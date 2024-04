‘Muito feliz’, declara Reinaldo Gottino sobre estreia em 'Patrulha das Fronteiras'

Alto contraste

Reinaldo Gottino, além do Balanço Geral das tardes, também passa a comandar o Patrulha das Fronteiras (Edu Moraes )

Sob o comando de Reinaldo Gottino, a Record promove, a partir da próxima quarta-feira, às 22h45, a exibição de episódios inéditos da série “Patrulha das Fronteiras”. Um trabalho no qual o telespectador poderá acompanhar a atuação de agentes nos bastidores do combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem em vários países.

“Estou muito feliz com essa oportunidade, muito empolgado com esse projeto, que é algo novo”, declara Gottino.

O programa destaca que, no mundo todo, as fronteiras estão em constante ameaça, seja por drogas, produtos ilegais e passageiros suspeitos que desafiam as leis e podem afetar toda a economia de um país.

Para combater qualquer tipo de crime, entram em ação os profissionais de controle de alfândega e do departamento de biossegurança, que não medem esforços para garantir a tranquilidade de todos. O conteúdo traz uma novidade para a carreira de Gottino:

“Vou fazer as narrações, contar as histórias para o telespectador de uma forma diferente e trabalhar em cenário virtual. Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar em cenário virtual. Está sendo uma experiência muito interessante”.

A equipe do Patrulha das Fronteiras também deixou o apresentador bastante à vontade para que ele possa levar ao produto um pouco do seu trabalho no ‘Balanço Geral’, comentando notícias e entrevistando convidados para explicar como funcionam essas operações no Brasil e no exterior.

Preparação

Gottino declara que se preparou muito para a jornada no Patrulha das Fronteiras.

“Estou bem afiado! Vamos ter informações também do Brasil, sobre quantas pessoas passaram pelo aeroporto internacional de Guarulhos, quantas passaram pela inspeção, quantas ficaram detidas, o que elas levavam..., falar sobre qual o material mais inusitado apreendido. A gente quer muito que as pessoas curtam e gostem desse projeto”.

Opinião Flórida

O jornalista Paulo Vieira, responsável pela carreira de Luciana Gimenez por 20 anos, está à frente do projeto “Opinião Flórida”, que deve estrear em breve na televisão americana, nas noites de sábado. O programa segue a linha do “Manhattan Connection” e já teve o seu piloto aprovado.

Lee Dama será o apresentador.

Aline Menezes fará série no Max Aline Menezes fará série no Max (Marilha Galla)

Streaming

Aline Menezes, após "Travessia", fechou para a série "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", da HBO Max, no papel de uma enfermeira.

“Essa série aborda um tema muito importante que é sobre a epidemia da AIDS no Brasil durante a década de 1980. Dar vida a uma enfermeira daquela época, falando de um assunto tão importante como esse, é um presente pra qualquer ator”, comemora Aline, que vai atuar ao lado de Bruna Linzmeyer, Johnny Massaro e Ícaro Silva.

Calma

A primeira fase de “Renascer”, estrelada por Humberto Carrão e Duda Santos, provocou uma comoção no público, conforme comprovam os dados de audiência.

Daí ser perfeitamente normal uma queda na fase seguinte, agora tocada por Marcos Palmeira e Theresa Fonseca. É como se fosse uma nova novela.

De qualquer forma

A Globo tem acompanhado atentamente o balanço dos números de “Renascer”.

E certamente existe um Plano B, caso a audiência dê sustos.

Segura ela

Vale lembrar que a própria Duda Santos ficará à disposição das equipes de “Renascer” até as últimas gravações.

Mesmo por meio de flashbacks, uma participação que poderá ser aumentada.

Economia

Não estão previstas contratações para a temporada 2024 de “A Praça é Nossa” no SBT.

A ordem é continuar com o mesmo time.

Versatilidade

Só que novos personagens poderão contracenar com Carlos Alberto de Nóbrega no banco da “Praça”, interpretados pelos profissionais que já trabalham no programa.

Não deixa de ser um jeitinho para driblar a ausência de contratações.

Francisca Queiroz já está gravando a série no Marrocos Francisca Queiroz já está gravando a série no Marrocos (instagram)

Embarque

Nesta segunda-feira, mais um pessoal da Record embarca para o Marrocos.

As gravações de “A Rainha da Pérsia” estão a todo vapor por lá.

Segue o mistério

Durante as chamadas do reality musical “Estrela da Casa”, Ana Clara Lima continua destacando que o vencedor terá um prêmio em dinheiro, mas não fala quanto!

Expectativa também em relação ao trabalho que será realizado para o campeão do programa não cair no esquecimento semanas depois. Isso aconteceu muito com os vencedores do “The Voice”. Desapareceram.

The Noite

Danilo Gentili, a partir desta segunda-feira, volta com programas inéditos do “The Noite”.

Passado o Carnaval, praticamente todas as produções do SBT retomaram suas atividades.

Encenação

Sérgio Marone, sempre lembrado pelo trabalho em “Os Dez Mandamentos”, na Record, vai participar pela segunda vez da montagem da Paixão de Cristo, nos dias 29 e 30 de março, na cidade de Floriano, no Piauí, como Pilatos.

Ana Lúcia Torre, Totia Meireles, Thiago Rodrigues e Zezeh Barbosa também estarão nesse trabalho.

Reportagem especial

Roberto Cabrini, hoje, primeiro no “Domingo Espetacular” e logo em seguida no “Câmera Record”, conta a história do empresário acusado de dar um golpe milionário em uma das organizações criminosas mais perigosas do país.

Cabrini fica frente a frente com o personagem central de uma trama que envolve mortes, denúncias de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Joana Treptow, agora em dupla jornada: Band e BandNews TV. Joana Treptow, agora em dupla jornada: Band e BandNews TV. (Instagram)

TV paga

Joana Treptow, a partir desta segunda-feira, inicia uma parceria com Nelson Gomes no “BandNews no Meio do Dia”.

Devido a essa estreia da Joana, Thais Dias, que está no horário, seguirá em outros projetos até a estreia do “Entre Nós”, em abril, ao lado de Adriana Araújo.

Bate-Rebate

· Com equipe limitada e sem condição técnica, a Rede TV! precisou se virar nos 30 para colocar o “Bastidores do Carnaval” no ar, decidido de última hora...

· ... Andrea Dallevo, diretora artística da emissora, acompanhou as transmissões diretamente do Switcher – coração do programa...

· ... Para o ano que vem, se houver um novo “Bastidores”, será essencial trabalhar com mais organização e antecedência.

· Rodrigo Santoro e Maitê Proença justificaram a escalação em “Bom Dia, Verônica”.

· Neste domingo, a TV Cultura transmite o fechamento da 22ª rodada do Campeonato Alemão, com o confronto entre Bochum e Bayern de Munique...

· ... Com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro, o pré-jogo começa às 13h15.

· “MMA” – Meu Melhor Amigo, filme do Marcos Mion, reúne no elenco Antônio Fagundes, Andréia Horta, Marjorie Gerardi, Hoji Fortuna, Guilherme Tavares, Laura Luz, Augusto Madeira, Vanessa Giácomo, Tiago Luchi, Lucio Mauro Filho, Welder Rodrigues, Mario Yamasaki, entre outros.

· Sérgio Malheiros ainda não assinou para fazer “Família é tudo” na Globo...

· ... Mas existe o interesse na sua participação.

· Marcello Novaes também será uma das atrações de “Justiça 2” no Globoplay.