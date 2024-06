Hoje não se permite mais falar errado o nome de ninguém

Alto contraste

A+

A-

Paola Egonu em ação contra o Brasil Instagram@paolaegonu

Na Copa da Alemanha, em 1974, os narradores brasileiros sofreram com os nomes dos jogadores da seleção polonesa. Embora Lato e Deyna fossem de fácil pronúncia, houve a necessidade de lidar com outros bem mais complicados, como Tomaszewski, Szymanovski, Cmikiewicz, Maszczyk e Kasperczak, só para citar alguns. Os deslizes eram relevados, porque o intercâmbio com o leste europeu era quase nenhum e as pesquisas se resumiam a uma enciclopédia ou o exemplar anual do Almanaque Abril.

Já na Copa da França, em 1998, o narrador Cléber Machado, atuando pela Globo, tomou o cuidado de saber a maneira exata de se referir aos jogadores da Croácia, estreante em Copas, sobretudo Šucker, o astro principal. Assim, Cléber iniciou a transmissão de Jamaica e Croácia, na primeira rodada do Grupo H, pronunciando Xúquer, que é a forma correta de chamar Šucker, em idioma croata. Infelizmente, o coordenador de plantão, considerando excesso de preciosismo, pediu que se abandonasse o Xúquer e usasse Súquer, “mais intuitiva”.

Mas estamos falando de tempos ainda de internet discada, com o Google distante do cotidiano. Por isso, um Súquer em vez do correto Xúquer era ainda perfeitamente aceitável.

Tal compreensão não se pode estender aos dias de hoje, quando temos às mãos os mais variados meios e ferramentas de pesquisa. Nem se admitir que numa final da Liga Mundial de vôlei feminino, vencida pela Itália, o tempo todo a Paola Egonu, excepcional jogadora italiana, fosse tratada como Paôla, quando o correto é praticamente igual à do nome Paula, com a quase imperceptível alteração do “u” pelo “o”.

Publicidade

Assim como muitos insistem em chamar a atriz Paolla Oliveira de Paôla Oliveira, fomos obrigados a ouvir Paôla Egonu durante toda a transmissão de quatro sets da partida final.

Ninguém nasce sabendo. Isso é fato. Também ninguém é obrigado a falar corretamente nomes estrangeiros. Mas quem trabalha com comunicação tem, antes de tudo, o dever de pesquisar para melhor informar. E isso, em pleno século 21, tornou-se tão possível.

Publicidade

Lorenna Rodrigues divide com Nathalia Florentino a protagonista de “A Rainha da Pérsia” Divulgação Seriella

Ibope

A primeira semana de “A Rainha da Pérsia” atingiu 5,8 pontos na Grande São Paulo e 9,1 de share, participação no número de ligados, com vice-liderança isolada.

Publicidade

E, ainda, apresentou crescimento nos índices de audiência em relação às quatro semanas anteriores.

Programa

Ruiva, por causa de um novo filme que ainda vai rodar, Thaís Pacholek estreia hoje o “Tha em dobro”, com Thais Melchior ao seu lado na apresentação, no Canal Grave, pelo YouTube.

Thais que amanhã já estará na Argentina, participando do “Acerte ou Caia!” do Tom Cavalcante para a Record.

Portugal

O ator brasileiro Paulo Guidelly, após a novela “Cacau”, foi confirmado no elenco da segunda temporada da série “Rabo de Peixe”, ao lado de Paolla Oliveira.

A produção também é de Portugal, e está disponível como “Mar Branco” na Netflix do Brasil.

Mercado

O que se comenta é que ainda não existe uma data certa para o início de atividades do novo canal de jornalismo, CNBC. Segue a sua montagem e organização, mas ainda sem nada definido sobre estreia.

E que dificilmente será antes das eleições, porque até lá existe o risco de nem tudo funcionar como deveria. Porém, tudo caminha para que esse lançamento aconteça no fim de ano.

Kyra Gracie lança livro em São Paulo Divulgação

É campeã

Kyra Gracie, oito vezes campeã mundial de jiu-jitsu, promove nesta quinta-feira, em São Paulo, uma noite de autógrafos de seu livro, “Viver como uma Campeã”, publicado pela Editora Agir.

O evento acontece na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, e o marido, Malvino Salvador, também estará presente.

Dúvida

A apresentadora e modelo Elen Adjard não deverá seguir com Edu Guedes em seu próximo trabalho na TV.

Muito provavelmente, ela irá acompanhar o namorado, Anderson Rodrigues, jogador profissional de basquete, em seu novo desafio nas quadras do México.

Situação de momento

Data hoje, não tem nada ajustado entre Edu Guedes e Rede TV!. A informação é que existiram conversas, mas nada foi fechado.

Ninguém pode esquecer que existem compromissos comerciais na faixa da manhã, incluindo o programa da Claudete Troiano. Aliás, ontem, ela voltou ao vivo depois da troca de alguns telefonemas.

Na boa

A presença da mulher no jornalismo esportivo, cada dia mais intensa, deve ser louvada e incentivada. Elas souberam muito bem, com classe e categoria, conquistar o espaço merecido.

Só uma observação: as comentaristas precisam ser mais objetivas com a bola rolando.

"Programa do João" deixará os sábados RENATOPIZZUTTO/Band

A mudança

Aqui se falou que o “Programa do João”, entre julho ou agosto, terá um novo dia de exibição.

Esse novo dia será o domingo, depois do “Perrengue” e antes do “Canal Livre”, na faixa das 22 horas.

Pesquisa

Em um painel online realizado pela Warner Bros. Discovery no Brasil, entre pessoas de 18 e 55 anos, se constatou que o conteúdo de “Quilos Mortais” é altamente valorizado pela audiência, especialmente devido ao aprendizado que proporciona.

Seis episódios da temporada brasileira estão disponíveis na Max e exibidos pelo Discovery Home & Health, às terças-feiras. Uma versão do programa também é apresentada pela Record, às sextas.

Criação do Real

A Record vai disponibilizar, a partir de segunda-feira, uma série especial relativa à elaboração e implementação do Plano Real, no Play Plus e com direito a conteúdo exclusivo no “Jornal da Record”. Inclusive haverá depoimentos de alguns daqueles que trabalharam no seu desenvolvimento.

O Plano Real completa 30 anos no dia 1º de julho.

Bate – Rebate

• Na próxima sexta, como parte das comemorações dos seus 55 anos, a TV Cultura exibe uma edição do game show “É Proibido Colar”...

• ... O programa, veiculado entre 1981 e 1983, era um concurso disputado entre alunos de escolas públicas, comandado por Antônio Fagundes e Clarice Abujamra.

• O “Leitura Dinâmica”, programa da Rede TV!, gravou uma entrevista com Tonino Baliardo, um dos fundadores do grupo Gipsy Kings, para exibição em julho...

• ... Ele fala da importância da música cigana e sua responsabilidade pela explosão do gênero nos anos 1980...

• ... Destaca, ainda, os desafios de criar música “artesanal” em uma era dominada pela inteligência artificial.

• Globo anunciou Simone Spoladore no elenco de “Mania de Você”, substituta de “Renascer”...

• ... Uma participação especial nos primeiros capítulos...

• ... Segundo a Globo, “Mania de Você” também vai abordar o tema “cibersegurança”, por meio de Molina (Rodrigo Lombardi)...

• ... Detalhe: cibersegurança foi assunto de “Travessia”, e quem estava no elenco? O Lombardi.

• Marcela Monteiro, jornalista e atriz, conhecida pelos vários trabalhos na Globo, está com o programa “De Repente 30 +”, no YouTube...

• ... Um espaço onde ela recebe convidadas para abordar temas relacionados à mulher nesta faixa etária.

• Fabiana Caruso, atriz, jornalista e modelo, será um dos lançamentos da temporada 12 da série “Reis” na Record.

• Os Incríveis, liderados pelo Netinho, comemorando seis décadas de trajetória, está correndo alguns palcos de todo o país, com os sucessos que marcaram sua história.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.