Nova novela do SBT será um mix de Carrossel e Chiquititas. Simples assim A parceria com a Amazon começou e terminou com "A Infância de Romeu e Julieta"

Alto contraste

A+

A-

Mel Summers, na foto com Nathalia Dill, será protagonista da nova novela do SBT Mel Summers, na foto com Nathalia Dill, será protagonista da nova novela do SBT (divulgação)

Após a parceria com o Amazon Prime Video, iniciada e encerrada com “A Infância de Romeu e Julieta”, o SBT deu o "start", agora só e sem as obrigações que existiram, nos preparativos de “A Caverna Encantada”, escrita pela equipe de Iris Abravanel.

Foi o fim silencioso de um acordo de trabalho. De uma experiência única, que, entende-se, não atendeu a expectativa das duas partes.

Agora, com a sua nova novela, todas as estratégias, incluindo locações fora de São Paulo e o elenco já anunciado, voltam para os cuidados-solo do diretor-geral Ricardo Mantoanelli.

Um roteiro que promete doses de aventura, travessura e diversão dentro de um misterioso colégio interno, sem nenhuma cerimônia ou constrangimento de admitir que toda e qualquer semelhança com “Carrossel” e “Chiquititas” não será mera coincidência. A atriz-mirim Mel Summers foi escolhida para viver a protagonista, Anna.

As gravações deverão ter início entre abril e maio, em Minas Gerais.

Rachel Sheherazade, nova apresentadora de "A Grande Conquista", estará no "Melhor da Tarde" da Band Rachel Sheherazade, nova apresentadora de "A Grande Conquista", estará no "Melhor da Tarde" da Band (Arquivo pessoal)

Sheherazade

Autorizada pela Record, Rachel Sheherazade é a convidada de Catia Fonseca no quadro “Caminho da Fama”, que estreia no “Melhor da Tarde”, da Band, nesta sexta-feira.

Entre outros assuntos, Rachel fala sobre momentos marcantes da infância e da vontade de ter mais um filho.

Integrada

Ainda em se tratando de Rachel Sheherazade, ela já está totalmente integrada com a equipe de “A Grande Conquista”, participando diretamente das decisões e providências tomadas.

Estreia confirmada para 22 de abril, 22h30, logo após a exibição do primeiro capítulo de “Reis – A Decadência”.

Previsão

O SBT planeja promover entre abril e maio, o lançamento da plataforma de streaming +SBT.

Pelo que se observa, os documentários em gravação sobre nomes importantes da sua história, incluindo o dono Silvio Santos, serão bem importantes neste primeiro momento.

Olha que coincidência

O “SBT Brasil” criou um quadro chamado “De Olho”, com imagens captadas pelas câmeras de segurança. Tudo bem.

Mas só que é igualzinho, sem tirar e nem por, ao que o “Jornal da Record” tem no ar há mais de dez anos. E com o mesmo nome, “De Olho”.

Erros nas tarjas da TV Jovem Pan. Todo dia aparece um Erros nas tarjas da TV Jovem Pan. Todo dia aparece um (reprodução)

Insiste no erro

Todo santo dia há um registro de erro nas tarjas colocadas na TV Jovem Pan. Será que não existe alguém para dar um jeito nisso?

Entre as tantas contratações que são feitas, por que não um professor de Português?

Enquadrado

Brunno Daltro, após “Reis – A Consequência”, estreia na série “Matches”, disponível toda sexta-feira na Warner e na Max.

Dênis, o personagem dele, é um deputado corrupto, obrigado a usar tornozeleira eletrônica e que se envolve com Lara (Fernanda de Freitas).

Laços de família

Olha só que interessante: as gêmeas Lorenza e Paolla Gioia viverão as personagens Roduguna e Amitis, aos 8 anos, na série “A Rainha da Pérsia”, núcleo Família Xerxes.

Na sequência, as também gêmeas Mily e Mari Oliveira assumirão os mesmos papéis, mas já na faixa de 17 anos.

Motivo justo

A exemplo da semana passada, a Band deixará de exibir o “Programa do João” na noite deste próximo sábado por causa do futebol.

Semifinal do campeonato carioca, Flamengo e Fluminense, a partir das 21h.

A propósito

Já tem gente dentro da Band entendendo que é inútil essa espera pela Brax, para viabilizar a transmissão da Série B, do campeonato brasileiro.

Que o melhor a ser feito é tentar uma costura direta com a CBF, inclusive colocando a Globo no meio, dada a necessidade que os clubes têm de viabilizar este assunto e ter seus jogos numa TV aberta.

Key Alves e Daniela Albuquerque no "Sensacional" da Rede TV! Key Alves e Daniela Albuquerque no "Sensacional" da Rede TV! (divulgação)

Entrevista

A jogadora de vôlei e ex-BBB, Key Alves, será a entrevistada de Daniela Albuquerque no “Sensacional” desta quinta-feira.

No ar, a partir das 22h30, pela Rede TV!. Aliás, quem não viu, vai no PlayPlus e assista a conversa com a Daniela no “Programa de Todos os Programas” exibido na terça-feira. Foi, no mínimo, dos mais divertidos.

Visita

Vinte estudantes da The University of Texas at Dallas visitaram nesta semana complexo de dramaturgia da Seriella Productions no Rio de Janeiro. E saíram impressionados com a sua grandiosidade.

Entre outros setores, puderam conhecer toda a parte cenográfica de “Reis” e “A Rainha da Pérsia”, além de detalhes de suas produções.

Lado da Globo

A Globo, procurada pela coluna, informou que não oficializou uma proposta de R$ 300 milhões ao Corinthians pela transmissão do campeonato brasileiro.

Resta agora aguardar o desenrolar dos acontecimentos.

Bate – Rebate

• Tirulippa é o convidado de “A Praça é Nossa”, nesta quinta, 23h15 no SBT...

• ... A propósito da “Praça” e do Carlos Alberto de Nóbrega, na quarta-feira, ele recebeu os amigos em casa para festejar os seus 88 anos. Um menino.

• Jade Picon, com mais de 40 milhões de seguidores, está totalmente dedicada às atividades das suas mídias sociais..

• Alexandre Lino, Helga Nemetik, Maitê Padilha e Pedro David farão “A Miss”, filme escrito por Daniel Porto, gênero comédia dramática.

• O ator-mirim Miguel Nunes vai abrir os trabalhos do personagem Abias, na 11ª temporada de “Reis – A Divisão”...

• ... Na fase adulta, Gabriel Vivan assume o papel, para se tornar o protagonista da 12ª – A Emboscada.

• O Gloob, canal infantil da Globo na TV paga, marcou para o próximo dia 18 a estreia da 19ª temporada da série “Os Detetives do Prédio Azul”...

• ... Os novos episódios terão participação especial de Aline Fanju, como a Bruxa Zelda, e Karina Ramil, como a professora de yoga Camila.

• Apesar de não aparecer com tanta frequência, Duda Santos, a Maria Santa da primeira fase, continua exclusiva de “Renascer”...

• ... E assim será até o encerramento da novela, aparecendo nos sonhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e nas visões de Inácia (Edvana Carvalho).