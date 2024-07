Na guerra contra outras mídias, streaming precisa surpreender para atrair novos assinantes Grandes produções e antecipação de filmes estão entre as estratégias Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 20/07/2024 - 00h07 (Atualizado em 20/07/2024 - 00h07 ) ‌



“Godzilla e Kong” lidera o Top 10 de filmes da Max Divulgação

Apesar de existir já há algum tempo, o streaming ainda é uma realidade distante para um número enorme de pessoas. E não apenas no Brasil. Sabemos, é verdade, que a televisão aberta, com uma programação cada vez mais diversificada, é a única que atende a todos sem cobrar nada de ninguém. Um hábito de décadas e que não vai mudar tão cedo.

Portanto, como questão de sobrevivência, não há outra saída para as tantas plataformas de hoje, a não ser investimentos em conteúdos de qualidade e adoção de estratégias que possam seduzir novos assinantes. Além, claro, de buscar outras fontes de receita – publicidade entre elas.

Já temos um pouco disso entre os serviços daqui e de fora.

No caso da Max, braço da Warner Bros. Discovery, está em exibição a superprodução “A Casa do Dragão”, do universo de “Game of Thrones”, que coleciona fãs em todas as partes do mundo. Paralelamente a isso, os grandes sucessos do cinema (caso de “Godzilla e Kong: O Novo Império”) estão chegando lá cada vez mais cedo.

O problema é que, apesar desses movimentos, a situação ainda é delicada e inspira cuidados, apesar das tentativas de se encontrar uma solução que atenda o interesse de todos o mais rapidamente possível.

Deu outro

Havia uma grande expectativa em torno de uma série esportiva, “Mata-Mata”, com Cauã Reymond nos canais da Globo. Não rolou.

E numa dessas “coincidências”, o Cauã escolhido foi outro, o Martins, para viver Dr4gOn, na nova série do Globoplay. No mundo virtual, ele é um habilidoso jogador.

Gabriela Di França é apresentadora e repórter da Rede TV! Divulgação

Vela

A Rede TV! inicia neste sábado mais um ano de cobertura da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, evento que reúne os principais barcos e velejadores do Brasil.

Gabriela Di França, Fernando Fontana e Gustavo Coruja farão a cobertura.

Acima de tudo

Vale destacar a postura do SBT, dono dos direitos da Sul-Americana, que tem procurado fazer os jogos de todos os times brasileiros, dentro do possível, é claro.

Na última terça, por exemplo, foi Rosário Central (ARG) x Internacional, que não teve tanto apelo em várias praças, mas atendeu a torcida colorada.

Na paz

A Goat passou por uma reestruturação societária, ficando agora - sem entraves ou discordâncias internas - apenas com Ricardo Taves à frente dos seus negócios.

Transmissões da Série B, assim como outros negócios, já voltaram à sua normalidade.

Um certo medo

Davi Brito ganhou todo aquele dinheiro do “BBB”, como vencedor da última edição, mas desde o dia que pôs os pés fora da casa, passou a arrumar confusão com meio mundo.

Toda hora aparece uma e sempre tem alguém criticando. O tempo de um certo deslumbramento já foi, agora é hora de acabar com isso.

Yara Fantoni, Renata Saporito e Cris Dias viajam pela N Sports para a Olimpíada Divulgação

Chamada de embarque

Renata Saporito, Cris Dias e Yara Fantoni de malas prontas, com destino a Paris.

Durante a realização dos Jogos Olímpicos, o programa delas, “Fala Maria”, será transmitido de lá pela N Sports. Farão conteúdos diários, com atletas e personalidades do esporte.

Lado da Band

Sobre o fato da Band enviar pessoas daqui, mesmo já contando com Sonia Blota, Felipe Kieling e Thiago Leme em Paris, a explicação é que as rádios BandNews FM e Bandeirantes têm os direitos da competição.

Daí as viagens de André Coutinho, Maurício Ferreira e Elia Jr.

Foi com emoção

Ângela Chaves, autora de “Pedaço de Mim”, finalmente, teve aprovado na quinta-feira o projeto da série “Véspera”, baseado no romance de Carla Madeira, para exibição na plataforma Max.

A partir de agora, entram em questão a definição de diretores e escolha de elenco.

Ninguém fala

Existe um projeto de cinema no Núcleo de Filmes da Globo, que tem definida a cantora Anitta como protagonista de um longa-metragem.

Só que isso, lá dentro, virou um assunto proibido. Ninguém está autorizado a entrar em detalhes, nem sobre roteiro, direção ou a montagem completa do elenco.

Roberto Cabrini entrevista Daniel Sikkema no "DE" Divulgação

Furo do Cabrini

Amanhã, no “Domingo Espetacular”, Roberto Cabrini vai apresentar a entrevista com Daniel Sikkema, suspeito de ser o mandante do assassinato do galerista Brent Sikkema, no Jardim Botânico, em janeiro deste ano.

Matéria foi gravada em Nova York.

Construção

Existiram interessados em ocupar o horário deixado pelo Netão, que tinha seu programa de churrasco na Rede TV! às segundas-feiras.

Prevaleceu a escolha sobre um reality de construção civil, uma coprodução, que leva o título de “The Real Estate Brasil”. Uma parceria. Serão 12 episódios na primeira temporada, a partir do dia 22, às 23h.

Bate – Rebate

· O reality musical “Estrela da Casa”, com estreia na Globo em 13 de agosto, será disputado por 14 cantores...

· ... Tudo sendo montado na casa do “BBB”.

· Marcia Fu estreia canal no YouTube da Record para uma cobertura especial da Olimpíada e da “Fazenda 16″ em seguidas.

· Daniel Erthal, Daniel Del Sarto e Dudu Pelizzari estiveram na Argentina para gravação do “Acerte ou Caia!”...

· ... Sob o comando de Tom Cavalcante, o programa estreia em agosto, nas tardes de domingo da Record.

· Roberta Tiepo, voz conhecida do rádio de São Paulo, agora está comandando dois horários na Nova Brasil FM, de Ribeirão Preto, 9h da manhã e 2h da tarde, com muita música e informação.

· “Agreste”, com Fabíola Andrade, será apresentado neste domingo na Casa Rio, com toda renda destinada para o Retiro dos Artistas.

· Talentos do interior de São Paulo marcam presença no “Canta Comigo Teen”, neste domingo, a partir das 18 h, na Record...

· ... Jovens das cidades de Elias Fausto Assis e Pariquera Açu.

· Globo já gravou várias externas, mas passará a usar a sua cidade cenográfica para cenas do centro e zona norte do Rio da novela “Volta por Cima”.

· O Warner Channel, neste sábado, a partir das 15h30, vai mostrar os cinco filmes de “Crepúsculo”...

· ... Lançada entre 2008 e 2012, a saga de fantasia é estrelada por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.