Isa Salmen emenda “A Rainha da Pérsia” em produção internacional

Isa Salmen fará cinema após A Rainha da Pérsia (Lucio Luna)

Isa Salmen não para! Assim que terminarem as gravações da série “A Rainha da Pérsia”, na qual interpreta Farah, a atriz vai se jogar em um projeto internacional para o cinema.

Ela dará vida a Lorena, uma das protagonistas do longa italiano “L’educazione della nonna”(“A Educação da Vovó”), do diretor Massimo Scaglione, o mesmo do filme “La Moglie del Sarto”.

Uma história de amor, aprendizado, cultura, literatura, história, entre outras coisas, envolvendo uma avó e sua neta.

O elenco reúne ainda Gabriela Moreyra, Nicola Siri, Neusa Borges, Anna Galiena (atriz italiana), entre muitos outros.

As filmagens irão acontecer entre Rio de Janeiro e Calábria, sul da Itália.

Só como detalhe, Isa fala fluentemente italiano, além de francês, inglês, espanhol e português.

Após finalizado, o longa irá correr grandes festivais de cinema do mundo, como o de Veneza, e depois chegará ao streaming.

A distribuição internacional será feita pela O2 Filmes, em sociedade com Netflix e Miramax Film.

“Estou muito feliz em fazer mais um longa ítalo/brasileiro. Já participei de ‘Duetto’, com Marieta Severo, e agora esse presente que será trabalhar ao lado de Massimo Scaglione e grande elenco”, comemora Isa.

“Aprendo muito com ele [Scaglione] nos ensaios e no set. É muito gratificante poder emendar um trabalho no outro, e agora, principalmente, na arte que sou apaixonada e que quero solidificar minha carreira: o cinema! A arte mais pura e refinada que existe. Sou fã de Vittorio De Sica desde pequena, do neorrealismo italiano, dos grandes registas, então, pra mim, é um regalo piú grande”, finaliza.

