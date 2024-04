Narrador esportivo Téo José deixa o SBT

Alto contraste

O narrador esportivo Téo José deixou o SBT. Não integra mais o departamento de esportes da emissora.

As partes chegaram a um acordo faltando três meses para o fim do atual compromisso.

Para Téo José, a saída não causa surpresa porque ele já vinha perdendo espaço na casa.

O profissional parte agora para novos desafios.

Esta é a sua segunda passagem pelo SBT.

Veja o comunicado oficial sobre a saída do locutor:

– O SBT e Téo José anunciam que, de forma consensual, entraram em acordo para encerrar uma parceria repleta de momentos marcantes, conquistas e admiração mútua para seguir novos projetos profissionais.

O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Téo José durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora.

A segunda passagem de Téo José pelo SBT foi iniciada em 2020, com a final do Carioca. Nos anos seguintes, foi a principal voz da emissora na UEFA Champions League, em três edições da Conmebol Libertadores, Copa América masculina e feminina, além de outras partidas amistosas e, mais recentemente, da Conmebol Sul-Americana e dos jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca.

Téo José também apresentou o Arena SBT, o SBT Sports.

Nesse período, ainda acumulou algumas conquistas individuais como o “Prêmio Contigo! 2022”, na categoria Melhor Narrador Esportivo, e o Prêmio Comunique-se 2021, na categoria Locutor Esportivo.

Téo José já havia trabalhado no SBT, entre 1995 e 1999, sendo a voz do automobilismo na Fórmula Indy, as primeiras corridas de caminhão europeu no Brasil, além da Copa do Mundo de 1998, das Olimpíadas de 1996 e de jogos da Copa Conmebol.