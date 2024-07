Necessidade de bons autores na Globo não se limita a um horário apenas

Alto contraste

Cauã Reymond está cotado para o elenco do remake de “Vale Tudo” Divulgação Globo

A Globo, como aqui se falou, está realizando um workshop em busca de novos autores para as 19h. Mas esta, para quem vê do lado de fora, nos parece uma necessidade mais ampla, que deveria se estender também a outros horários.

E um problema que se agravou no instante em que foram desativadas as filas, que antes existiram e que, a partir da aprovação de suas sinopses, estabeleciam ordens de exibição.

A simples extinção deixou tudo mais complicado, meio sem rumo, e não por acaso, a opção por tantos remakes, como assim será com “Vale Tudo” em 2025, como parte das comemorações dos 60 anos da TV.

Uma nova produção deste sucesso de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères até poderia ser natural, não fossem as tantas reincidências em um período tão curto. De 2022 até o ano que vem, na mesma faixa das 21h, serão três reproduções em um espaço de tempo muito curto – “Pantanal”, “Renascer” e “Vale Tudo”.

Um pouco demais, convenhamos. Um estranhamento, acredita-se, para a própria Globo, que sempre contou com roteiristas suficientes e de alta qualidade para atender plenamente suas necessidades. E que, em algumas ocasiões, por serem tantos, eram obrigados a esperar dois ou três anos para entrar com novo trabalho. Bons tempos aqueles.

Por outra

Quanto ao horário de novelas das sete, há desdobramentos. A informação que chega é positiva, mas, também, um desafio.

Se Claudia Souto conseguir bons resultados com “Volta Por Cima”, substituta de “Família é Tudo”, ela passará a ser autora fixa dessa faixa. Um passo importante para recolocar ordem na fila.

Juliana Paes e Vladimir Brichta com os “filhos” Theo de Almeida e Enzo Diniz, em “Pedaço de Mim” Divulgação

Responsabilidade

Com produção de A Fábrica e roteiro de Ângela Chaves, a Netflix estreia nesta sexta-feira a série de melodrama “Pedaço de Mim”, com Juliana Paes, Vladimir Brichta e Felipe Abib como protagonistas.

Temporada única, com 17 episódios, e responsabilidade de abrir caminho para outras investidas do gênero. Tudo vai depender dos seus resultados.

Sábado

A Band pretende estrear o “Viva a Sorte”, com Renato Ambrosio, no dia 17 de agosto, às 20h30.

Está tudo esquematizado para isso. Aliás, o Renato vem se dedicando há algum tempo para iniciar este trabalho da melhor maneira possível.

Roda o pião

O “Viva a Sorte” será um programa essencialmente de prêmios, que vai lembrar muito o que Silvio Santos fez ao longo dos tempos.

E como a distribuição é farta e mexe com muito dinheiro, evidente que a Band também está olhando o lado dela.

Tem um novo

Em se tratando de prêmios, a Rede TV! acaba de soltar um novo, o “Palpite do Milhão”.

Todos os apresentadores, inclusive Marcelo de Carvalho, foram avisados que terão que colaborar com ele. Trabalhar na divulgação.

Vamos deixar claro

Primeiro, que não se trata de leilão. Mas a coluna, investigando, apurou que o interesse de fechar com a Band, em um horário da noite, não é só do R.R. Soares. Parece que existe uma disputa.

Talvez por isso é que está demorando um pouco além da conta para assinar o contrato.

Alline Calandrini Divulgação Globo

Olho nela

Alline Calandrini está se destacando bem como comentarista do SporTV. Fala com conhecimento, até porque é ex-atleta. Enxerga o jogo.

Só se alonga um pouco com a bola rolando, mas isso a chefia tem que saber orientar.

Na boa

A propósito de comentário esportivo, Tiago Leifert fez apenas o seu papel e falou o que pensa sobre a seleção, incluindo o que o Vini Jr. tem apresentado. Direito dele de dizer que não encontra na seleção o craque do Real Madrid.

Errado está o Vini, que é gente boa, de querer detonar o Tiago. Desconta na bola e pronto.

Jayme na Band

Jayme Monjardim, ex-diretor de novelas e séries da Globo, acompanhado de uma comitiva, participou ontem de uma reunião na Band. Encontro com Rodolfo Schneider, diretor-geral de Conteúdo. De se imaginar que o tema envolva dramaturgia de TV ou cinema.

Aliás, os nomes de Selton Mello e Denise Fraga também aparecem nesse circuito.

A caminho

A estreia da segunda temporada de “Os Outros”, no Globoplay, está prevista para agosto, ainda sem data certa.

Mas o autor Lucas Paraizo já está escrevendo a terceira, novamente em parceria com a diretora Luísa Lima. Os dois estiveram em São Paulo na festa da APCA.

Ilana Hazan e Nathalia Florentino Divulgação

Festa de Purim

A atriz e cantora Ilana Hazan, conhecida por trabalhos como “Kananga do Japão”, “Ana Raio e Zé Trovão”, “Barriga de Aluguel”, “Gênesis”, entre outros, gravou participação em “A Rainha da Pérsia”.

Especialmente para o episódio dedicado a Purim, festa que celebra a salvação do povo judeu, na antiga Pérsia, da trama de Hamã para destruir, matar e aniquilar todos os judeus.

Bate – Rebate

· No próximo dia 11, chega aos cinemas “Luccas e Gi em: Os Dinossauros”, novo trabalho de Luccas Neto...

· ... O elenco conta com a participação do influenciador Tio Paulo, intérprete do prefeito da cidade de Miguel Pereira.

· Giovanni Venturini colhe os frutos do bom trabalho como Elias em “Justiça 2″. Gravou participação no novo clipe de Gio Elefante, “Meu Desenho”...

· ... Agora, aguarda o lançamento de “Dias Perfeitos”, nova série do Globoplay estrelada por Julia Dalavia e Jaffar Bambirra, baseada em obra de Raphael Montes.

· O “Esporte Espetacular” estreia neste domingo o quadro “Olha O que Eu Narrei!”, com Galvão Bueno.

· Com apresentação de Adriana de Barros, o “Mistura Cultural”, programa multiplataforma que vai ao ar nas redes digitais da TV Cultura e na rádio Cultura Brasil, recebe nesta sexta-feira o cantor e compositor Guilherme Arantes ...

· ... Diretamente da Espanha, ele adianta músicas do seu próximo álbum e conta como é a vida pacata que vive na Europa.

· A cantora e atriz Duda Pimenta, com mais de 6 milhões de seguidores, integra o time de 43 influenciadores digitais escalados para trabalhar em ações do SBT...

· ... Duda que também vai aparecer em “Toda Família Tem”, no Prime Video, e “Passinho: O Ritmo dos Sonhos”, para o Disney+.

· A repórter e apresentadora Luciana Picorelli, a partir de sábado, será a mais nova apresentadora da Rádio Tupi, Rio...

· ... Detalhe: ela terá um quadro chamado “Sabadou”, dentro do programa do Canázio.

