Johnnas Oliva fala sobre preparação para viver sequestrador no filme de Silvio Santos Rodrigo Faro interpreta dono do SBT em produção que chega aos cinemas no dia 5 de setembro

Johnnas Oliva em cena de "Silvio", filme estrelado por Rodrigo Faro Divulgação

“Silvio”, baseado na trajetória de Silvio Santos, chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 5 de setembro. A trama tem início com as lembranças do dono do SBT de dois episódios muito difíceis para sua família, ocorridos em 2001 e envolvendo o sequestrador Fernando Dutra Pinto. O criminoso morreu de forma misteriosa após sofrer parada cardiorrespiratória provocada por uma infecção generalizada, na penitenciária em que estava preso em São Paulo. O ator Johnnas Oliva, intérprete de Fernando, diz que utilizou em suas pesquisas, como processo de preparação, uma biografia sobre a vida do sequestrador.

“Soube que um jornalista conseguiu uma liminar na justiça e visitava o Fernando toda segunda-feira no presídio. Comprei essa biografia num sebo no centro de São Paulo, fiquei absolutamente fascinado pela história curta de vida, mas completamente intensa e interessante”, explica Oliva.

“Frequentei cultos evangélicos, pois o Fernando frequentou por um período com sua família e depois deixou de ir à igreja. Candidatei-me na época para trabalhar como empacotador de um supermercado no centro, pois ele também viveu isso, fui para as ruas observar meninos como o perfil dele, aqueles meninos que procuram trabalhos ocasionais, mas, ao mesmo tempo, tem uma expertise para qualquer tipo de situação.”

E conclui: “Montei, junto ao diretor, Marcelo Antunez, uma trilha sonora com rap de uma banda do bairro onde Fernando foi criado e com vozes dos noticiários da época. Fiz um mergulho muito profundo sobre a vida dele, sonhava com o Fernando e me comunicava de uma maneira muito bonita com ele, pois sei e acredito que ele está bem e em evolução espiritual”.

Rodrigo Faro vive Silvio Santos no longa, que também reúne no elenco: Marjorie Gerardi, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Duda Mamberti, Paulo Gorgulho, entre outros.

Lançamento

Aguinaldo Silva promove terça-feira, a partir das 19h, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, o lançamento de “Meu passado me perdoa”.

Evento que promete ser muito concorrido.

Leonardo Medeiros como Hamã Seriella

Craques do time

Escalar atores renomados em novelas ou séries faz uma diferença enorme no resultado. São profissionais que agregam valores e até transmitem parte da sua experiência para os mais jovens. Veja o caso de Leonardo Medeiros, intérprete de Hamã, na série “A Rainha da Pérsia”. Um craque em campo.

Casa nova

Ângela Chaves, autora de “Pedaço de Mim” na Netflix, acertou mesmo com a Warner Bros. Discovery. Mas também passa a depender do que irá ocorrer com a plataforma Max daqui para frente.

Como se sabe, há uma nova reestruturação em curso.

Avante

Felipe Folgosi já escreveu a sequência do filme “Rodeio Rock”.

Além disso, se prepara para lançar mais um livro: “O Prédio”.

Onipresença

Humberto Carrão alugou praticamente a TV (e o streaming) nesses últimos tempos, emendando vários trabalhos. Está errado? Claro que não.

Hoje, o audiovisual vive a era do contrato por obra, que obriga o artista a estar sempre em movimento. Carrão que vem se especializando em viver mocinhos.

Gabriela Freire e Daniel Chagas em cena de "Entrelinhas" Natasha Durski

Entrelinhas

Gabriela Freire, com passagens por “Malhação” e “Amor Sem Igual”, e Daniel Chagas, que esteve em “Terra e Paixão”, integram o elenco do longa “Entrelinhas”, de Guto Pasko.

O filme, uma distribuição da Elo Studios, remonta uma história real que se passou no Paraná, no período da ditadura militar.

Roteiro

Em “Entrelinhas”, Ana Beatriz (Freire) se prepara para seu primeiro dia de trabalho. De repente, é abordada por policiais, algemada e levada para o DOPS (Departamento de Ordem Política e Social). No local, sofre uma série de torturas, sob a acusação de ser colaboradora de estudantes subversivos ligados a UNE e ao DCE da Universidade Federal do Paraná.

Nova empreitada

Circula um comentário nas emissoras de TV de que a cantora Wanessa, filha do Zezé, estaria planejando se lançar como empresária de talentos.

Talentos da internet, no caso. Sua assessoria, procurada, não comentou.

Bloqueio

A Globo, via Manuela Dias, prepara o remake de “Vale Tudo” para a programação 2025.

O detalhe é que, num determinado momento, o SBT tentou registrar essa marca, sem sucesso.

Clássico

Lorena Comparato, estrela da série “Rensga Hits!” e “Impuros”, volta ao teatro, após quatro anos. Ela se prepara para viver a protagonista Maria Cecília no espetáculo “Bonitinha, mas Ordinária”, baseado na obra de Nelson Rodrigues. Também no elenco, Emilio Orciollo Netto, Kênia Bárbara, Orã Figueiredo, Sylvia Bandeira, Tonico Pereira, entre outros.

Estreia marcada para o dia 9 de agosto no Teatro Caixa, no Rio de Janeiro.

Confirmando toque da coluna, Galvão Bueno volta suas atenções para assuntos relacionados aos Jogos Olímpicos.

Só na segunda quinzena de agosto ele retomará os trabalhos de um reality esportivo.

Gravando

A temporada 12 da série “Reis – A Emboscada”, em tempo de gravação no Rio de Janeiro, terá 23 episódios.

Os trabalhos em estúdio e externas vão até a primeira quinzena de setembro. Direção de Rudi Lagemann.

Sidney Leonel e Michael Keller Divulgação Record

Domingo Espetacular

O “Domingo Espetacular” estreia hoje o quadro “Desafio da Pesada”, com processo de emagrecimento de Sidney Leonel, o Gordão da XJ. O repórter Michael Keller conduz a atração que irá acompanhar a jornada do influenciador na luta para perder peso e, como recompensa, poder ganhar, de um amigo, uma casa de R$ 1,5 milhão.

O jovem, de apenas 20 anos, convive com a obesidade desde criança. Aos 11 anos, já pesava 100kg. Aos 15, 150kg. Nos cinco anos seguintes, mais que dobrou essa marca que, hoje, ultrapassa os 300 kg. “O Desafio da Pesada é uma oportunidade muito importante para mim. Estou tendo a chance de influenciar e ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu”, diz XJ.

Bate-Rebate

· Isis Valverde concluiu seu trabalho nas filmagens de “Corrida dos Bichos”...

· ... Trata-se de uma superprodução do Prime Video, ainda sem data de estreia.

· O espetáculo “A Tropa”, com Otávio Augusto, retorna ao Teatro dos 4, no Rio de Janeiro...

· ... Por enquanto, somente às quintas-feiras, oito da noite...

· ... A produção está há 8 anos em cartaz pelo Brasil.

· MC Livinho gravou participação na nova temporada do “Lady Night”.

· Liane Maya, atriz do musical “Hairspray”, que chega a São Paulo em 5 de setembro, também poderá ser vista em “Uma Garota Comum”, no papel de Dona Zefa...

· ... Trata-se de uma produção original Disney+, ainda sem data de estreia.

· Eliane Giardini surgirá como a poderosa Berta em “Mania de Você”, substituta de “Renascer”...

· ... Responsável por uma das maiores fortunas da região onde mora em Angra dos Reis, é descrita como inteligente e sofisticada...

· ... Porém, acontecimentos trágicos vão causar uma mudança em sua vida.