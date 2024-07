Iris Abravanel nega rótulo e afirma que A Caverna Encantada é ‘novela para família’ Nova produção substitui A Infância de Romeu e Julieta e estreia segunda no SBT Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 28/07/2024 - 00h07 (Atualizado em 28/07/2024 - 00h07 ) ‌



Iris Abravanel: novela para família Gabriel Cardoso

O SBT promove segunda-feira, às 20h45, a estreia de “A Caverna Encantada”, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”, obra escrita pela equipe de Iris Abravanel, com direção-geral de Ricardo Mantoanelli. Com esse investimento, a emissora visa, além de entregar entretenimento de qualidade, elevar os índices de audiência, problema que atinge grande parte da sua atual programação.

Vale ressaltar que, já há muito tempo, o canal de Silvio Santos optou por seguir um modelo de dramaturgia diferente do adotado por Globo e Record, apostando em produções infantojuvenis, que, sim, atrai significativa parcela de público, mas decepcionou com “Romeu e Julieta”.

Por isso, uma mudança ou tentativa de se limitar a esse universo, mas somente no discurso.

Durante a coletiva de “Caverna”, Iris Abravanel negou rótulos à nova produção. “Não é novela infantil nem infantojuvenil. É novela para a família”, sentenciou a mulher de Silvio Santos, num claro esforço para atrair a atenção de outros públicos.

E prosseguiu: “tenho amigos que assistem com os filhos. Falamos também para os pais e é um prazer enorme trabalhar com crianças, um privilégio”. Ainda segundo ela, o roteiro promete “muito suspense, mistério, tensão, alegria, diversão e brincadeiras”.

Nesse primeiro momento, a apresentação da novela acontecerá em dobradinha com “A Infância de Romeu e Julieta” durante algumas semanas.

Esse lançamento, nem poderia ser diferente, também joga uma certa pressão em Daniela Beyruti – vice-presidente da casa, que tem realizado algumas estreias no sentido de tornar a grade mais competitiva.

Detalhe

Cada um dos principais personagens de “A Caverna Encantada” foi intensamente disputado, por meio de testes no SBT.

Isabela Souza, por exemplo, intérprete da professora Pilar, concorreu com 17 outras atrizes.

Expansão

Com o atual acordo para exibição de “A Caverna Encantada” no Disney+, o SBT passa a atingir três serviços de streaming importantes.

As produções infantis do canal também estão na Netflix e Prime Video.

Isa Salmen: cada vez mais internacional

Internacional

Isa Salmen continua com uma agenda das mais movimentadas, tanto aqui quanto no exterior. Após ter emendado “Reis” em “Fuzuê”, ela interpretou Farah em “A Rainha da Pérsia” e logo depois coprotagonizou um longa italiano, “L’Educazione Della Nonna” (“A Educação da Vovó”), do diretor Massimo Scaglione, ainda inédito.

E neste fim de semana, Isa embarca para Portugal, onde irá iniciar participação em novo projeto cinematográfico. Trabalhos em curso também para o nosso audiovisual, quando voltar ao país. Tá elétrica!

Investigação

“Facções em Terras Indígenas” é o tema do “Repórter Record Investigação”, segunda-feira, a partir das 22h45, sob o comando de Luiz Fara Monteiro. O segundo programa da temporada revela que facções criminosas aterrorizam centenas de cidades brasileiras e estão cada vez mais próximas de um patrimônio da humanidade: os povos originários da Amazônia.

O “RRI” denuncia que, além do tráfico de drogas, bandidos agora atuam no garimpo, em reservas protegidas por lei. É o chamado “narcogarimpo”.

Preparativos

O “Melhor da Noite”, hoje comandado por Glenda Kozlowski e Rodrigo Alvarez, está se aproximando do seu primeiro aniversário na Band.

Um especial do programa irá ao ar no dia 21 de agosto.

MMA

O UFC terá espaço na programação da Band no feriado de 7 de setembro.

Em destaque os duelos em Las Vegas.

Leonardo Miggiorin Divulgação

Palco e TV

Sempre muito atuante nos palcos, Leonardo Miggiorin estreia no Rio a peça “Não Se Mate”, em temporada de 8 a 26 de agosto no Teatro II do Centro Cultural Banco do Brasil.

A partir do próximo mês, o ator também poderá ser visto no canal Viva, na novela “Cobras e Lagartos”, fazendo o vaidoso Tomás, filho da trambiqueira Milú, personagem de Marília Pêra.

Trilha sonora

A trilha sonora do remake de “Vale Tudo” na Globo promete ser uma das mais disputadas dos últimos tempos, por tudo que cerca essa produção comemorativa dos 60 anos da emissora.

Manuela Dias, autora, também acompanhará de perto todo o processo.

Djavan

Neste domingo, a partir das 13h30, o Multishow exibe “Djavan – D Ao vivo em Maceió”. O show, que também poderá ser conferido no Globoplay, marca a nova turnê do artista alagoano. Serão mais de duas horas de canções que marcaram a história do artista.

Vitor Valle e Paloma Duarte Divulgação

Tema importante

Vitor Valle, com passagem por “Gênesis” e o longa “Grande Sertão”, integra o elenco de “Pedaço de Mim”, produção da Netflix.

Na trama, ele faz Inácio, um adolescente que enfrenta os desafios de uma doença degenerativa visual chamada retinose pigmentar. É filho de Silvia, personagem de Paloma Duarte.

Disponíveis

Logo após a Globo descartar os formatos “No Limite” e “The Voice”, muito se falou sobre a possibilidade de eles serem aproveitados em emissoras concorrentes.

Só que até o momento não surgiu interessados.

Entrevista

Profissional reconhecido entre os mais influentes do país na cobertura de esportes, Milton Neves é o entrevistado de João Vitor Xavier no “CNN Esportes S/A” deste domingo, a partir das 21h15.

No bate-papo, o comunicador, que reduziu o ritmo de trabalho em função de uma depressão que enfrentou após a morte da mulher, Lenice, em 2020, admitiu que pretende voltar à TV e ao rádio em algum momento: “Senão eu morro mais cedo. Se eu não voltar, vou ficar louco. Eu e o microfone estamos lado a lado desde 1969...”.

Humor

A segunda temporada de “Tem Que Suar”, humorístico produzido pela Floresta, estreia segunda-feira, às 22h30, no Multishow. Os episódios inéditos chegam com novidades, entre elas, Heloísa Périssé no elenco para dividir cena com Marcelo Serrado.

Isabelle Marques, Robson Nunes, Mary Sheyla, Marcelo Laham, Marianna Armellini, Vítor diCastro e Gabi Yoon seguem no elenco. A temporada terá ainda a participação especial de André Mattos, Jê Soares, Luísa Périssé, Sérgio Menezes e George Sauma.

Perguntar não ofende

Se a Rádio Bandeirantes pagou pelos direitos dos Jogos Olímpicos, por que não transmitiu ontem a estreia da Seleção Masculina de Vôlei no jogo eletrizante contra a Itália?

Optou apenas por “flashes” ao longo dos programas jornalísticos. Faz sentido? Pagando uma nota para ter os direitos, não transmitem?

Bate-Rebate

· As grandes estrelas da Globo, ao menos aquelas ainda sob contrato, continuam sendo “distribuídas” para os diversos horários...

· ... Lilia Cabral, por exemplo, após “Fuzuê” voltará em “Garota do Momento”, próxima das 18h.

· Miá Mello retoma o espetáculo “Mãe Fora da Caixa” em temporada de 9 de agosto a 17 de novembro, no Teatro Multiplan MorumbiShopping, em São Paulo...

· ... A peça é inspirada no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho e aborda com humor os dilemas que envolvem a maternidade real.

· Após participação em “A Rainha da Pérsia”, Nicolli Souto fará “Reis – A Emboscada”, décima segunda temporada da série...

· ... Que chega em agosto no Univer Video.

· O cineasta Flávio Ermírio tem presença confirmada na próxima edição do FantLatam, grande premiação do Cinema Fantástico, marcada para novembro na Argentina...

· ... Ele vai representar o Brasil com a produção “A Casa da Árvore”...

· ... O elenco reúne nomes como, Cris Wersom, Rosi Campos, Ana Kraut, entre outros.

· Zeca Pagodinho ainda não fechou uma data para gravar o novo programa de Regina Casé na Globo.