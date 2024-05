Huck organiza futebol beneficente para domingo sem futebol

Alto contraste

Luciano Huck Ele mesmo está empenhado na convocação dos jogadores (Reprodução)

Não neste, mas no outro domingo, dia 26, com o Brasileirão ainda paralisado em função das enchentes no Rio Grande do Sul, o “Domingão com Huck” irá fazer as vezes para atender o público da bola.

Trata-se de um jogo beneficente, com toda bilheteria destinada para as enchentes do sul, com transmissão da Globo, a rede inteira, a partir das 16h.

Os times serão formados por ex-craques da seleção brasileira e famosos, que estão acostumados a mais assiduamente frequentar as suas peladas.

A ideia, inclusive, é convocar treinadores que tenham diretamente a ver com a história do nosso futebol, do presente e do passado.

O Maracanã é o estádio pretendido. Mas a sua utilização ainda depende das negociações em curso. O jogo, porém, está confirmado.

