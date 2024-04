Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Na dramaturgia, produções de época agora só dependem de bons roteiros As maiores dificuldades que existiram foram superadas com a chegada de novas ferramentas

Alto contraste

A+

A-

Nathalia Florentino, protagonista de “A Rainha da Pérsia” Nathalia Florentino, protagonista de “A Rainha da Pérsia” (divulgação)

Dia desses, aqui se falou das facilidades que passaram a existir, especialmente na realização de trabalhos de época, desde o instante em que novas ferramentas foram colocadas à disposição.

Como prova de que o gênero sobrevive e continua ocupando um espaço especial no Entretenimento da TV e de outras mídias, a Record se prepara para estrear a décima temporada de “Reis” e, ainda, “A Rainha da Pérsia”, que exigem cuidados com dados históricos, especialmente entre figurinos e cenários.

A Globo, por sua vez, deu sinal verde para “Tutti-frutti”, substituta de “No Rancho Fundo”, escrita por Alessandra Poggi e ambientada na década de 1950; enquanto a plataforma Max já tem praticamente concluídas as gravações de “Dona Beja”.

À distância, a impressão que se tem é que, sem os problemas que atravancavam as suas produções por muito tempo, tudo agora passa apenas a depender de bons roteiros. Até porque as maiores dificuldades deixaram de existir e não servem mais como desculpa.

Bate e volta

A Globo já informou que terá narração, direto de Paris, para a cerimônia de abertura da Olimpíada.

Mas ainda não disse que Luís Roberto fará este trabalho na aberta e Milton Leite, no SporTV. Só os dois.

Milton Leite estará em Paris Milton Leite estará em Paris (Zé Paulo Cardeal)

Ainda assim

Luís Roberto e Milton Leite, em Paris, estarão designados para apenas este trabalho.

Viagem só com este fim, voltando já no dia seguinte, para transmitir off tube, aqui no Brasil, toda a competição.

Fim de gravações

Chegaram ao fim as gravações de “Cacau”, novela escrita por Maria João Costa, com produção da Plural Entertainment. Dirigida pelo brasileiro Edgard Miranda, é sucesso de audiência em Portugal, pela TVI, e contou com cenas gravadas na Bahia.

No elenco, nomes como Matilde Reymão, José Condessa, Christine Fernandes, Adriano Toloza, Pollyanna Rocha, Vittor Brito, entre outros.

De volta

Pamela Domingues volta da licença-maternidade, nesta segunda, para recompor dupla com Regiane Tápias na apresentação do “Mulheres”, 14h30, na TV Gazeta.

Foram dois meses fora do ar, para o nascimento de seu filho, Bento.

Gatunagem

Independentemente dos aparelhos mandrakes, disponibilizados de forma bem descarada no comércio e sites, a bandidagem agora também usa de métodos mais modernos.

Os jogos pirateados da Libertadores e Sul-Americana são oferecidos sem a menor cerimônia no YouTube. Um prejuízo bem sério para os donos dos direitos.

Bem feitinho

O “Sabadou com Virgínia” mostrou qualidades. Um programa bem fechado, que está sabendo se valer do carisma da sua apresentadora.

Já cria uma expectativa das mais interessantes para o próximo. Se não foi a melhor estreia do SBT até agora, está entre as principais.

Invasão

Marianna Armellini, atriz, detona um perfil fake nas redes sociais.

“Gente, num golpe cafonérrimo, criaram um perfil fake com meu nome (escrito errado) no Facebook. Pleno 2024!...”, escreveu ela.

Dani Moreno agora vai gravar em estúdio as suas cenas de "Rainha da Pérsia" Dani Moreno agora vai gravar em estúdio as suas cenas de "Rainha da Pérsia" (arquivo pessoal)

Retomada

Depois dos trabalhos no Marrocos, Dani Moreno, nesta quarta-feira, grava pela primeira vez nos estúdios do Rio de Janeiro para “A Rainha da Pérsia”.

Yona é a sua personagem, mulher de Mordecai (André Bankoff). A série tem estreia prevista para julho.

Ponta do lápis

Foi divulgado que o orçamento da TV Brasil para este ano é de R$ 792 milhões. Em 2023, foi ainda maior, R$ 840 milhões.

Mesmo assim é dinheiro e bem suficiente para ter uma programação mais competitiva. Que tal outros “Sem Censura”?

Sonhos

Em sequência ao trabalho em “Renascer”, Duda Santos fará nova participação como Maria Santa nos capítulos desta semana, aparecendo em sonho para José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Duda já está escalada para “Tutti-frutti”, novela na fila das 18h.

Trilha sonora

João Gomes, destaque da música nordestina, já virou “sócio” das trilhas de novelas da Globo.

Depois de “Travessia”, “Pantanal” e “Elas Por Elas”, ele também marca presença em “No Rancho Fundo”, com “Piloto”, que vai embalar as ações do personagem Marcelo Gouveia, vivido por José Loreto.

Começou

Miguel Coelho começou a gravar “A Caverna Encantada”, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”. Vive o professor Gabriel, um dos protagonistas.

Após anos entre produções da Globo e da Record, este será o seu primeiro trabalho no SBT.

Anne Lottermann na TV Cultura Anne Lottermann na TV Cultura (divulgação)

Vem aí

Anne Lottermann, ex-Globo e Band, estará à frente de um game show produzido por Univesp TV e TV Cultura. O projeto deve chegar primeiro à Univesp, ainda este mês, e na Cultura a partir de maio.

A jornalista e apresentadora, como se sabe, também mantém um projeto de entrevistas no YouTube, o “D’ANNE-SE”, com quase 5 mil inscritos no seu canal.

Bate – Rebate

• Reynaldo Gonzaga fala sobre seus 60 anos de carreira e a estreia do espetáculo “O Controle”, nesta segunda-feira, no programa “Manhã do Ronnie”, pela Rede TV!...

• ... Ronnie que, amanhã, também já tem conversa marcada com Hermano Henning.

• No embalo, só um toque: Gabriela Duarte será a convidada do “Programa de Todos os Programas” desta terça-feira.

• Letícia Augustin inicia hoje uma participação especial em “Família é Tudo”, na Globo...

• ... Vai aparecer como uma das namoradas de Júpiter Mancini, Thiago Martins.

• Há uma expectativa das mais interessantes para a estreia de “O que só sabemos juntos”, no Tuca, em São Paulo, dia 26...

• ... Denise Fraga e Tony Ramos no elenco, os dois em ritmo intenso de ensaios.

• “O crime de Serrambi” é o tema do “Doc Investigação”, nesta segunda, 22h45, na Record...

• A repórter Thais Furlan fvolta revisita o caso do assassinato das jovens Maria Eduarda Dourado e Tarsila Gusmão, em Serrrambi, destino turístico de Pernambuco...

• ... Uma entrevista inédita e exclusiva aponta equívocos na investigação do crime, sem solução há mais de 20 anos.