Libra só quer a Globo na transmissão do Campeonato Brasileiro

Alto contraste

A+

A-

Presidentes dos clubes formadores da Libra Presidentes dos clubes formadores da Libra (divulgação)

Liderada pelo Flamengo, aquela que é a principal liga dos clubes do futebol brasileiro, a Libra, só se dignou a conversar com a Globo sobre direitos do campeonato nacional a partir do ano que vem.

E não se deu, sequer, ao trabalho de oferecer a mesma oportunidade para as outras TVs, de ao menos poderem conhecer o pacote de jogos e participarem de alguma concorrência.

Algo muito semelhante, truculento e grosseiro, ao que a CBF, antes, fez com a Copa do Brasil.

É, e só aqui, um jeitão de tocar os negócios de forma totalmente diferente das maiores agências de direitos de esportes do mundo, que negociam Libertadores e Champions League, por exemplo.

A prática moderna, mais respeitosa e justa, mostra que todos os veículos e plataformas devem ser procurados e oferecida a mesma oportunidade de participar ou não do processo.

Aqui, como se vê, continua tudo como sempre foi.

Daniel Alves, e só o Daniel Alves, tem que pagar e responder pelo que fez Daniel Alves, e só o Daniel Alves, tem que pagar e responder pelo que fez (Reprodução/Instagram)

Cobrança

Curioso algumas pessoas insistirem em querer saber se teve jogador ou treinador que falou alguma coisa sobre a condenação do Daniel Alves. Se criticaram ou passaram pano?

Antes, é preciso saber se alguém perguntou. Ou é uma obrigação de todos saírem por aí dando opiniões?

Na boa

Já de muito tempo até hoje tenho uma boa relação com o mundo da bola. Assim como na medicina, odontologia, engenharia jornalismo... e em todas existem os bons e os que não prestam.

Nada é diferente com os boleiros e nem existe essa de farinha do mesmo saco. A maioria, posso garantir, não tem nada parecido com o Daniel Alves, nem no comportamento e nem na arrogância. E jamais faria ou aprovaria o que ele fez.

Novo tempo

O que se verifica em muitos atores e atrizes, hoje liberados no mercado, é que a maioria saiu da Globo, mas a Globo não saiu deles.

Ainda acham que a forma de trabalhar e se comportar, aqui do lado de fora, é a mesma que tinham lá. E não é.

Exemplo claro

O atraso nas gravações de “Dona Beja”, da Max, também é um pouco por isso. Até agora existem problemas de adaptação.

E é importante fazer essa ficha cair o mais rapidamente possível, porque a existência e preservação de novos campos de trabalho devem ser destacadas.

Dobradinha

Chico Soares, experiente roteirista, com extensa ficha de serviços, especialmente na Globo, está colaborando com Renata Dias Gomes no remake de “Pai Herói”.

Segundo tudo indica, esta será a terceira novela da plataforma Max, que já tem as gravações de “Beleza Fatal” e “Dona Beja” bem adiantadas.

Gloria Pires sonhada para "Pai Herói" Gloria Pires sonhada para "Pai Herói" (divulgação)

Torcida

“Pai Herói”, para oficiais efeitos, ainda não foi anunciada pela Max. Está tudo, por enquanto, restrito aos seus bastidores.

Porém, existe uma torcida enorme por sua realização e pela presença de Gloria Pires no elenco.

Jornalismo dos bons

“Doc Investigação”, da Thais Furlan, depois da boa estreia na semana passada, vai ao ar novamente na noite desta segunda-feira, a partir das 23h.

Hoje é o caso do ator Jefferson Machado, que tentava deslanchar sua carreira e foi cruelmente assassinado. Um episódio que movimentou a polícia do Rio e comoveu a opinião pública.

Reformulação

O programa semanal que Lucas Guimarães irá comandar no SBT passa por mudanças no formato, a pedido da direção da casa. A primeira ideia apresentada estava longe de ser algo apropriado para televisão.

De qualquer forma, acredita-se que essa estreia só será no segundo semestre.

Análise

Já existem estudos para viabilizar uma quarta temporada da série “Rensga Hits!”, considerada um grande sucesso da parceria Glaz Entretenimento e Globoplay.

Se for à frente, terá um elenco quase que inteiramente renovado. Lembrando que a segunda e a terceira temporadas ainda não foram lançadas.

Os bastidores do "MasterChef" Os bastidores do "MasterChef" (divulgação)

Grade

Em relação ao “MasterChef” na Band, temporada 2024, quatro marcas já estão fechadas para os dois segmentos.

O “Amadores” chega em 7 de maio, e o “Confeitaria”, que poderá ganhar outro título, em outubro.

Segredo do negócio

É preciso ponderar sobre o “MasterChef” na Band. Evidente que a audiência não é nem de longe daquela do começo. E que as suas várias versões esmerilharam o formato.

Mas continua como um dos principais faturamentos da casa. E um formato que se a Band largar, outra concorrente qualquer já vai pegar no dia seguinte.

Bate – Rebate

• Igor Calian, repórter da Band, embarca para temporada de 4 meses na China. Viagem de estudos e trabalho, claro.

• Letícia Colin e Michel Melamed estão chegando com a comédia "Um Filme Argentino" no Teatro Adolpho Bloch, no Rio...

• ... A temporada começa agora, no dia 1º de março, e vai até 21 de abril.

• Vitor Novello grava a 10ª temporada de “Reis – A Decadência” como Jeroboão, que se torna uma voz opositora ao reinado de Salomão...

• ... E o personagem também estará na 11ª temporada da série, assumindo o título de Rei do Norte de Israel...

• ... No seu lado cantor, Novello prepara o lançamento da música “Filho”, em homenagem ao Dia das Mães.

• Programa do Otávio Mesquita volta com material inédito nesta segunda, depois do “The Noite”...

• ... Mas, a partir de quarta-feira, ele levará ao ar uma série gravada na Antártica, “que foi uma das maiores emoções da minha vida”.

• Francisca Queiroz tem encarado alguns desafios no Marrocos, nos intervalos de gravação da série “A Rainha da Pérsia”...

• ... Entre outras aventuras, claro, se incluiu um passeio de balão.