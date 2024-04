Maior presença do jornalismo pode diminuir mesmice nas transmissões do Carnaval Modelo adotado pela televisão no Carnaval, muitas vezes, causa sonolência no telespectador

Alex Escobar comanda o Carnaval da Globo na Sapucaí Alex Escobar comanda o Carnaval da Globo na Sapucaí (João Cotta)

A partir da noite desta sexta-feira começa a cobertura do Carnaval, com praticamente todas as TVs envolvidas. Algumas mais diretamente, outras nem tanto.

O problema de todos os anos é a mesmice.

Há a vontade de fazer e marcar presença, mas sem alterar ou acrescentar rigorosamente nada ao de sempre. Se bobear até “dá uma sambadinha” pode aparecer.

Os desfiles das escolas de samba, por si só, já representam um espetáculo, um dos maiores do mundo em atrações e número de pessoas, mas que é muito mais agradável assistir pessoalmente, nos próprios sambódromos. Na televisão, porque há uma limitação natural, claro que não é a mesma coisa.

Muitas vezes é cansativo ou se transforma em um exercício de resistência para aquele que decide assistir, ao resistir ao sono e ficar acordado em plena madrugada. E, repito, nem tem como ser muito diferente.

O que pode ser mais atrativo e alterar a estaticidade desse quadro, como em outras tantas as situações, é tentar ampliar a participação do jornalismo, que pode ir muito além das escolas ou blocos.

Procurar fazer a diferença. Dá mais trabalho? Claro que dá. Mas pode dar muito mais certo também.

A bem da verdade - 1

Ontem, ao citar o caso do Pacaembu, aqui se falou do cuidado que deve existir no trato dos patrimônios das cidades. Públicos ou não.

E que não seria de bom-tom retirar o nome do dr. Paulo Machado de Carvalho, há tantos anos lá, dos portões monumentais do estádio.

A bem da verdade - 2

Pois bem, por acaso ontem, coincidentemente, se soube que na venda dos naming rights do Morumbi, entre outras cláusulas, foi incluída uma que estabelece, para a fachada principal, a troca de Cícero Pompeu de Toledo – ex-presidente do clube e um dos incentivadores da sua construção - por uma junção do nome do bairro com a marca do chocolate patrocinador.

O presidente Julio Casares, consultado, afirmou que a decisão foi aprovada pelo conselho. Mas que para homenagear o dr. Cícero, uma estátua, nos moldes da que foi colocada para Telê Santana, muito em breve será inaugurada em um ponto de grande visibilidade no estádio.

João Silva fará programa ao vivo neste sábado João Silva fará programa ao vivo neste sábado (Renato Pizzutto)

João ao vivo

No embalo carnavalesco, neste sábado, o “Programa do João” vai ao vivo, direto da Bahia, como um esquenta para o Band Folia. Produção a postos, para trabalhar cima dos acontecimentos.

E esta não será só uma primeira vez, porque há o desejo de repetir a experiência em outras ocasiões.

E como detalhe

Na Band, no quarto andar especialmente, onde ficam as mesas mais medalhadas, o “Programa do João” é motivo de comemorações.

Tem crescimento na audiência e está muito bem apoiado comercialmente.

Figurinos - 1

Essa nota não tem o objetivo de criticar diretamente ninguém, mas é só um toque geral, que poderá ajudar algumas pessoas.

Mesmo porque, quem faz vídeo tem que usar de alguns cuidados. Por exemplo, se apresentar bem, com roupas adequadas.

Figurinos – 2

Nos tempos que o Boni cuidava de tudo na Globo, uma das suas preocupações era passar orientações neste sentido.

Evitar cores berrantes, listradas e, enfim, vestir sempre o mais adequado para a ocasião.

Figurinos – 3

Hoje, dadas as facilidades, os escorregões são muito menores. A maioria dos apresentadores ou apresentadoras passou a tomar cuidado com isso, porque, afinal de contas, é a imagem de cada um que está em jogo.

Porém, e sempre tem um porém, e aqui ninguém vai cometer a indelicadeza de citar nomes, é importante também não forçar a natureza e querer usar paletós tão apertados. E ainda querer abotoar.

No ar, fica péssimo. Uma olhadinha no espelho antes, mesmo com a pressa ou em horários madrugadores, pode ajudar.

Retorno à base

Número um do esporte da Band, Denis Gavazzi retornou ontem de Londres e já reassumiu o comando dos trabalhos por aqui.

Ele foi para a reunião anual da Fórmula 1.

Anitta está cada vez mais internacional Anitta está cada vez mais internacional (Divulgação)

Internacional

O canal E! Entertainment vai mostrar no domingo, 18, a partir das 20h, a premiação do “People's Choice Awards”, direto do Barker Hangar, em Santa Monica, Califórnia.

Anitta concorre na categoria Artista Latina do Ano e o Brasil também será representado por uma categoria especial, que premiará o Influencer do Ano.

Ano que vem

No SBT havia, sim, o desejo de voltar com o Troféu Imprensa ainda este ano, mas não foi possível promover a tempo as votações na internet.

Como ia atrasar demais, ficou para o próximo, com uma organização diferentes e apresentação de Patrícia Abravanel.

Por outro lado

Depois do Carnaval, talvez ainda na próxima semana mesmo, Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias, os apresentadores do “Chega Mais”, sejam chamados para gravar o primeiro piloto.

Direção do Carlos Aleixo.

Separação

A cantora Liah Soares, em suas redes sociais, anunciou o fim do seu casamento com o ator Carlo Porto.

“Em respeito a todas as pessoas amadas e queridas que torcem pela gente, venho dizer que eu e Carlo Porto não somos mais um casal...”, escreveu ela.

Bate – Rebate

• Vera Fischer vai apresentar normalmente o espetáculo “Quando for mãe quero amar desse jeito” nesses dias de carnaval...

• ... Ela está em cartaz no Teatro Renaissance, em São Paulo.

• Leon Abravanel está fazendo o mapeamento dos estúdios para as gravações dos novos programas do SBT...

• ... Um cronograma será obedecido, com prioridade para ordem de estreias...

• ... Por exemplo, o “É Tudo Nosso”, que vai estrear em 15 de março, só será gravado no começo daquele mês.

• Na Band, a informação é que um trabalho bem positivo está sendo feito por Rodolfo Schneider e Paulo Franco com vistas a programação...

• ... Os dois trabalhando na mesma sintonia.

• Raul Gil informa que, neste sábado, ele terá Eri Johnson no quadro do chapéu...

• ... E o “Jogo do banquinho”, com as participações de Gilmelândia, Sarajane e Pierre Onassis, entre outros.

• Na Rede TV!, a participação de João Kleber é vista como a grande diferença na cobertura do Carnaval deste ano.