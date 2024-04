Novo programa de humor com Regina Casé na Globo já tem previsão de lançamento

Alto contraste

Regina Casé Regina Casé vai comandar novo humorístico na Globo (Estevam Avellar)

A Globo trabalha com o mês de setembro para a estreia de um humorístico liderado por Regina Casé, com texto de Jorge Furtado e direção artística de Fabricio Mamberti.

Será exibido nas noites de domingo, imediatamente após o “Fantástico”, “para tornar o início de uma nova semana de trabalho mais suave”.

A produção está bem no comecinho ainda, mas já existem providências para definição de elenco e início das gravações.

Regina Casé, atriz e apresentadora, após 40 anos atuando no regime de contrato fixo, passou, em dezembro passado, ao esquema de trabalho por obra.

Uma readequação que também atingiu diversos outros nomes conhecidos da casa e um modelo já assimilado pela maioria, daí as solicitações que não param da própria TV, cinema e streaming.

Por outro lado, deve-se louvar a iniciativa da Globo em voltar a acreditar no conteúdo de humor, depois que este segmento, imagine só, virou até caso de polícia nos últimos anos.

E isto, não só pelos tantos e tão bons profissionais aptos e disponíveis no mercado, mas para atender também à reivindicação de boa parte do público.

Cássio CÁSSIO FEZ SEU DESABAFO AO REPÓRTER ANDRÉ GALVÃO (Reprodução)

É bom assim

André Galvão, como repórter do SBT, ouviu o goleiro Cássio após a derrota do Corinthians para o Estudiantes, na terça-feira. Ele, Cássio, que está sendo acusado de falhas nos últimos jogos.

Pergunta respeitosa e bem-feita do Galvão, que permitiu ao jogador dizer tudo o que estava sentindo. É sempre gratificante encontrar a prática do bom jornalismo e, não por acaso, a repercussão ao trabalho, devidamente creditado em vários outros veículos. Palpite futebolístico: bem no instante que o titular passa por esse drama, o reserva ameaçar ir embora. Bons entendedores, entenderão. Futebol, velho futebol...

Meio complicado

Quando se exalta a prática do bom jornalismo, também se verifica que ainda não chega a ser exceção, mas que isso vem diminuindo demais nos últimos tempos, isso vem...

Em todos os campos, na verdade, mas no entretenimento muito mais. O que se vê, hoje, é muito desrespeito com a notícia. Pior, muitas vezes usando informações que nem existem.

A propósito de tudo

Triste verificar como existe certa resistência de alguns, em se aceitar ex-Fazendas ou ex-BBBs para atuar em outros trabalhos, como a dramaturgia, por exemplo.

Com a Grazi Massafera foi exatamente assim e olha quem ela se tornou. E o mesmo se dá com Rafa Kalimann, a vítima da vez, como alvo das mais diversas saraivadas de golpes. Hoje, quando se fala e defende tanto o politicamente correto, fica até meio estranho comportamentos como esses. Carimbo ingrato.

Marjorie Estiano Marjorie Estiano é o nome para a série “Praia dos Ossos” (Divulgação/Globo)

Crime de Búzios

A plataforma Max, da Warner, em parceria com a Conspiração Filmes, vai tocar o projeto “Praia dos Ossos”, série baseada em Ângela Diniz, socialite brasileira assassinada pelo namorado, Doca Street, em 1976.

Se nada mudar, Marjorie Estiano será a protagonista.

O detalhe

Circularam informações que a série “Praia dos Ossos” estava endereçada para o Prime Video.

Mas, como informado por aqui, a plataforma da Amazon passa por uma mudança global e está reduzindo as suas produções.

Time fechado

Depois de uma produção de época, “Dona Beja”, já no final de gravações, o próximo trabalho dos autores Daniel Berlinsky e António Barreira para a Max será uma novela contemporânea.

Como colaboradores: Ceci Alves e Cecília Giannetti (que fizeram ‘Beja’) e mais Diego Molina, Laura Rissin, Gabriel Gomez, Julia Carrera e Daniel Castro – Daniel, você? Não, claro que não. O Daniel Castro, chegado, está firme na liderança do NTV.

Ponto em questão

Muito se tem falado sobre novos quadros no “Domingo Legal”, mas nada em resgatar antigos.

O diretor, Junior Gargalaca, admite que diversos formatos estão em estudo. Análises artísticas e na parte orçamentária também. O Gargalaca é desses que sabe tocar o seu trabalho com classe e elegância.

Mas por que isso?

Transferir responsabilidade nunca dá em boa coisa. Melhor, sempre, é cada um assumir a sua. E não é que tem diretor aí querendo descarregar na produção, a audiência que não é tão boa do seu programa?

Nunca será com gritaria e truculência que as coisas se resolvem.

Observação

Controle remoto na mão, o cidadão liga no SBT e encontra, sábado, o Celso Portiolli no programa da Virgínia Fonseca. Domingo, está lá o Portiolli no programa dele. Normal.

Só que na segunda, tanto o “Chega Mais” como o “Tá na Hora”, tudo do SBT, botaram no ar matérias gravadas no “Domingo Legal”. Uma baita carona em cima do que dá audiência. Só que não deu muito certo. Nada se alterou.

Queda de braço

A Disney, nos Estados Unidos, está finalizando a renovação da NBA, para transmissão em todos os seus canais, inclusive nos nossos aqui.

A concorrência está brava.

Gracyanne Barbosa e Belo Gracyanne Barbosa e Belo já é uma história que dá novela (Instagram)

Bola pingando

Pessoal que anda com a inspiração meio em baixa, especialmente para novelas, olha que essa história do Belo com a Gracyanne Barbosa perigas de dar um bom caldo. E com ingredientes de sobra.

Se pensar em série, pode ter direito a várias temporadas e um final que ainda ninguém sabe qual será. Numa dessas, até um começar de novo. E, por que não, se pensar nos dois mesmo para os principais papéis? Estão esperando o quê?

Bate – Rebate

· Patrícia Abravanel e Celso Portiolli também gravaram depoimentos para o documentário sobre Silvio Santos. Vai longe.

· Por sua vez, “Romário – O Cara”, série documental sobre o baixinho, estreia dia 23 de maio na Max.

· A Casablanca, hoje à frente do maior Estúdio de Produção Virtual da América Latina, acaba de fazer um comercial da TIM no sistema Unreal, na base de São Paulo.

· Ontem, por sua vez, foi anunciado que a CazéTV agora tem distribuição gratuita no Samsung TV Plus.

· A superprodução “Biônicos”, com a Gabz, “mas pode me chamar de Gabrielly Nunes”, e dirigida por Afonso Poyart, estreia dia 29 de maio...

· ... Muito aguardado e recheado de talentos brasileiros, também é anunciado como o filme mais caro da Netflix aqui.

· A cineasta Susanna Lira fechou com Klara Castanho e Karine Teles para o suspense “Salve Rosa”...

· ... Ainda sem data de filmagens, vai contar a história da jovem influencer Rosa, que após um desmaio na escola, decide investigar seu passado...

... O que ela descobre coloca não apenas sua relação com a mãe, superprotetora, em risco, mas também sua própria vida.