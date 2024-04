O reality show já tem calendário estabelecido na TV brasileira Entre as grandes TVs abertas, formato de confinamento só não tem espaço no SBT

Rachel Sheherazade comanda A Grande Conquista na Record (Divulgação Record)

Quer queiram ou não, gostem ou não gostem alguns, a realidade é que o reality show caiu na graça do telespectador brasileiro, não por acaso o barulho que todos provocam, de modo muito especial os que contemplam o confinamento.

Já não se consegue viver sem nenhum e existe até um calendário estabelecido, com direito a ordens de entradas e saídas.

Acabou o “Big Brother” e, exatamente uma semana depois, a Record veio com “ A Grande Conquista ”. Nem abriu espaço.

E assim será praticamente até o final ano, porque a Globo, no vácuo de um período que ainda existia, ou seja, no comecinho do segundo semestre, vai estrear o “Estrela da Casa”, que tem o selo de musical, mas que também irá trancar todos os participantes.

Por último, fechando a temporada, vem “ A Fazenda ”, com Adriane Galisteu. De se lamentar que entre as principais TVs, também o SBT, apesar de manifestar o desejo de ter o seu, não fechou nenhum formato.

Davi terá documentário no Globoplay (Fabio Rocha/TVGlobo/Fabio Rocha /Globo)

Com todas as honras

Nesses últimos dias, por causa de toda a confusão envolvendo Davi Brito e Mani Reggo – mulher ou não mulher dele, o documentário sobre o campeão do “BBB24″ correu certo risco de não rolar. Mas, vai. E, segundo a Globoplay, “estreia em breve”.

Terá direção artística de Duda Martins, roteiro de Thais Amordivino, produção executiva de Anelise Franco e direção de Gênero de Mariano Boni.

Foi que foi

Na semana passada, conversando com ela, Rachel Sheherazade já passou muita segurança sobre a responsabilidade de apresentar “A Grande Conquista”.

No “ao vivo”, desde a estreia na segunda-feira e mesmo diante de dezenas de participantes, ela está sabendo segurar legal. A experiência que só o jornalismo oferece está sendo bem importante.

Primeiro mundo

A Banijay está inaugurando o seu novo complexo de estúdios em Guarulhos.

E desde ontem até sexta-feira, recebe convidados para um cafezinho e visita às suas dependências.

Hoje é o dia

Ainda no decorrer desta quarta-feira, a Band deverá sacramentar o acordo com a Brax para a transmissão da Série B.

Muitas das reivindicações da sua direção foram atendidas, inclusive as de ordem comercial, que acabaram tornando o negócio interessante para ambas as partes.

Outra da Band

Após a saída de Edu Guedes das suas manhãs, a Band vai mesmo estender a exibição do “Bora Brasil”, com Joel Datena até onze da manhã.

A ideia é essa mesmo: trabalhar com contraprogramação, muito mais jornalismo, frente ao que SBT, Globo e Record têm no horário.

Olimpíada - 1

O SBT vai movimentar ao menos dois repórteres na cobertura dos Jogos Olímpicos.

Um deles é João Venturi, que já mora em Paris. O outro, a ser definido, seguirá com uma equipe do Brasil. Ambos produzirão material para os diferentes programas da casa.

Olimpíada – 2

A Band informa que a sua equipe em Paris, para a cobertura jornalística da Olimpíada, além do Felipe Kieling já informado, também terá Elia Junior liderando um pessoal da rádio Bandeirantes, detentora dos direitos, e BandNews FM.

Todos irão trabalhar para todos os veículos do grupo, recepcionado pela correspondente Sonia Blota.

Bruna Inocêncio interpreta Kieza em Reis - A Decadência (Seriella)

Fim de linha

As gravações da décima temporada de “ Reis – A Decadência ” estão praticamente finalizadas nos estúdios da Seriella/Record no Rio de Janeiro.

Faltam apenas três cenas, que serão captadas nesta semana, para a despedida de grande parte do elenco.

Streaming

A Boutique Filmes colocou ponto final nas gravações de “Passinho - O Ritmo dos Sonhos”, sob encomenda do Disney+, série inspirada em um tipo de dança originária do funk carioca que se popularizou em 2010.

Além de Giulie Oliveira, Fumassa Alves e Digão Ribeiro, estão no elenco: Duda Pimenta, Tatiana Tibúrcio, André Ramiro, João Victor Menezes e João Gabriel D’Aleluia.

Crescimento

A Record Brasília superou sua audiência entre os dias 1º a 12 de abril com um crescimento de 8% na média dia em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Kantar Ibope DF.

Na faixa das 7h à meia-noite, a emissora registrou mais de 100% de vantagem sobre a terceira colocada ao marcar média de 4,3 pontos com share de 11%, enquanto o SBT registrou 2 pontos de média.

Em tempo: as parciais do “Balanço Geral”, “DF Record” e “DF no Ar”, até 12 de abril, são as maiores desde maio e junho de 2021.

Chico Diaz ganha homenagem na TV paga (Divulgação)

Maratona

Chico Diaz, até outro dia em “Renascer”, será homenageado pelo Canal Brasil, sábado, com a exibição de sete dos seus filmes e uma entrevista no “Cinejornal”.

Os títulos que compõem a mostra são “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, “Benjamim”, “Corisco e Dadá”, “Homem Onça”, “Os Matadores”, “Noites Alienígenas” e “Amarelo Manga”.

Chegando

A atriz e diretora Guida Vianna gravou participação especial em “Família é Tudo”.

Ela faz a Nair, uma tia de Chicão (Gabriel Godoy) e Guto (Daniel Rangel).

“Cara e Coragem”, “Família Paraíso” e “Rensga Hits!” foram seus últimos trabalhos.

Bate – Rebate

• O diretor de TV e cineasta Alexandre Avancini vai iniciar os trabalhos de mais um longa...

• ... “Loucos Amores Líquidos” vai reunir Paloma Bernardi, Paulo Betti, Daíse Amaral, Eriberto Leão, Ângela Vieira, Marcos Pasquim, Marina Moschen, Marie McHugh, Edoardo Costa, Gabriel Quintella e Giulie Oliveira.

• Parceiros em “A Infância de Romeu e Julieta”, André Mattos e Bianca Rinaldi estrelam a comédia “Minha Futura Ex”...

• ... A partir de 31 de maio, o espetáculo terá apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

• Miguel Falabella, diretor, disparou a escalação de elenco do musical “Elvis - A Musical Revolution”, que chegará ao Teatro Santander, em agosto...

• ... Além de Luiz Fernando Guimarães, estão confirmados Hipólyto Esemble, Estêvão Souz, Cárolin von Siegert e Bruno Kimura.

• A Kaseya Center, em Miami, uma arena multiuso de esportes e entretenimento, vai sediar a 25ª edição do Grammy Latino, em 14 de novembro.

• Direção da Rede TV! e Ronnie Von se reúnem hoje em um almoço, para decidir sobre o novo programa dele.

• O “Persona” da TV Cultura, no próximo domingo, terá a participação do ator Guilherme Leme Garcia...

• ... E para os próximos programas, Suzy Rêgo, Tadeu Aguiar, Eliane Giardini, Costanza Pascolato, Tuca Andrada, além do muralista Kobra e do escritor Pedro Bandeira.