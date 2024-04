Não está na hora do Brasil repensar o formato e o jeito de fazer suas novelas?

Alto contraste

A+

A-

Giullia Buscacio como Sandra em “Renascer”/ Sandra (Giullia Buscacio) (Globo/Angélica Goudinho/Globo/Angelica Goudinho)

No meio TV , o momento atual das novelas, na forma e jeito que sempre conhecemos, é um dos assuntos mais em discussão.

Alguns, entre estas pessoas que tiveram ou ainda têm ativa participação nas suas realizações, entendem que chegou o momento de repensar o formato. Que não é mais possível querer segurar o público, numa mesma história e na mesma forma antiga de contar, por muito tempo. E que o público, com o estabelecimento das séries, passou a exigir produções mais ágeis e não mais tão arrastadas.

Daí o desinteresse. E o interesse que passou a existir de seguir apenas uma e não todas como aconteceu no passado.

Outros, no entanto, entendem que se trata apenas de uma instabilidade passageira ou um momento de transição, as saídas daqueles que estiveram à frente por tanto tempo — com reconhecidas qualidades e a chegada de uns novos, que ainda não pegaram totalmente o jeito.

De qualquer forma, estamos diante de uma situação nova e que merece melhor análise. Há uma crise e quanto a isto, parece que estão todos de acordo. Voltaremos ao assunto.

Série B

Uma outra reunião aconteceu entre Brax e Band nesta segunda-feira, ainda sobre o assunto Série B.

Aos poucos, tudo indica, o impasse da semana passada será contornado. Nesta última conversa, se chegou a um entendimento ou maior flexibilidade sobre a escolha de jogos e horários. Acredita-se que, em um novo e definitivo encontro, será possível alinhavar o que ainda resta e até se confirmar a presença da Band na rodada do final de semana.

Delicado

A Jovem Pan está em um novo momento difícil, perdendo figuras importantes do seu elenco.

Só nos últimos tempos, mais duas baixas: Paula Nobre um pouco antes e Vitor Brown agora, com proposta melhor. Ela já está na XP e ele se acertando com a Oeste.

É ele

Nelson Freitas participa de O Programa de Todos os Programas (Alle Vidal)

Nelson Freitas, ator dos bons e gente da melhor qualidade, é o entrevistado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”. Alguém com uma história profissional e de vida das mais interessantes.

Às 18h, no YouTube da Record e mídias digitais do R7.

Vai começar

Na próxima segunda-feira, dia 29, no estúdio 2, a Band inicia as gravações de mais uma temporada do “MasterChef”, em sua versão Amadores.

Time mantido: Ana Paula Padrão, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Capricho

Outros quatro episódios de “Justiça 2″ foram disponibilizados pelo Globoplay.

E chama atenção o trabalho de Danton Mello como Abílio, um homem correto marcado por tragédias, que passa a dever favores para um político corrupto, o vereador Nestor, com Marco Ricca também em grande momento. A série já entra para os grandes destaques do ano.

Divã

Um especialista no assunto, com certeza, pode apresentar um diagnóstico mais preciso; no entanto, segue um pouco demais essa escancarada exposição do vencedor do BBB, Davi Brito. Primeiro porque ganhou, agora porque largou a mulher ou namorada.

Não é melhor dar um tempo?

Agora sim

Mais de 40 dias no ar, tempo suficiente para o “Chega Mais” encarar um olhar mais cuidadoso e, com toda certeza, passar por uma primeira e necessária revisão.

E não pela audiência, mas pelo seu conteúdo, que ainda deixa a desejar. Está muito o mais do mesmo, parece que cumprindo tabela, sem nada de diferente ou atraente que possa torná-lo mais agradável.

Tentar se calçar só na figura dos três – bons – apresentadores, não dá.

Cléber Machado, locutor esportivo do SBT

Final da Champions

SBT vai fazer “in loco” a final da Champions League, em Londres, com equipe completa no estádio de Wembley, dia 1º de junho.

Escala: Cléber Machado, Mauro Beting, Nadine Bastos e André Galvão.

Susto

Apresentadora da Rede TV!, Flavia Noronha sofreu um rompimento da prótese de silicone no fim de semana e precisou se submeter a uma cirurgia de emergência.

Ela já está em casa e a previsão é que retorne ao “TV Fama” ainda esta semana.

Cozinha

“Geladeiras em ação”, novo reality de competição do GNT, comandado por Claude Troisgros, tem estreia marcada para o dia 9 de maio.

O júri contará com Batista, claro, o ator Douglas Silva e um convidado especial a cada programa.

Olha a situação

Na Band, ou o assunto não foi colocado, ou há um cuidado em não se falar nada disso por enquanto.

Fato é que, já para o início do segundo semestre, estudam-se mudanças bem significativas na programação da manhã. Joel Datena, neste novo desenho, terá o “Bora Brasil” espichado Este é um ponto.

Mas tem outro

Na Rede TV!, por sua vez, tem quem jure, de pés juntos, que o anúncio da contratação de Edu Guedes para assumir boa parte da programação matinal é só uma questão de tempo.

Mas que já está certo, isso está. E agora? O que fazemos? Procurado, Edu Guedes não foi localizado pela coluna.

Foi bem

Sob a direção de Rudi Lagemann, o primeiro episódio de “Reis – A Decadência”, exibido segunda-feira, mostrou, antes de tudo, muita agilidade no roteiro - movimentando grande parte do elenco - e boas interpretações. Já ficou no ar que haverá muitos conflitos entre Salomão (Guilherme Dellorto) e Rezom (Nando Rodrigues).

Bom ficar de olho também no trabalho desse menino, Henrique Camargo, intérprete de Roboão.

O que é a vida

Larissa Bocchino, se tudo desse certo, ao ser uma das escolhidas em um concurso do “Faustão na Band” para integrar o elenco de “Beleza Fatal”, da Max, faria um papel menor.

No entanto, em meio a todos os adiamentos da sua produção, a atriz caiu no esquecimento. E se jogou em novos testes. Hoje brilha como protagonista de “No Rancho Fundo”. Nada como um dia após o outro.

Andréa Beltrão, Larissa Bocchino e Alexandre Nero, protagonistas de No Rancho Fundo (Fabio Rocha/TVGlobo/Fabio Rocha/ Globo)





Bate – Rebate

· A Afroreggae é quem está cuidando da série documental do cantor Belo, ainda sem data de estreia no Globoplay.

· A Band conquistou a vice-liderança isolada de audiência durante a transmissão do GP da China de Fórmula 1 na madrugada de domingo.

· E o programa do Neto, “Apito Final”, aos domingos, chegou a 2 de média.

· Guilherme Conradi, ator de teatro e cinema, além de dublador, fará sua estreia na televisão em “A Rainha da Pérsia”, superprodução da Record...

· ... O seu personagem, Carcas, é um dos incumbidos de ensinar etiqueta e bons modos para as várias concubinas que serão apresentadas ao rei Xerxes (Carlos Porto), depois dele ter rompido com Amestris (Camila Rodrigues).

· TV ao vivo sempre tem o inesperado. Programa do Benjamin Back na CNN, que chama o repórter no Allianz Parque antes de Palmeiras e Flamengo...

· ... Ele entra, com um torcedor ao lado, querendo saber o ritual do palmeirense, antes de um jogo desses. Só que aí vem a resposta: “na brisa, daquele jeito”. E completa:

· ... “Primeiro torcer pelo Palmeiras, mas o nosso negócio aqui é chegar cedo, ouvir um som, fumar um baseado e ficar de boa”.

· O repórter Felipe Kieling, já devidamente credenciado, vai colaborar na cobertura jornalística da Band nos Jogos Olímpicos.