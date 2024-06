Nova temporada do “Vai Que Cola” já está em gravação Décima segunda edição do humorístico tem estreia prevista para setembro

Parte do elenco do Vai Que Cola Daniel Chiacos Divulgação Multishow

O canal Multishow, sempre em parceria com A Fábrica, deu início às gravações da 12ª temporada do humorístico “Vai Que Cola”, que tem estreia prevista para setembro.

Segundo o planejamento, o programa, um dos mais longevos desse segmento, promete resgatar as raízes do subúrbio “mais amado” do Brasil.

Novamente no Méier, após se formar em Psicologia, Dona Jô (Catarina Abdalla), ao voltar de Murundinho, se depara com o cenário desesperador: sua pensão caindo aos pedaços!

Numa tentativa de dar conta de tudo, ela tem um pico de pressão e precisa decidir sobre seu futuro: colocar outra pessoa para administrar o negócio.

Com esta única opção em mãos, os episódios inéditos traduzem o dilema de Dona Jô na busca pela pessoa perfeita, que, é claro, vai garantir risadas e muitas confusões ao longo da temporada.

Seguem no elenco Samantha Schmutz, Marcus Majella, Cacau Protásio, Pedroca Monteiro, Raphael Vianna, Luís Lobianco, Maurício Manfrini, Katiuscia Canoro, Nany People, Paulinho Serra, Silvio Guindane e Marcelo Médici.

A redação final é de Leandro Soares, Felipe Vianna e Fernando Caruso e direção de Silvio Guindane.

