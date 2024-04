"Notícias Impressionantes", do SBT, não terá mais conteúdos inéditos. Só reprises

Alto contraste

Notícias Impressionantes vai de reprises Notícias Impressionantes vai de reprises (Arte)

O SBT, em seus esforços na montagem da nova grade, tem procurado operar com o mínimo possível de profissionais em suas produções, para se adequar às verbas destinadas para cada programa.

É uma escolha. Talvez até uma aposta arriscada, abrir mão de funções que, historicamente, sempre foram indispensáveis.

Mas não é só isso.

O “Notícias Impressionantes”, exibido aos sábados e domingos, não terá mais programas inéditos, porque os seus editores foram deslocados para outras equipes.

Vai seguir no ar, como se nada tivesse acontecido, só que na base da reapresentação eterna. E como está no ar há três anos, entende-se que material requentado suficiente exista para isso.

Algo semelhante ao que aconteceu com o “SBT Repórter”, matérias realizadas entre 1998 e 2001. Outros “SBT Repórteres” foram ao ar depois, só reexibindo reportagens daquele período. E assim vamos nós.

Nathalia Dill e Mel Summers interpretam Vênus Mancini em “Família é tudo” Nathalia Dill e Mel Summers interpretam Vênus Mancini em “Família é tudo” (divulgação)

Gente no caminho

“Família é tudo”, do Daniel Ortiz, próxima da Globo na faixa das 19h, está às vésperas de estrear, mas ainda não tem seu elenco fechado. E nem terá tão cedo.

A sinopse do autor prevê a entrada de novos personagens no decorrer da exibição. A escolha desses nomes ainda não aconteceu.

Olha que bom - 1

No último dia 21, por aqui, se falou de algumas alterações que o mundo do futebol observou no decorrer dos tempos, entre as tantas, a proibição dos jornalistas poderem acompanhar os treinos.

E de serem obrigados a esperar nas portas dos CTs, debaixo de chuva, sol e picadas de mosquitos, até que alguém se digne a liberar seus portões.

Olha que bom – 2

E não é que o Santos, nesta última semana, liberou a presença de jornalistas para acompanhar os seus treinamentos diários.

A iniciativa partiu do presidente do clube, Marcelo Teixeira, sempre um alguém dos mais esclarecidos e de pensar diferente da maioria.

Como ficam?

É interessante saber com que cara ficam os demais, entre Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e companhia bela, que ainda mantêm os procedimentos antigos?

Será que não irão seguir o saudável exemplo?

Doc do Silvio

O jornalista Celso Teixeira, da Record, gravou participação no documentário sobre Silvio Santos, para o +SBT, a nova plataforma de streaming do SBT. Foram depoimentos em relação à grande amizade e parceria de trabalho entre seu pai, Celso Teixeira (jurado, produtor e diretor) e Silvio.

Os dois chegaram, inclusive, a ganhar um concurso de rádio, no Rio, que também contou com Chico Anysio.

Acharam ela

O SBT conseguiu localizar a jornalista Cinira Arruda, alguém que, além de outros tantos trabalhos, também ficou muito conhecida como jurada do “Show de Calouros”, do “Programa Silvio Santos”.

A Cinira também estará no documentário do dono do SBT.

Jantar em Florianópolis reuniu representantes da SCC SBT e do SBT Jantar em Florianópolis reuniu representantes da SCC SBT e do SBT (Alessandro Neves)

Festa em Floripa

Representantes do elenco do SBT, entre Nadja Haddad, Renata Kuerten, Lucas Anderi, Benjamin Back, Cleber Machado e Cesar Filho, acompanhados do diretor Fernando Fischer, estiveram em Florianópolis na quinta-feira, comemorando os 85 anos da SCC SBT.

O evento também serviu para o lançamento da nova programação. À noite, claro, um jantarzinho básico, encerrou os trabalhos.

Detalhe

O “Arena SBT”, em vez de ir ao ar gravado, como vinha acontecendo até o final do ano passado, agora é exibido ao vivo, nas noites de segunda-feira.

Cléber Machado, apresentador, foi um dos maiores batalhadores por essa ideia. Enquanto não conseguiu, não sossegou.

Bom avisar

Nesta próxima terça-feira tem a estreia da quarta temporada do “Programa de Todos os Programas”, no YouTube e redes sociais do R7.

E, para esta volta, o convidado será ninguém menos que Celso Freitas. Vou pedir para contar uma história do Chico Anysio. Ele tem uma ótima.

Jogo duro

É interessante verificar como a Globo passou a usar um certo rigor na definição das suas próximas novelas. Várias sinopses, de diferentes autores, foram recusadas nesses últimos tempos por não atenderem a expectativa da casa.

Uma peneira que está deixando muita gente boa no meio do caminho. Talvez simples consequência dos recentes problemas apresentados, especialmente nas faixas das 18h e 19h.

Coisa interna

O piloto gravado por Rachel Sheherazade foi fundamental para a sua escolha como nova apresentadora de “A Grande Conquista”, substituindo Mariana Rios.

A Rachel se saiu muito bem. Solta, desembaraçada e pronta para este que será outro bom desafio na sua carreira.

Mariana Rios e Record já conversam sobre novo projeto Mariana Rios e Record já conversam sobre novo projeto (Reprodução/Instagram/@marianarios)

Quanto a Mariana

É importante esclarecer que, antes da Sheherazade ser definida, houve um esforço da Record e da Mariana Rios em fazer combinar as agendas de compromissos dela com as necessidades do programa.

Só que não deu para conciliar, daí a decisão de querer contar com ela para o Flirty Dance, no segundo semestre.

Novo desafio

Fim do mistério: o ator e cantor Gabriel Vivan, que conquistou o público vivendo o jovem Davi na temporada de “Reis – A Escolha”, está de volta à série. E para um papel bem diferente e desafiador!

Vivan surgirá no finzinho da 11ª temporada, “A Divisão”, como o rei Abias, filho do rei Roboão e de Maaca, que será o protagonista da 12ª – “A Emboscada”. Na próxima segunda-feira, ele já inicia o trabalho de caracterização para moldar o personagem.

Bate – Rebate

• Fafy Siqueira gravou participação no “Doc das Paquitas”, ainda sem data de estreia no Globoplay.

• Na programação do BBB, neste domingo, o Big Fone vai tocar às 17h20...

• ... Aquele que atender irá direto para o paredão...

• Mas, se for o líder ou o anjo, terá que indicar alguém direto para o paredão.

• Vale acompanhar com maior interesse o trabalho e resultados de TVs, como a Pluto, que operam pelo IPTV...

• ... Para o nosso português, TV por protocolo de internet...

• ... A sua chegada ao Brasil se deu em novembro de 2020. É de se destacar o crescimento disso em todo o mundo.

• Pela nova programação distribuída pelo SBT, a partir do dia 16, o “Programa Raul Gil”, aos sábados, será exibido às 12h...

• ... E só para São Paulo...

• ... Esta é uma faixa de horário que as emissoras das praças podem apresentar programações locais.

• Preta Gil será a convidada do “Roda Viva”, segunda-feira, na TV Cultura.