Juliana Martins e Sérgio Marone estrelam espetáculo Eu te Amo

Sérgio Marone e Juliana Martins Divulgação

Juliana Martins e Sérgio Marone começam a viajar com o espetáculo “Eu te Amo”.

No próximo dia 10, apresentação no Recife – Teatro do Parque, e dia 11, em Fortaleza – Teatro Brasil Tropical.

A obra de Arnaldo Jabor (1940-2022), como se sabe, teve uma versão premiada para o cinema, em 1981, com Sonia Braga, Paulo Cesar Pereio, entre outros.

Esse trabalho para os palcos tem versão adaptada pelo próprio autor e sob a concepção de Rosane Svartman e Lírio Ferreira, com direção de Leo Gama.

Segundo os produtores, elementos transformam a montagem em um grande plano sequência, como em um filme que se monta a cada dia, no tempo, no ritmo dos atores e com a presença do público.

O espetáculo mostra a exposição de um casal, suas diferenças e questionamentos sobre o amor.

Juliana Martins ressalta a importância de abordar questão sobre os relacionamentos: “estamos vivendo uma época efêmera, de amores líquidos, onde as pessoas têm inúmeras possibilidades de encontros e muitas vezes não consolidam uma relação afetiva. A peça fala sobre o desejo momentâneo, a falta de amor e a vontade de um amor profundo. Defino a nossa encenação como romântica, sexy e divertida”.

Sergio Marone, seu parceiro em cena, complementa: “a peça é totalmente contemporânea porque falamos de um tema de todo mundo e de todos os tempos: o amor”.

Marone que tem entre seus grandes trabalhos a novela “Os Dez Mandamentos”, produzida pela Record.