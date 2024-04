Novo programa do Tom Cavalcante será exibido nos domingos da Record Nesta sua volta à Record, Tom começa as gravações agora em maio para estrear em agosto

Tom Cavalcante “Acerte ou Caia” será levado ao ar aos domingos (Divulgação)

A Record já está com tudo pronto para disparar, ainda neste mês de maio, as gravações do novo programa de Tom Cavalcante, o “Acerte ou Caia”, baseado no formato “Still Standing” (“Ainda em Pé”, na tradução livre).

Trata-se de um game show, sucesso em vários países, que aqui poderá levar o participante a ganhar até R$ 300 mil.

Várias decisões já foram tomadas em relação ao projeto, como, por exemplo, sua apresentação nas tardes de domingo. Uma novidade, aliás, que ninguém esperava.

A Record também bateu o martelo quanto ao lançamento, marcado para agosto.

A produção será realizada pela Box Fish, do executivo argentino Diego Guebel, que teve uma passagem marcante pela Band.

No show, que possui adaptações das mais interessantes, no qual os participantes encaram uma competição, com prêmio em dinheiro, que combina curiosidades, agilidade mental e conhecimento da cultura geral.

Quem perde, deixa o jogo literalmente pelo chão do estúdio.

É engolido por ele.

O conteúdo chega como uma nova e importante opção para o público na programação de domingo.