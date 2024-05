Na TV, o mundo também já é das mulheres

Alto contraste

As executivas Daniela Beyruti, do SBT, e Andréa Dallevo, da Rede TV! (Montagem)

Na vida da televisão, especialmente a nossa brasileira, fomos acostumados a ter somente homens à frente das funções mais importantes, em particular em áreas como produção e programação.

Raramente tivemos uma representante feminina. Marluce Dias da Silva, escolhida para substituir o Boni na Globo, ficou apenas quatro anos.

Elisabetta Zenatti, hoje número um da Netflix, também foi uma dessas exceções, durante o período em que ocupou posição de liderança na Bandeirantes.

E Monica Pimentel, que dirigiu o Artístico da Rede TV! em seu começo, hoje comanda toda a área de conteúdo da Warner Bros. Discovery.

Experiências que sempre foram muito raras, ao contrário do que ocorre nos dias atuais. Hoje, como vice-presidente, Daniela Beyruti está conduzindo um trabalho de reformulação do SBT, fazendo voltar a andar sua área de operações, que ficou tanto tempo paralisada. Todas as estreias recentemente promovidas, sempre tiveram ela na dianteira.

E o mesmo veio acontecer na Rede TV!, com Andrea Dallevo, que aos poucos vem implementando as mudanças que julga necessárias, para colocar a emissora novamente em boas condições de competitividade.

Duas, ao mesmo tempo, no comando de duas grandes redes é a primeira vez.

Curioso ou até coincidência, é que, em se tratando de SBT e Rede TV!, na maior parte do tempo as suas conduções sempre foram muito masculinas e os resultados dos últimos tempos deixaram bastante a desejar.

Se depender de determinação e vontade de acertar, como elas têm demonstrado, metade do caminho já foi superado.

Whindersson Nunes está no elenco da série Os Parças (Instagram)

Ufa!

Gravada em 2022, a série “Os Parças”, produzida pela Formata, com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa e Bruno De Luca, finalmente, vai estrear no Globoplay.

Em contato com a coluna, a plataforma não cravou uma data, mas garantiu que o lançamento acontecerá “em breve”. Portanto, o temor de que o projeto nem entrasse em exibição chega ao fim.

A história

Na série “Os Parças”, Ray Van (Whindersson) é confundido e sequestrado por capangas de um mafioso russo. Seus amigos entram em ação para tentar resgatá-lo e acabam se envolvendo em várias confusões.

Jojo Todynho também tem um papel de destaque na trama, como uma personagem que faz a ponte entre os criminosos e o chefe deles. Também são muitas as participações especiais.

Por sua vez

Nada se sabe, ainda, sobre o destino da segunda temporada da série “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu”, do Miguel Falabella, com direção de Cininha de Paula.

A Disney não se manifesta e, tudo indica, entrou para o esquecimento. Tempo e dinheiro perdidos.

Ana Cecilia Costa e Jackson Antunes (Globo/Beatriz Damy)

Casalzão

Ana Cecilia Costa e Jackson Antunes mostram como é importante a presença de atores experientes nas nossas novelas e séries.

Intérpretes de Morena e Deocleciano em “Renascer”, eles valorizam cada cena e emocionam o telespectador.

Vai começar

No dia 22, quarta da próxima semana, começam as gravações do “Acerte ou Caia”, que a Record vai exibir aos domingos, com Tom Cavalcante, a partir de agosto.

Estão previstos 16 programas, com 176 participantes, 11 em cada um.

Preparação

O elenco de “Neemias”, spin-off de “A Rainha da Pérsia”, já está em processo de preparação para as gravações, que serão disparadas na segunda quinzena de junho nos estúdios do Rio de Janeiro. Direção de Felipe Cunha.

Vale informar que haverá muitas novidades no elenco da produção derivada, porém, alguns atores vão aparecer nas duas séries, como Mario Bregieira, Hall Mendes e Fernanda Junqueira.

Não tem discussão

Mesmo respeitando opiniões diferentes, como as do Jorge Iggor, narrador da TNT, e do comentarista Mauro Cezar Pereira, a paralisação do Campeonato Brasileiro tem que acontecer imediatamente.

Não existisse uma questão mais elevada, é impossível para a boa continuidade da competição ter três participantes fora de jogo e sem data prevista de retornarem. E, quando tudo melhorar, o que se deseja para breve, ainda será necessário um período de preparação. Quem será o mágico capaz de remontar essa tabela?

Rádio

Saiu o ranking das rádios de São Paulo, segundo número de fevereiro a abril.

Pela ordem, as três primeiras colocadas, Band FM, Alpha FM e Nativa FM. Depois delas, Transcontinental e Antena 1.

Tecnologia

A inteligência artificial avança por nossa indústria audiovisual. No caso, a TV Cultura já utiliza a “IA” em seus processos de engenharia, por exemplo, no material em vídeo da série “O Mundo de Beakman”, que estava em standart definition e agora está em 4K. Todo seu acervo está em processo de recuperação.

Outro exemplo é a tecnologia Dolby Atmos, presente em toda a programação da Cultura, que leva aos telespectadores um áudio imersivo.

Reinaldo Gottino comanda o Balanço Geral nas tardes da Record (@edumoraes/Edu Moraes)

Resultado de abril

Em abril, o “Balanço Geral”, das tardes da Record, fechou com 6,8 pontos de média e 17,7% em share, o melhor tanto em audiência quanto em participação desde agosto de 2023.

No Atlas de Cobertura da Kantar Ibope Media, mais de 6,5 milhões de indivíduos diferentes foram atingidos pelo programa da Record, no mês passado.

Ambiente digital

Já no ambiente digital, o “Balanço” acumulou em suas contas oficiais mais de 105 milhões de visualizações de vídeos em abril, com cerca de 18 milhões de views a mais em relação ao mês anterior.

O total das interações foi acima de 5,8 milhões, cerca de 1,5 milhão superior a março.

Na página oficial do “Balanço”, no portal R7.com, foram registradas mais de 3,4 milhões de visualizações de página e mais de 2 milhões de usuários únicos.

Brasil solidário

Louvável o empenho de grande parte da sociedade, entre empresas e mesmo voluntários, em auxiliar as vítimas do Rio Grande do Sul.

A Jovem Pan iniciou uma campanha que pede doação de rádios e pilhas, para atender regiões que não têm mais energia elétrica.

Martelo batido

A Warner Bros. Discovery, em comunicado ontem para o elenco de “Beleza Fatal”, informou que a estreia da novela acontecerá em janeiro de 2025 na plataforma Max.

Camila Queiroz, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Herson Capri, Vanessa Giácomo, Caio Blat e Julia Stockler são algumas atrações do elenco. Maria Medicis assina a direção, com texto de Raphael Montes.

Muito da realização desse primeiro projeto se deve aos esforços da executiva Monica Albuquerque.

Bate – Rebate

• Homero Ligere, após “Cara e Coragem” e “Reis”, será Tobias na série “Neemias”.

• Após a participação de Ludmilla na segunda temporada da série “Arcanjo Renegado”, outros cantores irão marcar presença na terceira...

• ... Belo surgirá como o policial Paulista, enquanto o cantor Príncipe, fará o bandido Conan.

• Anderson Di Rizzi, Cynthia Falabella, Paulo Emílio Lisboa, Letícia Birkheuer e Priscila Sol estão em cartaz no Teatro Nair Bello, em São Paulo, com o espetáculo “Manhattan”, de sexta a domingo.

• Além da cobertura factual sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, as equipes de jornalismo da Rede TV! percorreram outros lugares alvos de desastres naturais...

• ... E produziram a série “Refugiados do Clima” para o Rede TV News, que reúne matéria internacional, de Paris, e de locais como São Sebastião–SP, Petrópolis–RJ e Brasília.

• Renata Castro Barbosa será mestre de cerimônia do show “Humor solidário”, dia 23, no Qualistage, no Rio...

• ... Um espetáculo com Fábio Porchat, Rafael Portugal, Flávia Reis, Evelyn Castro, Paulinho Gogó, Marcos Veras e Cacau Protásio, com toda bilheteria para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

• Aldine Muller estreia nesta quarta, 19h, o seu programa no YouTube, recebendo convidados.

• Depois de 14 anos do fim da novela na Globo, “Viver a Vida”, trabalho de Manoel Carlos, chegará ao Viva no segundo semestre, no lugar de “América”...

• ... Contará a história de Helena (Taís Araújo, a primeira protagonista negra de uma novela das oito da Globo)...

• ... Será mais uma também com José Mayer fazendo um dos principais papéis.

