Hospital confirma que Faustão passou por transplante de rim

Fausto Silva passa por novo transplante Fausto Silva passa por novo transplante (Reprodução/Instagram )

O Hospital Albert Einstein, de São Paulo, confirmou que o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, passou por um transplante de rim na manhã desta segunda-feira (26). Em agosto do ano passado, Faustão já havia sido submetido a um transplante de coração.

Ainda segundo o hospital, a cirurgia decorreu sem intercorrência e Faustão segue em observação.

Faustão enfrentava problemas renais há tempos. Desde que ele fez o transplante de coração já estava previsto que o apresentador também precisaria realizar um procedimento nos rins. Tanto que ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante.

O apresentador foi chamado para o hospital no domingo à noite, e acabou passando pela cirurgia na segunda-feira de manhã.

Veja a nota oficial do hospital:

"O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.

A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico.

Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do Hospital Israelita Albert Einstein"