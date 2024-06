Max ainda não tem nada decidido sobre novas novelas

Alto contraste

A+

A-

Caio Blat, ator e diretor da novela, e Augusto Madeira nos bastidores de "Beleza Fatal" (Instagram)

A Max, plataforma de streaming da Warner, como já destacado neste espaço, deixou para janeiro de 2025 o início de exibição das suas novelas brasileiras. As duas gravadas, “Beleza Fatal” e “Dona Beja”, agora em pós-produção, reuniram grandes nomes do nosso audiovisual à frente das câmeras e em suas elaborações. Pontos importantes podem ser contados.

No entanto, resta aguardar o chamado “depois”. Por aí, se entenda, resultados de audiência e de mídia, e a avaliação da cúpula nos Estados Unidos.

Há, sim, outros projetos de novelas sendo tocados por aqui, desenvolvimento de roteiros, mas sem qualquer garantia de produção. Falta a palavra final “lá de cima”.

Inclusive, apesar de estarmos em junho, é possível garantir que nada mais será gravado, no tocante a novelas, este ano.

Publicidade

Em termos de séries, talvez uma, em parceria com a Conspiração Filmes: “Praia dos Ossos”, baseada na vida de Ângela Diniz. Essa é a diferença da Max, em relação às TVs abertas brasileiras que trabalham incessantemente com dramaturgia.

Aqui, ninguém se permite a tanta demora nas decisões e realizações.

Publicidade

Espetada

Aqui se falou da intenção do “Domingão” ter o Carlos Alberto de Nóbrega como um dos seus próximos convidados.

Publicidade

Estava tudo ainda meio que guardado em segredo.

Vai daí que...

Daniela Beyruti, brincando, mas acho que também falando sério, respondeu nos comentários: “Ahhh... chega né, minha gente. As homenagens aos nossos artistas serão feitas por nós com muita honra. Chega de surfar na nossa onda Rede Globo e sr. Luciano Huck”.

Camila Senna, a Esme, em "A Rainha da Pérsia" (Divulgação)

Rainha da Pérsia

A atriz Camila Senna, que mora e trabalha nos Estados Unidos, atendeu chamado da Record para integrar o elenco de “A Rainha da Pérsia”, estreia da próxima segunda-feira. Esme, a personagem, vai aparecer no núcleo Harém do Rei.

“Me identifiquei muito com ela. Pensa bastante no outro além de si mesma”, detalha Camila que, sim, tem parentesco com o ídolo das pistas.

Lançamento

O Globoplay disponibiliza nesta quinta-feira os dois primeiros episódios da série “O Jogo Que Mudou a História”, sobre o início das facções criminosas do Rio de Janeiro.

Na pré-estreia, terça-feira, o evento reuniu mais de 500 pessoas em seis salas de cinema.

Títulos

Plim Fest e Festival Plim Plim são marcas em tempo de solicitação de registro na Globo.

Certamente pensadas para o calendário comemorativo de 60 anos, em 025.

Marlene Mattos está deixando o programa do Geraldo Luís (Instagram)

Marlene de saída

Marlene Mattos deixa a direção do programa do Geraldo Luís e a Rede TV! no último programa deste mês.

Ao que se sabe, trata-se de algo já combinado há algum tempo. Marlene vai se dedicar agora a outros projetos, entre eles, o programa da Zilu Godoi.

Comunicado

Sobre a saída de Marlene Mattos, a Rede TV! enviou sua posição:

“Após a implementação do programa ‘Geral do Povo’, chega ao fim a parceria contratual entre a Rede TV! e Marlene Mattos. Em comum acordo, a diretora deixa a emissora no próximo dia 1º, seguindo o que foi previamente estabelecido entre as partes”.

De um lado

Tem um papo rolando forte no mercado que a Band não está pagando a Fórmula 1 e corre o risco de perder a competição.

Vale recordar que desde 2021 ela passou a transmitir a competição com exclusividade no Brasil. E durante este período, ao que se saiba, tudo caminhou conforme o ajustado.

Do outro...

A Band, consultada sobre a questão, informa que está absolutamente em dia com os pagamentos, cerca de US$ 10 milhões por temporada, e vem cumprindo o atual contrato, que só vai vencer no final do ano que vem.

O que verdadeiramente existe é que, em relação a uma prestação que vence no próximo dia 16, foi solicitada uma prorrogação para o dia 28.

Nada de aposentadoria

Não passa, nem nunca passou, pela cabeça da Marina Ruy Barbosa se afastar do seu trabalho como atriz, para se dedicar apenas como empresária de moda.

Isso não tem nada a ver. Ao fim do seu vínculo de exclusividade com a Globo, ela só espera o momento de voltar numa novela, série ou até cinema. Está no aguardo de propostas.

Agatha Moreira será uma das protagonistas de "Mania de Você" (Manoella Mello)

Luz

Principalmente nas redes sociais, a Globo está com o pé embaixo na promoção de “Mania de Você”, a substituta de “Renascer” na faixa das 21h.

A imagem de Agatha Moreira, para efeitos de divulgação, é a mais utilizada.

Contra o tempo

Em vez de “Central de Transplantes”, vai se chamar “Operação Transplante”, uma nova série produzida pela Mixer Films, para o Discovery Home & Health e Max.

Definida como docu-reality, terá oito episódios e vai acompanhar a luta contra o tempo das equipes médicas multidisciplinares envolvidas no processo de doação e transplante de órgãos, além da rotina dos pacientes e seus familiares. Direção-geral e artística de Rodrigo Astiz.

Bate – Rebate

· O Teatro Cemitério de Automóveis, na Bela Vista, em São Paulo, promove nesta semana as últimas apresentações de “Nossa Vida Não Vale um Chevrolet”, de Mário Bortolotto...

· ... O elenco conta com a participação de Alexandre Tigano no papel de um Gogo Boy que investe em lutadores de rua...

· ... Tigano viveu o gigante Golias na série “Reis”.

· O “Redação”, do SporTV, ontem completou 20 anos de exibição, com apresentação de Marcelo Barreto. Um programa com história.

· A impressão é que o “Encontro” e o “Mais Você” ficaram pequenos demais para Tati Machado na Globo...

· ... E que a qualquer momento ela poderá ser anunciada em algum novo projeto. Impressão..., não informação.

· Ontem, na Rede TV!, mais uma reunião para afinar detalhes do novo programa do Ronnie Von...

· ... Ainda não há decisões sobre título, dia e horário de exibição. Mas sobre o formato, já quase bateram o martelo.

· Silvero Pereira é um nome que pode aparecer no elenco da próxima das seis, na Globo, “A Garota do Momento”, uma produção de época escrita por Alessandra Poggi...

· ... No momento, Silvero tem se dedicado ao espetáculo “Pequeno Monstro”, no Teatro Poeira, Rio de Janeiro...

· ... E também tem feito trabalhos na música. Por exemplo, a parceria com Ivete Sangalo em “Divina Comédia Humana”, do Belchior.

· Jorge Lordello está lançando hoje, no seu canal do YouTube, o programa “Na cena do crime”. Toda semana uma história diferente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.