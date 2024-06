Novela ambientada no cangaço promete ser a grande estrela do streaming da Globo em 2025 “Guerreiros do Sol” vem com a proposta de contar uma linda história de amor

Alice Carvalho e Isadora Cruz em cena de “Guerreiros do Sol” (Estevam Avellar)

A novela “Guerreiros do Sol”, uma produção em 45 capítulos ambientada no universo do cangaço, já devidamente gravada, está sendo preparada nos bastidores para ser o principal lançamento do Globoplay em 2025. Uma superprodução com direito também a uma trilha sonora toda especial.

De acordo com o autor George Moura, este projeto teve origem no desejo de tratar do universo do Cangaço, mais especificamente do casal emblemático representado por Lampião e a Maria Bonita. “Uma história muito brasileira e que pode ser contada e recontada, como são as grandes histórias do nosso país”, destaca Moura.

Na trama, Isadora Cruz, atriz paraibana intérprete de Rosa, a protagonista, também terá a função de narradora e formará par com o pernambucano Thomás Aquino, o Josué, em seu primeiro papel de destaque.

Em vez da violência e do banho de sangue, tão característicos em abordagens sobre a história do casal, “Guerreiros do Sol” vai enveredar por uma história de amor, que se dará no meio de uma guerra, que é a guerra de formação do Brasil moderno.

Também estão no elenco: Alexandre Nero, Alinne Moraes, Nathalia Dill, José de Abreu, Irandhir Santos, Daniel de Oliveira, entre muitos outros.

A trama é uma ficção inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, além de outros personagens verídicos daquele contexto. Direção de Rogério Gomes.

A Globo fala em “estratégia”, ao transferir “Guerreiros do Sol” para 2025, no streaming, e na TV aberta, lançamento em 2026.

Mas, o fato é que muitos dos seus atores estão no elenco da atual “Renascer”. Este também deve ser um dos motivos.

