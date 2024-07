Ninguém é contra a produção de remakes. Mas ao seu excesso Uma intensidade que só acontece porque faltam bons autores Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 22/07/2024 - 00h07 (Atualizado em 22/07/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Humberto Carrão, ‘mister remake’ na Globo. Após “Renascer”, “Vale Tudo” Fábio Rochaq

necessário não confundir as coisas e entender que não existe campanha contra remakes na televisão. Quantas peças teatrais têm várias remontagens e mesmo no cinema são inúmeros os filmes produzidos mais de uma vez, entendidos e aceitos da forma mais natural.

Além da questão de tempo, tem troca de público, captações mais perfeitas e todo um modernismo técnico jogando a favor.

O que nunca pode acontecer é mexer no texto original. Adaptá-lo, tudo bem, naturalmente, mas sem querer inventar novidades em cima do que já existe e deve ser respeitado.

No caso das novelas, uma ou outra, ocasionalmente, sempre será interessante, porque a nossa teledramaturgia é rica em grandes sucessos. No entanto, a crítica que se faz é a essa enorme quantidade que passou a existir nos últimos tempos, algo que certamente só está acontecendo devido à falta de autores, em número e talento suficientes para atendar as atuais necessidades.

Publicidade

Uma situação que deve ser enfrentada. É indispensável descobrir gente nova e, se for o caso, até buscar um ou outro antigo, para não deixar que os mesmos problemas voltem a se repetir de tempos em tempos. Tem mais é que encarar e tentar superar essa realidade. Nunca foi assim, por que é que tem que ser agora?

Manuela Dias faz a adaptação de "Vale Tudo" Divulgação

Túnel do tempo

Publicidade

O remake de “Vale Tudo”, a cargo de Manuela Dias e já apresentado como um dos principais produtos da Globo em 2025, será adaptado para os dias atuais.

Mas, com um olhar também voltado para os usos e costumes do período em que foi ao ar a versão original, entre 16 de maio de 1988 a 6 de janeiro de 1989.

Publicidade

Resgate de época

Dessa forma, movimentando alguns personagens, a ideia é, de repente, destacar um corte de cabelo da época, músicas e até figurinos.

Por tabela, também, uma homenagem ao trabalho original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Deixa comigo

Manuela Dias vai implantar todo o projeto, estabelecer uma linha de conduta e só depois contar com os serviços dos futuros colaboradores.

Com sinal verde da Globo, ela está decidida a fazer de “Vale Tudo” um grande sucesso e chamou toda a responsabilidade para si. Assim seja.

Olimpíada

Numa parceria inédita, o portal de notícias “Olimpíada Todo Dia” irá fornecer material para a TV Gazeta sobre os Jogos Olímpicos 2024, a partir desta terça-feira.

Os programas “Gazeta Esportiva” e “Mesa Redonda” irão exibir boletins do repórter Fernando Gavini destacando bastidores e as competições. Gavini tem passagens por ESPN, Terra, CNN e a própria TV Gazeta.

Luiz Fara Monteiro estreia nova temporada do "Repórter Record Investigação" Divulgação

Investigação

A Record estreia nesta segunda-feira, às 22h45, mais uma temporada do “Repórter Record Investigação”, com apresentação de Luiz Fara Monteiro, em um novo cenário, mais moderno e interativo, que usa a tecnologia para trazer os diversos temas para dentro do estúdio.

Serão oito episódios e começa com a história de famílias que procuram por parentes que desapareceram após abordagens policiais. Nos próximos episódios, o feminicídio e o dia a dia de autoridades que vivem sob a mira permanente do crime organizado.

Fumaça

São cada vez mais insistentes os comentários na dramaturgia da Globo sobre um interesse na volta de Aguinaldo Silva.

Em tempo de promoção do livro “Meu Passado Me Perdoa”, sabe-se que ele tem uma conversa em andamento, visando um novo projeto, só que o destino não foi revelado.

Rufem os tambores

A informação de pessoas muito ligadas à Livemode é que ainda nesta semana, o mais tardar comecinho da próxima, haverá uma decisão da Liga Forte com vistas ao Brasileirão do ano que vem.

Isto, claro, em se tratando dos clubes vinculados a LFU e em relação a todas as mídias.

Compasso de espera

Existe, sim, a proposta de mudanças cenográficas no “Chega Mais”, do SBT, talvez até a mudança para um estúdio externo do complexo.

No entanto, só o desejo por enquanto. Nenhuma medida prática foi tomada, até porque Daniela Beyruti e Leon Abravanel estão em férias.

Saída olímpica

Ana Maria Braga já tem tudo combinado com a Globo, como parte das alterações na grade provocadas durante a realização dos Jogos de Paris.

Ela ficará de férias do “Mais Você”, entre 29 de julho e 12 de agosto.

Globo dividida

A partir do início da Olimpíada, na próxima sexta-feira, o Grupo Globo vai fazer do Rio boa parte dos seus trabalhos. As instalações todas serão colocadas à disposição.

São Paulo será a base da maior parte dos jogos do campeonato brasileiro.

Jogo de dados

Sobre o sucesso de “Pedaço de mim”, aqui e no mundo, ficou a impressão que o comando da Netflix não esperava esta enorme repercussão. Viu como uma aposta.

Não houve sequer o cuidado de segurar a autora Ângela Chaves, hoje na Max. Talvez falte isso também, sensibilidade, no processo de crescimento do streaming no Brasil.

Lívia Nepomuceno deixou o "Apito Final" por novos trabalhos na Band Instagram

Destino

Lívia Nepomuceno não integrará mais a equipe do “Apito Final”, do Neto, nas noites de domingo. Ontem foi sua última vez.

Além de cobrir a licença-maternidade da Kalinka Schutel no “Band Esporte Clube”, ela terá seu trabalho ampliado no novo “Bora Brasil”.

Família Schmidt

Até porque o Brasil do vôlei vai muito forte para os Jogos Olímpicos, a Globo não para de fechar comentaristas.

Bruno Schmidt, campeão olímpico na praia, sobrinho do Oscar e do Tadeu, também vai integrar o time da emissora.

Bate – Rebate

· Prosseguem no Rio de Janeiro os trabalhos do CriaGlobo, oficina de formação de autores para novela das 19h...

· ... Hoje, essa faixa é considerada a mais complicada da emissora.

· A expectativa é que possam surgir umas 10 sinopses da atual edição da CriaGlobo...

· ... Mas sem qualquer garantia de que serão produzidas. O processo é mais de aprendizado.

· Record tem os direitos de exibição da série “Eu, a Patroa e as Crianças”, mas ainda não definiu detalhes da sua exibição.

· “Jesus”, produção da Record com Dudu Azevedo, retorna à programação da Unife, na Argentina, dia 22 de agosto.

· Reinaldo Gottino, além do “Balanço Geral”, chega com uma nova temporada do “Patrulha das Fronteiras” na programação da Record, a partir de quarta-feira, às 22h45...

· ... “Está bem dinâmica”, avisa o apresentador. “Vamos falar de portos, aeroportos, correios e tem muita história interessante”...

· ... Convidados especiais no estúdio e como funciona no Brasil o serviço de segurança serão outros destaques.

· Ainda sem desdobramentos, a recente visita de Jayme Monjardim à Band e que também envolve a produção de séries...

· ... Mas a informação é que ficou naquilo. Nada avançou até agora.