Morte de Senna: Cabrini volta ao autódromo de Ímola 30 anos depois

Roberto Cabrini Roberto Cabrini em gravação sobre especial de Senna (arquivo pessoal)

A foto que acompanha esta matéria é do Roberto Cabrini no circuito de Ímola, na Itália, com as torres de cronometragem ao fundo, tirada nesta última segunda-feira.

Nada mais apropriado que esta imagem, a mais característica do autódromo, para poder ilustrar a produção de um documentário - “30 anos sem Senna - O dia que não terminou” - que será exibido no dia 28, na Record, com trechos no “Domingo Espetacular” e na íntegra, em seguida, no “Câmera Record”.

E também ninguém melhor do que o Cabrini como seu responsável.

Ele que estava lá, há exatas três décadas, naquele 1º de maio de 1994, data do acidente com Ayrton Senna e que ele, acompanhando tudo muito de perto, teve a missão de anunciar o triste desfecho a todos os brasileiros, direto do Hospital Maggiore, de Bolonha.

Uma volta completa no circuito, a curva Tamburello, agora transformada em uma chicane, inclusive detalhes da câmera on board, que a FOCA, na época, dizia que não tinha e só entregaram depois dele ter provado que tinha.

Enfim, um apanhado de tudo o que aconteceu naquele fatídico dia será reunido neste seu trabalho, com a entrega e características do Cabrini.

Triste coincidência

Ontem, no instante em que a nota acima estava sendo redigida, veio a notícia da morte de Ubirajara Guimarães, o querido Bira, amigo muito próximo de Ayrton Senna.

Os dois, inclusive, foram sócios em vários negócios, inclusive na vinda da Audi para o Brasil.

Bira teve também negócios com Roberto Carlos na área da construção civil e na área automobilística.

Série dramática

Em seis episódios, está pronta a primeira temporada de “Caminhos”, série baseada em fatos reais dos atendimentos terapêuticos da psicanalista Ângela Sirino. Produção da Manhattan Films, tocada por Mario Bregieira e roteiro de Camilo Pellegrini.

No elenco: Day Mesquita, Cirilo Luna, Pérola Faria, Malu Falangola, Luci Pereira, entre outros. Bregieira ainda está fechando o veículo de exibição.

Desligamento

Kallyna Sabino deixou o “Fofocalizando”, do SBT, em função de ajustes processados no programa, entre eles a redução do horário em uma hora. Ela chegou em março do ano passado com a proposta de apresentar um bloco de notícias.

Porém, além do tempo menor, também houve mudanças na editoria, que não usa mais jornalismo. Kallyna sai com as portas abertas.

Baque

A informação é que a plataforma de streaming Paramount +, segundo o pessoal de lá, parou mesmo com a produção de originais no Brasil.

Esse trabalho só terá sequência em países que exista obrigação de produção local por lei. Pelo visto, só o futebol está funcionando.

Preocupante

Ainda sobre essa questão de produção de conteúdo no streaming, comenta-se no mercado que a Amazon só deverá fazer no máximo três séries por ano.

Também por aí, as empresas brasileiras de conteúdo (Conspiração, Gullane, Afroreggae...) andam de olho na Globoplay, uma vez que o streaming da Globo tem esse plano de ampliar sua produção internamente e diminuir a ação de parceiros.

Azedou

Na festa do Paulistão, segunda-feira, embora não estivesse entre os oferecimentos, teve o seu momento “torta de climão”.

Milton Neves tomou um vácuo, quando foi cumprimentar Edu Zebini, o número 1 da Paramount+, e este nem tchuns. Virou as costas e foi embora. Com certeza, pendências do passado. Alguém fez alguma coisa que não devia.

Eduardo Sterblitch Sergio ( Eduardo Sterblitch ) (Globo/ Paulo Belote)

Agenda movimentada

Eduardo Sterblitch integra o elenco da série “Os Outros”, da Globoplay, que estreia dia 18 na Globo. É o Sérgio, um tipo cuja especialidade é passar despercebido entre as pessoas.

Sterblitch também será o novo integrante do “Papo de Segunda”, a partir do dia 22 no GNT, e está em cartaz nos cinemas com “Dois é demais em Orlando” e “O Grande Sertão”, além do musical “Beetlejuice” nos palcos de São Paulo.

Por encanto

Tem muita gente querendo saber que fim levou a série “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu”, do Miguel Falabella, produzida para o Disney+.

Um mistério o seu desaparecimento. Assim, meio que por encanto.

Prejuízo

A plataforma Disney+, além de provocar o desaparecimento do conteúdo da primeira, por alguma razão, também não se mostra interessada em mostrar a segunda temporada, já inteiramente gravada há muito tempo. Fala-se, até, que caiu no esquecimento.

Procurada desde a semana passada, a Disney não se manifesta sobre o caso.

Sozinho

Marcão do Povo, nesses últimos dias, está apresentando o “Tá na Hora”, do SBT, sozinho.

Christina Rocha, por problemas familiares, foi obrigada a se afastar. Está no Rio de Janeiro.

Elisà Romero (Seriella)

Visual

Elisà Romero, caracterizada para a nova fase da princesa Bastet, em “Reis” – A Decadência, com estreia dia 22 na Record.

A atriz já encerrou sua participação nas gravações.

Hassum

A produtora Rubi deu a largada nas filmagens da comédia “O Rei da Feira”, mais uma estrelada por Leandro Hassum, com direção de Felipe Joffily.

Também no elenco, Pedro Wagner, Luana Martau, Thalita Younan, Davi Salino, Clarissa Pinheiro, Dani Fontan, Kesia Estácio, Vinicius Moreno e Renata Gaspar.

Bate – Rebate

• Ana Clara, apresentadora, revelou que o reality musical “Estrela da Casa” vai estrear em agosto na Globo.

• Irene Ravache será homenageada nesta quarta-feira, no espetáculo “Ser Artista”, em cartaz no Teatro dos 4, no Rio...

• ... Já, a atriz Cris Munhôz, especialista em acessibilidade cultural para neurodivergentes, comanda uma palestra, também nesta quarta, às 17h, no CCBB Rio.

• Repórter Jackson Pinheiro acerta com a Paramount+ e já será colocado nas escaldas de transmissões da Libertadores.

• TV Cultura voltou a se dar bem com o esporte, algo que durante muito tempo foi rifado da sua grade...

• ... Aliás, uma das besteiras cometidas pelas administrações anteriores...

• ... Entre futebol, basquete e automobilismo, são resultados que sempre se destacam.

• Adriana Rezende, ex-Record, estreou ontem no RJTV da Globo RJ.

• Direção da Band está esperando o telefone tocar. Não chega a ser tanta assim, mas ainda há esperança de sobrar alguma coisa da Série B.