Marina Ruy Barbosa não é mais artista exclusiva da Globo

Marina Ruy Barbosa não tem mais compromisso fixo com a Globo (Instagram)

Marina Ruy Barbosa, uma das estrelas do recente Festival de Cannes, também está livre para a escolher os seus próximos trabalhos no audiovisual.

Depois de 20 anos, ela não é mais artista exclusiva da Globo e, a exemplo de tantos outros nomes, como Grazi Massafera, Paolla Oliveira, Juliana Paes, Isis Valverde e Gloria Pires, irá trabalhar no sistema compromisso por obra.

A Globo decidiu reduzir ao máximo o seu banco de elenco e muitos valores importantes foram liberados nos últimos tempos, mas, com o aviso de que poderão voltar em futuros projetos.

Para a empresa, tornou-se incompatível manter sob contrato um número tão elevado de artistas. Com Record e SBT não é diferente. Todas optaram pelo compromisso “sem exclusividade” em seus produtos.

Marina, hoje também uma empresária de sucesso e sempre nos holofotes, fez seu primeiro trabalho de destaque em 2004 no papel de Aninha em “Começar de Novo”. Também esteve recentemente em “Rio Connection”, produção do Globoplay e na novela “Fuzuê”, exibida na faixa das 19h.

Sobre o assunto em questão, a Globo mandou o seguinte esclarecimento:

“Nos últimos anos, e o resultado já pode ser visto nas telas, a Globo, em sintonia com as transformações do mercado, adotou novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros”.

Júlio Casares, à esquerda, com Dorival Junior, mais Rodrigo Caetano, Cícero Souza e Márcio Araújo, do SPFC (Instagram)

Chefe de verdade

Levando para o esporte muito da experiência e daquilo que aprendeu em tantos anos de televisão, Júlio Casares já tem resolvido que na Copa América, nos Estados Unidos a partir de 20 de junho, será um chefe de delegação de direito e de fato. E em tempo integral.

Isto é, assim como faz no São Paulo, vai participar diretamente de tudo, não só da parte social do cargo. Muito do que foi Paulo Machado de Carvalho quando desempenhou as funções.

Primeira exibição

A parceria Record-Seriella fechou as “Salas de Lux” 8 e 9 do UCI New York City Center, no Rio de Janeiro, para a première da série “A Rainha da Pérsia”, nesta próxima sexta-feira, às 19h.

No mesmo dia, estreia na plataforma UniverVideo.

Novos desafios

O autor Gustavo Reiz está de saída da TV Globo e, seguindo o caminho de outros tantos profissionais, também passa a assinar projetos por obra certa. Gustavo, titular de “Fuzuê” na faixa das 19h, está na ativa desde 2005, emendando trabalhos e sempre dedicado às telenovelas, sua grande paixão. Teve inclusive uma importante passagem pela Record.

Porém, ele não deve ficar muito tempo ausente do audiovisual. Em breve, promessa de novidades!

Diferenças

Domingo, a Cultura transmitiu as 500 Milhas de Indianápolis, uma pauleira do começo ao fim da prova. A decisão só aconteceu a poucos metros da linha de chegada.

Não é por nada, porém, apesar de mais famosa e mais badalada, isso deixou de existir na Fórmula 1 há muito tempo, onde tudo ficou muito monótono e previsível.

Olho nisso

O SBT, há muito tempo, tem na Copa do Nordeste uma das suas principais atrações esportivas, inclusive com quebras de recordes de audiência em todos os estados que recebem a sua transmissão.

A informação é que a Globo está atrás disso. E que tem na conquista dos seus direitos de transmissão entre os próximos objetivos.

Evento do Neymar

Vai acontecer no próximo dia 3, a partir das oito da noite, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, o quarto leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Junior, com direção de Vildomar Batista.

Presenças confirmadas de Adriane Galisteu, Rodrigo Faro, Lívia Andrade, Patrícia Poeta, Tiago Leifert, João Silva, Silvia Abravanel, Luciana Gimenez, Carlinhos Maia e Roberto Justus.

Em estudos

A Band já tem decidido que a saída de Edu Guedes da sua grade diária se dará na última sexta-feira de julho.

A discussão em pauta é a seguinte: para o programa do Joel Datena, que vai entrar no lugar dele, será mantido o título “Bora Brasil” ou será definido outro. Uma boa maioria entende que deve ser um novo. Existem, no entanto, resistências para isso.

Mylla Christie, hoje, no "Programa de Todos os Programas" (Instagram)

Dia dela

Mylla Christie é a convidada do “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, com transmissão no YouTube da Record e R7.

Ao vivo, a partir das 18h. Mylla é alguém com muitas histórias, entre programas e novelas da Record, Globo e Manchete.

Teaser

Com foco em Mel Summers, a sua protagonista, o SBT soltou domingo o primeiro teaser de “A Caverna Encantada”, novela que seguirá “A Infância de Romeu e Julieta”.

Sobre datas, já se fala na possibilidade de estrear em 29 de julho, só que ainda falta o anúncio oficial.

Gravado

Débora Duarte gravou uma participação especial em “A Caverna Encantada”. Mas uma só.

Por sua vez, André Ramiro, o mesmo de “Tropa de Elite”, poderá ter outras oportunidades.

Uso das funções

Carlos Aros, depois de tanto tempo de Jovem Pan, assumiu a Diretoria de Conteúdo e Convergência do Grupo Ric, líder no Paraná em comunicação multiplataforma.

Aros, inclusive, já está providenciando a sua mudança em definitivo para Curitiba.

Mariana Ximenes está em "Mania de Você! (Divulgação/Globo)

Cuidados

Nos interiores da dramaturgia da Globo, o que se observa é que são enormes os esforços e cuidados para que “Mania de Você”, do João Emanuel Carneiro, possa sacudir a faixa de novelas das 21h.

Todas as condições estão sendo oferecidas para ser um grande sucesso. Há muito tempo não se via isso.

Final da Champions

Como aquecimento para a final da “Liga dos Campeões”, Cleber Machado já aparece em vídeo, direto de Londres, a partir de quarta-feira, no “SBT Brasil”. Nadine Basttos e Mauro Beting chegam na quinta.

Estarão envolvidos na cobertura os repórteres João Venturi, André Galvão, Sérgio Utsch e Amanda Campos.

A decisão será disputada no dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, entre Real Madrid e Borussia Dortmund.

Bate – Rebate

· Atleta trans, Luca Kumahara foi contratado pela Globo para comentar os jogos de tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris.

· Do universo de Mauricio de Sousa, “Chico Bento e A Goiabeira Maraviosa” chega dia 9 de janeiro aos cinemas.

· A jovem atriz Luana Camaleão encerrou seu trabalho nas gravações de “Reis – A Divisão”...

· ... Ela faz a personagem Maalate, mulher de Roboão (Henrique Camargo)...

· ... Na passagem de tempo, na primeira semana de junho, Bianka Fernandes assume o papel...

· ... Henrique dará lugar a Heitor Martinez.

· Impressionante o mau gosto desse pessoal que faz as “Câmeras Escondidas” do “Programa Silvio Santos”...

· ... Só eles veem graça em pegadinhas com carro de funerária e caixão...

· ... E ainda soltam aquela gargalhada do dono para ilustrar a gravação...

· Algo que não pode ser considerado só de mau gosto, porque é muito mais que isso. Triste.

