede TV!...

· ... Vai falar sobre saída da Globo e momentos marcantes da carreira e da vida pessoal.

· “24 peões dentro da casa?”, segundo o diretor Rodrigo Carelli em rede social, “vai dar ruim, é aí que fica bom”...

· ... A próxima temporada de “A Fazenda” estreia em 16 de setembro.

· O documentário do Jô Soares no Globoplay deve ser recomendado...

· ... Mas no Globoplay faltam ainda muitas edições do “Programa do Jô”.

· Criminosos tentam usar nome do Patrícia Abravanel para aplicar golpes. Tá difícil.

· Pelo segundo ano consecutivo, a TV Cultura vai transmitir a Bundesliga, a partir do próximo domingo, às 12h30...

· ... A primeira partida da temporada 2024/2025 será entre St. Pauli e Heidenheim, com narração de Marco de Vargas e comentários de Gustavo Ribeirão.

· O bom ambiente nas gravações de “Reis – A Emboscada” vai além dos estúdios da parceria Record-Seriella...

· ... Prova disso, os encontros promovidos por seus atores, em especial, Gabriel Vivan, Mharessa Fernanda, Bernardo Busnello, entre outros, nos momentos de folga.

· Adriana Lessa, Cássio Scapin e Clarisse Abujamra participam nesta terça-feira, às 20h30, do show “Tanto Amor, Tanta Emoção” no Teatro da Rotina, em Pinheiros–SP.