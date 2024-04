Milton Leite deixa o grupo Globo depois de 19 anos

Alto contraste

Milton Leite, um dos craques da nossa narração esportiva, deixa o Grupo Globo Milton Leite, um dos craques da nossa narração esportiva, deixa o Grupo Globo (SporTV/ Renato Pizzutto)

O narrador Milton Leite está de saída do Grupo Globo. A informação foi transmitida pela emissora na tarde desta quinta-feira.

Veja o comunicado da Globo sobre o desligamento de Milton Leite:

“Presença marcante nos grandes momentos do esporte brasileiro, com 34 anos dedicados ao jornalismo esportivo, o narrador Milton Leite procurou a Globo para falar de seu desejo em diminuir seus compromissos profissionais e se dedicar mais à família. O comunicador encerra seu ciclo de 19 anos na empresa após participar dos Jogos Olímpicos de Paris.

Milton, que é conhecido pela irreverência e por seus bordões, está na empresa desde 2005, quando foi contratado para integrar as transmissões do futebol no sportv e Premiere.

Pela Globo, fez sua primeira cobertura de Copa do Mundo na Alemanha, em 2006 – no total, foram cinco, mesmo número terá de participações olímpicas, contando a de Paris. No ano seguinte, esteve presente também na edição carioca dos Jogos Pan-Americanos.

Acostumado a dar voz a diversas modalidades esportivas, também emprestou seu talento como apresentador em programas como o ‘sportv Repórter’, ‘Arena sportv’ e ‘Grande Círculo’.

“Desde o ano passado eu venho conversando com a minha esposa de que talvez fosse o momento de diminuir um pouco o ritmo. O primeiro movimento que fizemos foi de voltar a morar em Jundiaí, depois de 30 anos em São Paulo, para ficar mais perto da nossa família.

Procurei a direção do Esporte da Globo no início do ano e disse que queria construir esta saída de forma conjunta, pela linda relação que criamos nestes quase 20 anos juntos. Nessa conversa, decidimos que o momento ideal seria nos Jogos Olímpicos, um evento multimodalidade, que eu adoro fazer, e que daria também esse tempo para a empresa se preparar. Este processo está sendo conduzido de uma forma especial, feito com muito carinho, respeito e delicadeza comigo”, ressalta o narrador.”

Em tempo...

A coluna noticiou nesta quinta-feira que a Globo promoveria uma substituição entre os narradores do SporTV.

Tudo com base na chegada de Paulo Andrade e a consequente saída de um deles.

Este anúncio, não sei se seria hoje, ou se a nota acabou antecipando qualquer coisa.

No entanto, o comunicado está aí.