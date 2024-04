Olha o decoro, senhores! A televisão não deixa passar nada Senadores e deputados não prestam atenção no que é dito e mostrado

Humberto Costa Senador Humberto Costa falou no plenário na terça-feira (Jefferson Rudy/Senado Fotos)

Quem assiste à TV Senado, e mesmo outras do segmento político, com toda certeza não deve entender muito bem certos acontecimentos. Ou, no mínimo, achar um pouco estranho o que as câmeras acabam flagrando.

Por exemplo, o instante em que um dos ilustres membros, qualquer deles, vai à tribuna e usa o seu tempo para alguma manifestação, apresentar ou defender teses, ou propostas, e só uns poucos prestam atenção. Toda santa sessão é a mesma coisa. A grande maioria, nem aí, aparece conversando, formando rodinhas, dando tapinhas nas costas, rindo, com certeza trocando piadas, em um comportamento que nunca é o ideal. Até dormindo já se viu gente lá dentro. Pior é que, às vezes, nem a mesa da presidência escapa.

Apenas como ilustração, o pronunciamento do senador Humberto Costa (PT – PE), terça-feira. Ele falando e muitos dos seus companheiros de casa nem aí. Ninguém foi flagrado prestando atenção. Pra quem assiste, pega bem esquisito. Culpa do diretor de TV?

Aí, apenas para tentar estabelecer comparação e saber se é assim mesmo, na TV Assembleia de São Paulo, também na terça-feira, o presidente convoca os tantos inscritos para falar. Meio mundo é chamado, mas só uns pouquinhos aparecem, porque os demais, ou não estavam presentes, ou foram tomar lanche bem naquela hora. Grupo escolar perde.

Se a televisão está presente nessas casas e é um dos meios mais importantes de comunicação dos senhores parlamentares com a população e mesmo eleitores, não custa nada um comportamento mais adequado. Olha o decoro, senhores.

A propósito

Em se tratando de comportamento adequado, Eduardo Menezes, se bobear, é o mais simpático do jornalismo esportivo. Está sempre com sorriso no rosto.

Mas precisa se impor quando comanda programas na ESPN. A algazarra com ele come solta e todo mundo falando ao mesmo tempo. O telespectador, coitado, fica de bobo.

Márcio Canuto Vida e carreira do Márcio Canuto em um documentário

Tem que ver

Se você não viu, não sabe o que está perdendo. Vai aí embaixo, pega o link e assiste ao documentário do Márcio Canuto.

Além da história maravilhosa da vida dele, tudo é contado de uma forma bem divertida, com o jeitão e a marca do Márcio mesmo. Vai e depois me conta. (https://dai.ly/x8wx3vw).

Problema pessoal

Em comunicado à imprensa, o SBT informou ontem que Márcia Dantas ficará “interinamente” ao lado de Marcão do Povo na apresentação do “Tá na Hora”.

“Por tempo indeterminado, a jornalista assumirá o lugar de Christina Rocha, enquanto a apresentadora não volta às suas atividades na televisão”. O SBT reforça que Christina está afastada por questões pessoais.

Em cima disso

Na semana passada foram três do “Fofocalizando”, nesta, mais três demitidos pelo SBT do “É Tudo Nosso”, há apenas um mês no ar.

Fala-se em um novo enxugamento geral. Complicado.

Deu um tempo

Pâmela Lucciola, uma vez mais, trocou a Bahia por São Paulo para apresentar o “Melhor da Noite” na Band, ao lado de Zeca Camargo.

Glenda Kozlowski, em férias, foi visitar o filho que mora nos Estados Unidos.

Vai começar

Está previsto para esta quinta-feira o início do confinamento para os 100 participantes da segunda temporada de “A Grande Conquista”.

A estreia na Record vai acontecer dia 22, segunda-feira.

Arte Fred, em destaque no A, será um personagem importante de "A Grande Conquista"

Nos detalhes

Esses 100 participantes serão acomodados, nesta primeira fase, em 3 casas, mas com distribuições bem diferentes. Uns até bem mais confortáveis que outros.

Mas a grande novidade revelada pelo diretor Rodrigo Carelli no “Programa de Todos os Programas”, terça-feira, é a presença do Fred, por computação gráfica. Olha ele, ao lado, dentro do A. Vai interagir com a Rachel Sheherazade quase o tempo todo.

Olha só

A Globo solicitou o registro da marca “Brasil do Brasil”, bordão de Beatriz Reis no “BBB 24″, agora já em prazo de apresentação de oposição.

Resta saber qual armação tem atrás disso. De bobeira não é.

Matéria especial

Amanhã, sexta, serão 10 anos sem o querido Luciano do Valle, o Bolacha, um dos maiores narradores esportivos do país em todos os tempos.

Domingo, no “Show do Esporte”, a Band vai exibir um documentário especial sobre o Luciano, contando da sua passagem do rádio para a TV, os grandes feitos e depoimentos de muitos daqueles que conviveram com ele.

Toda uma cerimônia

Johnny Saad e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, serão recepcionados hoje pelo Gilson Almeida, da TV Sucesso Band, de Goiânia, que está lançando a sua nova programação.

Entre as estreias locais, o “Jogo Aberto”, das 12h às 12h30, com apresentação de Téo José e Tandara Reis. Na sequência, o “Band Cidade”, com duas horas de duração, sob o comando de Paulo Carneiro.

Comando

Paulo Saad é quem tem respondido por toda a área de operação na Newco, programadora de TV por assinatura do Grupo Bandeirantes.

Monica Monteiro, desde a mudança para Brasília, ficou mais no Institucional dos canais PayTV.

Combinado assim

O “Manhã do Ronnie”, do Ronnie Von, parou de ser produzido na Rede TV!. Tem uma boa frente de programas e, até o fim da sua exibição, haverá uma decisão sobre o que vai entrar no lugar.

A informação é que a equipe do Ronnie foi remanejada para outras produções e será reunida novamente, no start do seu novo horário, faixa da noite.

Corrente

Para marcar a última temporada de “Sob Pressão”, a Globo promoverá uma nova campanha de doação de sangue, evento que tem acompanhado os lançamentos da série nos últimos anos.

A partir do dia 23, data de estreia na TV aberta, mais de 80 pontos de coleta estarão mobilizados em 12 Estados.

Bate – Rebate

• Felipe Folgosi já escreveu a continuação do filme “Rodeio Rock”...

• ... Depois da exibição nos cinemas, o longa, estrelado por Carla Diaz, Lucas Lucco e Felipe Hintze, alcançou a segunda posição no ranking da Netflix.

• A Band está preparando um especial sobre Ayrton Senna, que será levado ao ar dia 1º de maio, às 23h30, logo após a série “Vikings”.

• Amanda Klein, âncora do “Rede TV News”, entrará em férias hoje. Gabriela Di França ocupará o seu lugar ao lado do Augusto Xavier...

• ... Quanto ao “Leitura Dinâmica”, Caroline Nequirito e Stella Freitas vão se alternar no comando.

• O “Linha Direta”, com Pedro Bial, estreia nova temporada na Globo na noite desta quinta, após “Os Outros”.

• O jornalista Bruno Laurence gravou participação no “The Noite”, programa do Danilo Gentili no SBT...

• ... Uma conversa sobre Jogos Olímpicos, Brasileirão, o recente Campeonato Paulista, entre outros “causos” e histórias dos tempos de reportagem...

• ... O Bruno, assim como o Pedro Teixeira da CNN, é outro que tem procedência.