Novo programa da Rachel Sheherazade tem hoje a gravação do primeiro piloto A ideia é oferecer um conteúdo bem diferente para o público dos domingos Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 03/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 03/08/2024 - 00h07 ) ‌



Rachel Sheherazade durante gravação das primeiras chamadas do "Domingo Record" Edu Moraes

Contagem regressiva para a estreia do “Domingo Record”. Depois de alguns dias de descanso, necessários após a maratona de “A Grande Conquista”, Rachel Sheherazade também passou, desde a última quinta-feira, a participar diretamente dos trabalhos da sua produção. Preparativos que, com ela à disposição, podem ser acelerados a partir de agora.

Por aí se entenda provas de figurino, chamadas, reunião com equipe e um pacote de providências, indispensável em qualquer campanha de lançamento.

Para este sábado, inclusive, está marcada a gravação do primeiro piloto, que é mais um pré-light, só para abrir câmera, testar o piso e outros detalhes de acabamento. Uma ocasião em que nem se faz necessária a presença da apresentadora.

A sua exibição, com estreia ainda neste mês de agosto, será ao vivo, reunindo um pouco de tudo, entre reportagens e coberturas especiais, além de entrevistas, diversão e alguns quadros fixos, com a participação de convidados.

Se já existe neste dia, mais que todos os outros, um histórico de intensa concorrência, o “Domingo Record” vem com a proposta de também se inserir por aí.

Murilo Cezar está confirmado em "Paulo, o Apóstolo" Instagram

Testes

A parceria Record-Seriella vai disparar ainda neste mês de agosto os testes para encontrar o elenco da série “Paulo, O Apóstolo”.

Murilo Cezar, por enquanto, é o único nome fechado para o papel de protagonista.

Vale dizer

“Paulo, O Apóstolo” será uma das novidades da dramaturgia da Record em 2025.

As suas gravações estão previstas para começar em novembro, nos estúdios do Rio de Janeiro.

Decolando

Dia desses, aqui se falou do Franz Vacek, ex-número 1 do jornalismo da Rede TV!.

Dentre os novos negócios que ele está envolvido, inclui-se a representação de um dos maiores players de conteúdo audiovisual da China, a CB Midia. E também o lançamento de uma nova linha de infoprodutos.

Mesma dupla

Amora Mautner vai dirigir a próxima novela do Walcyr Carrasco para as 9h da noite na Globo.

Mas não é nada para tão já. A fila das 21h está confirmada até “Vale Tudo” e não há uma definição se será o Walcyr ou Glória Perez que entrará depois.

Também não

A Globo não anuncia oficialmente quando será a estreia de “Vale Tudo”, considerado um dos principais produtos da sua programação especial de 60 anos.

Nos interiores da sua dramaturgia, comenta-se que será em meados de março, muito provavelmente no dia 17.

Fernanda Gentil destaca-se na cobertura da Olimpíada Instagram

Olha ela

O diferencial em coberturas como Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos é a amostragem do entorno, daquilo que acontece nos arredores das competições.

E outra vez, Fernanda Gentil aparece como um dos principais destaques, agora na Cazé TV. Bem acima da curva.

Evento

“This is Marília Mendonça”, com as presenças confirmadas de Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luíza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos, Zé Neto & Cristiano, está confirmado para 5 de outubro no Allianz Parque.

Este será o maior show organizado pela Spotify mundialmente.

Novo rádio

Nesta próxima semana, será concluída totalmente a migração da rádio Bandeirantes para a faixa estendida FM em São Paulo.

Já a partir de segunda-feira, poderá ser ouvida no 86.3 FM e 90.9 FM. A transmissão em 840 AM será descontinuada no mesmo dia.

Só um detalhe

O que se espera é que a direção da rádio Bandeirantes, entre outras providências tomadas, também tenha providenciado uma melhor recepção da 90,9 FM.

Porque o seu transmissor está fora de São Paulo, em muitas regiões da capital não se consegue sintonizar.

Praça de alimentação

E assim vai indo... A Band já anuncia para 19 de novembro a estreia do “MasterChef Confeitaria”, de acordo com ela “um formato inédito no Brasil”. Será mesmo.

Tudo bem, a importância do programa na grade, exibição em várias janelas e os seus bons resultados comerciais, mas também nos parece o caminho mais curto para o definitivo desgaste do formato.

Tom Cavalcante e Carolina Ferraz, amanhã, no "Domingo Espetacular" Divulgação

Volta dela

Depois de um período de férias, com direito até a ganhar um bronzeado diferente, amanhã, Carolina Ferraz volta a compor a dupla titular do “Domingo Espetacular” com Sérgio Aguiar.

E ela já retorna entrevistando Tom Cavalcante, falando sobre a estreia do “Acerte ou Caia!”, dia 18. Ele também falou da temporada nos Estados Unidos, dedicada a fazer cinema, e dos seus grandes parceiros na vida, como Chico Anysio.

Bate – Rebate

• Maria Pia Finócchio, autoridade no mundo da dança e conhecida também por suas participações na TV, está na organização do Encontro Nacional de Dança...

• ... Hoje e amanhã, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, entrada franca. Apresentação de Lucimara Parisi.

• Excepcionalmente, na noite deste sábado tem futebol na Globo, rede inteira, São Paulo e Flamengo, a partir das 21h30, direto do Morumbis...

• ... O domingo terá boa parte da grade reservada para a Olimpíada de Paris.

• Band tem os direitos de transmissão da Europa League, com início em setembro...

• ... “Quem vai narrar?” já é uma das perguntas frequentes. Muitos jogos no horário de “Os Donos da Bola” e “Brasil Urgente”.

• A migração das rádios para o FM, já abordada acima, não significa o fim da AM. Muitas emissoras continuam operando normalmente.

• Reinaldo Gottino, após rápidas férias, já tem o seu retorno ao “Balanço Geral” confirmado para a próxima segunda-feira.

• A CNN Brasil, ainda sem datas definidas, irá realizar sabatinas com os candidatos a prefeito de São Paulo, Rio e Belo Horizonte...

• ... Debate só em São Paulo, ainda assim se houver segundo turno.