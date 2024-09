Max produz série documental sobre o assassinato do ator Rafael Miguel, de “Chiquititas” Um caso que chocou a todos. O autor foi o pai da namorada Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 05/09/2024 - 00h07 (Atualizado em 05/09/2024 - 00h07 ) ‌



Assassinato do ator Rafael Miguel será tema de documentário Reprodução

Dia desses, por aqui mesmo, se destacou a especial atenção que o mercado audiovisual passou a dispensar para a realização de séries documentais, aproveitando-se de tantos e diferentes conteúdos disponibilizados com o decorrer dos tempos.

E saber usufruir de histórias e personagens que nosso cotidiano acaba oferecendo. Passaram a ser inúmeras essas iniciativas.

Por exemplo, a Max, plataforma de streaming da Warner, deu início às gravações de uma série documental sobre a morte do ator Rafael Miguel. Ainda sem título definido, terá três episódios.

Um caso que continua na cabeça de todos, o assassinato do rapaz, de 22 anos, e de seus pais em 2019, cometido pelo pai de sua namorada.

‌



A produção sobre Rafael Miguel, que entre outros trabalhos integrou o elenco de “Chiquititas”, faz parte de uma aposta de séries da Max para documentários sobre crimes reais (true crime). Houve decisão recente da Warner para um forte investimento em histórias do gênero.

Top model Lais Ribeiro Divulgação

Estreia

‌



O canal E! Entertainment marcou para o próximo dia 26, às 23h, a estreia da segunda temporada de “Born to Fashion”.

Apresentado pela top model Lais Ribeiro e a roteirista Alice Marcone, o reality busca o novo rosto da moda entre modelos transgêneros. Há participantes de São Paulo, Pará, Bahia, Alagoas, Goiás, Pernambuco e Piauí. No dia seguinte à exibição, os episódios ficarão disponíveis no Universal+, Prime Video e Claro TV+.

‌



Jogada do SBT

Data hoje, o SBT deve lançar uma campanha, com vistas a turbinar o seu serviço de streaming, nas seguintes condições: se até domingo, o +SBT atingir 450 mil seguidores no Instagram, será disponibilizada a novela que sempre é a mais solicitada pelo seu público. O título, atingindo esta marca e que ainda é segredo, será revelado por Celso Portiolli no próximo “Domingo Legal”.

Intervalo (1)

A informação passada para a coluna e espalhada no meio é que Luciana Valério estaria deixando a direção comercial do SBT.

No cargo desde maio do ano passado, “ela iria acompanhar o marido, de mudança para os Estados Unidos”.

Luciana Valério, diretora comercial do SBT Divulgação

Intervalo (2)

O interessante é que, ainda no caso da Luciana Valério, chegou-se a falar que até alguns executivos do mercado já vinham sendo sondados para ocupar o seu lugar.

Na checagem com o SBT, a informação é que ela, a Luciana, está em férias, acompanhando, sim, a sua filha, que entrou numa faculdade dos EUA.

Intervalo (3)

Walter Zagari, em todas as suas andanças profissionais, e isto desde o SBT, sempre se fez acompanhar do executivo Hilton Madeira. Meio que um fiel escudeiro.

Agora, com a saída do Zagari, a princípio se disse que o Hilton continuaria na Band. Depois que faria uma consultoria, mas ele mesmo, consultado, diz que já está fora.

Isso não se faz

Norma da casa, não se discute aqui decisões de empresa nenhuma, desde que se cumpram as obrigações.

Porém, existem casos e casos. A Jovem Pan trouxe de volta o operador de externas Francisco Palitos. Tirou da Energia FM e agora dispensou os seus serviços, porque não transmite mais jogos dos estádios. Independentemente de tudo, muita falta de respeito.

Expandindo

A série “Reis”, produzida pela Record, já pode ser assistida no TNT Novelas e na Max.

Exibição de segunda a sexta-feira, às 20h, e na Max, com cinco capítulos por semana.

E as estreias?

Até informação em contrário, a estreia do “Sabadão da Gente”, programa de Renato Ambrósio, do “Viva a Sorte”, está confirmada para o próximo dia 14. Nos sábados da Band.

Ele continua gravando pilotos.

Fórmula 1

Resumindo toda essa ópera: compromisso da Band com a Liberty Media vale até o final de 2025, mas será paralisado no encerramento desta temporada. Este é um ponto.

Sobre 2025, vai mesmo para a Globo. Ou vai voltar para a Globo. Só que em condições bem diferentes das que existiram no passado. Por aí se entenda valores e entregas.

Andréia Horta está em “Cidade de Deus – A Luta Não Para” Instagram

Topo

A série “Cidade de Deus – A Luta Não Para”, com Marcos Palmeira, Andréia Horta e Thiago Martins, ocupa o primeiro lugar no ranking da Max.

E já existem preparativos para a segunda temporada.

Marcas

Não tem nada a ver com futebol ou suas categorias de base. Porém, a Globo solicitou vários registros de marca incluindo “Sub 15″ e “Sub 17″. Exemplo: Gospel Sub 15, Funk Sub 15, Sertanejo Sub 17...

Tudo no segmento de música, como se observa.

Bate – Rebate

· Em comemoração aos 80 anos de Leci Brandão, o “Metrópolis”, da TV Cultura, recebe a cantora nesta sexta-feira, a partir das 19h30.

· Bárbara Reis cumpre agenda de divulgação da novela “Terra e Paixão” em Portugal, com exibição na SIC TV.

· “Perfeita!”, com texto de Samir Yazbek e direção de Ulysses Cruz, que retrata um futuro distópico, é o espetáculo que terá Sérgio Guizé, Sol Menezzes e Leonardo Vieira em seu elenco...

· ... Em fase de leituras, vai estrear no Teatro Paulo Autran, em São Paulo.

· Thiago Simpatia, repórter, ator e produtor de conteúdo, vai integrar a equipe do “Sabadão da Gente”, na Band.

· Ana Hickmann já está na Rede TV! e Ticiane Pinheiro na Globo – só esqueceram de avisar a Record.

· Entre as indefinições agora existentes no comercial da Band, uma das certezas é que Paulo Franco deve seguir nas funções.

· O 28º Inffinito Brazilian Film Festival, em sua 100ª edição em Miami Beach, chega ao final neste sábado...

· ... “Mel Nome é Gal”, com Sophie Charlotte, foi uma das atrações.

· Isabelle Drummond, já há algum tempo afastada das novelas, tem novos trabalhos acertados para o cinema...

· ... Mas não como atriz. Vai atuar na direção e produção.

· Téo José reassume os microfones da Band neste sábado, às 15h45, para a transmissão de Brusque X Santos, pela série B do campeonato brasileiro...

· ... Com ele, Rafael Oliveira, Ronaldo Giovanelli e Tatiane Borges.