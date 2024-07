Juliana Paes celebra repercussão mundial de Pedaço de Mim: ‘borogodó e expertise’ Muito importante pra indústria brasileira ter um produto com essa projeção, diz estrela Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 29/07/2024 - 00h20 (Atualizado em 29/07/2024 - 00h20 ) ‌



Juliana Paes em Hollywood

Juliana Paes, estrela da série “Pedaço de Mim”, viajou aos Estados Unidos, a convite da Netflix, para realizar uma sessão de fotos exclusiva para a plataforma de streaming. Fez imagens inclusive próxima ao famoso letreiro de Hollywood, símbolo de Los Angeles, na Califórnia.

“Muito importante pra indústria brasileira como um todo ter um produto com essa projeção toda lá fora”, comenta Juliana à coluna, direto dos Estados Unidos. A atriz esperava, sim, que a série alcançasse sucesso no Brasil, mas assim, no mundo todo, “eu estou absolutamente surpresa...”.

“Pedaço de Mim” tem roteiro de Ângela Chaves, direção de Mauricio Farias e produção de A Fábrica. A trama destaca um tema nunca abordado na dramaturgia: a superfecundação heteroparental. Liana, personagem de Juliana, após descobrir uma traição do marido, é abusada e fica grávida de gêmeos de pais diferentes.

O melodrama alcançou um marco notável como a primeira série brasileira a se manter no Top 1 Global da Netflix por duas semanas consecutivas. Em sua segunda semana, entre 15 e 21 de julho, registrou impressionantes 50,9 milhões de horas assistidas e atraiu 3,8 milhões de assinantes.

Para celebrar o sucesso, Juliana fez uma viagem especial a Los Angeles, nos Estados Unidos, atendendo chamado da plataforma de streaming, embalou uma bateria de fotos e compromissos, e falou sobre a série:

“Eu estou absolutamente surpresa com a repercussão mundial de ‘Pedaço de Mim’! Tinha a expectativa do sucesso no Brasil porque sabia que a gente tinha uma história bonita e profunda pra contar, mas assim, no mundo todo...

E isso me deixa extremamente lisonjeada e gratificada com o trabalho de composição dessa personagem, que foi muito intenso. O que fica pra mim é que a gente está vivendo tempos de muita superficialidade, em que o tempo da nossa retenção de atenção está em crise. E esse resultado de ‘Pedaço de Mim’ é sinal de que as pessoas querem, de fato, histórias com profundidade e com personagens que fogem do maniqueísmo, porque a série foca no que não é bom e mau o tempo todo - afinal, temos isso tudo dentro da gente, né?

É preciso denunciar a violência:

De acordo com a atriz, “as pessoas querem histórias que façam com que nos identifiquemos e, ao mesmo tempo, que inspirem a redenção de nossas próprias mazelas. Acho que a Liana tem isso, esse arco redentor. O sucesso de ‘Pedaço de Mim’ vem muito daí também, dessa possibilidade da redenção principalmente quando a gente tem coragem de falar e denunciar, de não se calar diante da violência - pra mim, essa é a questão mais relevante da história. Uma história que é contada de forma ágil, com acontecimentos de uma velocidade que não fica entediante de acompanhar, mas que é pertinente à trama e que propõe a identificação. Tô muito feliz que as pessoas se envolveram dessa forma, no Brasil e no mundo!”.

Indústria brasileira: borogodó e expertise:

“Também é muito importante pra indústria brasileira como um todo ter um produto com essa projeção toda lá fora. É incrível imaginar que as produções brasileiras, com todo nosso borogodó e expertise, podem conquistar um espaço cativo no coração de cada canto do mundo. Levar nossos cenários e paisagens, nossa lógica nas histórias, nossa cultura e o talento das nossas equipes para tão longe é muito especial!”, conclui a atriz.