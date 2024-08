Neuza Caribé fará participação especial em Família é Tudo Atriz é mãe da escritora Renata Dias Gomes Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 25/08/2024 - 00h50 (Atualizado em 25/08/2024 - 00h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Carlos Loffler e Neuza Caribé Instagram

A veterana atriz Neuza Caribé (na foto, com Carlos Loffler) fará uma participação especial em “Família é Tudo”, novela das sete da Globo, já em suas últimas semanas de apresentação.

Ela surgirá na trama de Daniel Ortiz como avó de Lupita, personagem da protagonista Daphne Bozaski.

Neuza viveu a Zelinha da segunda versão da novela “Selva de Pedra”. O remake de Janete Clair foi exibido na Globo em 1986. Na trama, ela era irmã de Cristiano, interpretado por Tony Ramos.

A atriz estreou na carreira em 1976 e participou de muitas novelas e peças de teatro. Ela foi casada com o musicista Alfredo Emmer Dias Gomes, filho de Janete Clair com o escritor Dias Gomes, com quem teve a roteirista Renata Dias Gomes e a psicóloga Tatiana Dias Gomes.

‌



Renata lhe deu dois netos: Maiara e Tom.

Atualmente, é casada com o hematologista Maurício Cursino e trabalha como assistente de direção.