O dia seguinte ao final dos Jogos Olímpicos de Paris Globo e Record são as que prometem maiores novidades Flavio Ricco 12/08/2024 - 00h07



“Acerte ou Caia!”, com Tom Cavalcante, estreia dia 18 na Record Divulgação

Fim da Olimpíada e a TV volta à sua vidinha normal, ou algo muito próximo disso, inclusive promovendo estreias nunca recomendadas durante a realização de grandes eventos.

Aqui, na parte que nos toca, Globo e Record se mostram mais atrevidas, com os lançamentos de “Estrela da Casa”, “Mania de Você”, novela do João Emanuel Carneiro, “Tô nessa”, sitcom com Regina Casé, Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante no comando de “Domingo Record” e “Acerte ou Caia!”, respectivamente, e acelerada “A Fazenda”. Entre outros.

O SBT, porque já mexeu o suficiente, deve seguir do mesmo jeitinho. Até o anunciado programa do Lucas Guimarães, se não caiu no esquecimento, deve ficar para 2025.

Band fará mudanças no fim de semana com os programas do João Silva e Renato Ambrósio, enquanto a Rede TV! programou para hoje, nas suas manhãs, a estreia do Edu Guedes. Uma chegada meio assim, porque o atraso na preparação dos cenários não permitiu a gravação dos pilotos no final de semana.

Em outras ocasiões tivemos muito mais a oferecer, mas o “próximo disso”, ressalva cuidadosamente colocada acima, leva em conta a disputa eleitoral em todos os municípios brasileiros, agora em vias de ficar muito mais intensa.

O horário eleitoral no rádio e na televisão começa no próximo dia 30.

Imagem do Hospital Colônia Divulgação

Especial

Nesta segunda, 22h45, a Record vai exibir o documentário “Hospital Colônia: Insanidade, Tortura e Morte”, com informações inéditas sobre a instituição, comparada a um campo de concentração nazista.

Estima-se que cerca de 60 mil pessoas morreram dentro do sanatório, boa parte delas levadas ao óbito pelo “chá-da-meia-noite”, referência à prática da eutanásia.

Resumo

O documentário “Hospital Colônia: Insanidade, Tortura e Morte” mostra que, entre 1903 e 1994, o Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, misturava pacientes vítimas de transtornos mentais comprovados com pessoas que não tinham qualquer distúrbio.

Muitas delas consideradas loucas por preconceito ou conveniência.

E agora?

A Olimpíada foi em frente e com a sua última missão completada, a pergunta da vez é o que será do narrador Milton Leite?

Ele já falou em descansar um pouco, dedicar mais tempo à família, mas sem cogitar aposentadoria. Resta aguardar pelas cenas dos próximos capítulos.

Por sua vez

Galvão Bueno, voltando de Paris, vai retomar agora o projeto do reality show, produzido por Globo e Play9, cujo propósito é revelar um novo nome para a narração esportiva brasileira.

Toda a equipe do programa já está montada.

Anna Rita Cerqueira estará em “A Emboscada” Instagram

Streaming

Ficou para a próxima sexta-feira, a estreia de A Emboscada, subtítulo da 12ª temporada de “Reis”, no Univer Video.

Por enquanto, data definida apenas para a plataforma de streaming.

A propósito

Em se tratando de streaming, um reconhecimento: temos nas jornalistas Paula Carvalho e Patrícia Kogut, duas grandes especialistas em séries e filmes.

As dicas e comentários são sempre muito precisos.

Tá tentando

Em relação a sabatinas ou debates, a informação que chega do SBT é que o seu departamento de jornalismo está trabalhando para propor uma data aos candidatos e na construção dos parâmetros do debate. Que há interesse em realizá-los.

Só que está bem atrasadinho, não acha?

Ordem na casa

A volta da programação normal, entre outras coisas, vai permitir que a Globo coloque ordem no roteiro de suas novelas.

As mais prejudicadas, sujeitas a tantas alterações, “No Rancho Fundo” e “Família é Tudo”, tiveram vários ganchos perdidos. Vai demorar para colocar tudo em ordem.

Futuro

Promover mudanças agora para melhorar a vida no futuro é a principal proposta do curta “Agenda 2100″, da produtora Araruna Filmes e com direção de Thais Guisasola e Stephanie Ring.

O primeiro filme reúne Oscar Filho, Yanna Lavigne, Thais Lago, Bruno Gissoni e Giulia Benite. A ideia é fazer uma trilogia.

Silva Rizzo entra para “Família é Tudo” Instagram

Peça-chave

A partir desta terça-feira, Silvia Rizzo, atriz portuguesa, inicia participação em “Família é Tudo”, como Joana Bastos, que promete solucionar o mistério por trás da morte de Pedro (Paulo Tiefenthaler), pai de Vênus (Nathalia Dill).

Sílvia tem mais de 30 novelas e séries no currículo, como “Valor da Vida” e “Festa É Festa”.

Confidencial

Sobre “Vale Tudo”, a ordem na Globo é, por enquanto, evitar ao mínimo possível quaisquer informações sobre o seu elenco. Um silêncio que se estende também às atrizes e atores convidados ou simplesmente chamados a conversar sobre o projeto.

Aliás, um cuidado que se estende também a outros detalhes da sua produção.

Bate – Rebate

· A HBO só vai lançar em 2025 a série “O Cavaleiro dos Sete Reinos”...

· ... Mais uma, derivada de “Game of Thrones”.

· Solange Cruz, presidente da Mocidade Alegre, escola bicampeã de São Paulo, vai abrir hoje, às 16h, os trabalhos do Carnaval sem Julgamento...

· ... É o podcast de Paola Novaes e Bruno Chateaubriand nas plataformas digitais da Band.

· Em “Silvio”, que chega aos cinemas em setembro, Moacir Fercon fará uma participação como o ex-presidente João Figueiredo.

· Reinaldo Gottino começa amanhã, no “Balanço Geral”, as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo...

· ... Na quinta-feira, dentro do “É Notícia”, às 23h45, com Amanda Klein, a Rede TV! também passa a fazer sabatinas com os candidatos.

· Na noite desta segunda-feira, a TV Cultura relembra uma edição do “Viola, Minha Viola”, gravada em 2012, com as participações de Caçulinha, Sérgio Reis, Zé do Rancho e a dupla Duduca e Dalvan...

· ... Uma edição especial para celebrar os 55 anos de programa.

· Instalações da Record em Itapecerica da Serra passam, outra vez, por uma nova reforma, agora devido a “A Fazenda”...

· ... Também por aí, se informa, devem ser apresentadas algumas surpresas. Estreia em 17 de setembro.

· Já pensando em outras possibilidades para a novela, o SBT pediu o registro da marca “La Caverna Encantada”.