Olimpíada versus Olimpíadas: a tentativa de fazer o errado virar certo por interesse barato

Alto contraste

A+

A-

Os mascotes dos Jogos Olímpicos de Paris Arte

Você, pelo menos uma vez na vida, já ouviu ou usou “quem nunca errou que atire a primeira pedra”, como justificativa a tomadas de posição que não foram as mais corretas.

Ou em outras ocasiões mais conhecidas ainda, “errar é humano” ou “ninguém erra de propósito”, esta que agora, lamento informar, tornou-se uma meia verdade.

Porque o certo é assim, aprendemos que é disputada, a cada quatro anos, uma Olimpíada em algum país do mundo, como vai começar a de Paris no próximo dia 26.

Poderíamos até dizer que os Jogos Olímpicos de Paris terão início no dia 26. As duas formas estão absolutamente exatas, em acordo com o que aprendemos na escola.

Publicidade

Mas para tudo, porque o mundo mudou.

As antigas lições estão dando lugar a maneiras como elas, incorretamente, são mais conhecidas nos sites de buscas. E como “Olimpíadas” é mais buscada que “Olimpíada”, alguns dos mais importantes órgãos de imprensa, especialmente a escrita, resolveram adotar essa grosseria e, não por acaso, as tantas “Olimpíadas de Paris”, escritas aos montes até em jornais muito sérios, que resolveram entrar no jogo e errar de propósito.

Publicidade

Oportunismo barato e inconsequente, essa de querer fazer o errado virar o novo certo. Ter que esquecer o que se aprendeu na escola, porque agora interesses outros é que mandam em tudo.

Por enquanto, que se saiba, é isso, resta torcer para que “mindigo”, “teje”, “vareia”, “mortandela” e tantas outras não tomem o mesmo caminho. Tirar proveito do que não deve é sempre lamentável.

Retrocesso - 1

Copa América e Eurocopa em jogo, com a Globo dona das duas, muitas vezes até em sacrifício da sua programação, como será no decorrer desta semana.

E ainda com o Brasileirão, A e B, também em campo.

Retrocesso - 2

É claro que de alguma cabecinha premiada veio a ideia de se dar ao luxo de não ter comentarista de arbitragem participando diretamente das transmissões na Globo.

Três competições repletas de lances duvidosos e sem uma análise técnica de nada. Só narrador e comentarista dando palpite.

Aposta

O “Central Olímpica” será exibido diariamente na Globo após a novela “Renascer”. E, desde já, trata-se de uma interessante aposta em Fernanda Garay, que tanto brilhou como jogadora de vôlei.

Ao seu lado, o experiente Tadeu Schmidt. O programa será feito dos Estúdios Globo no Rio de Janeiro.

Muito bem feito o quadro “E se fosse você?”, do Élcio Coronato, no “Hoje em Dia” Antonio Chahestian

Bem feito

O quadro “E se fosse você?”, do Élcio Coronato, veio acrescentar uma novidade das mais interessantes ao “Hoje em Dia”. Deu um gás no programa.

E está muito bem produzido. Ele testa a reação das pessoas diante de situações as mais diferentes. Às quartas-feiras.

Nobres

Os atores Felipe Dutra (Harum), Francisco Leal (Asur), Paulo Camilo (Pasea), Flávio Leimig (Jabez), Gabriel Barreto (Isar), Rafael Munk (Zobeba) e Felipe Mafra (Efrata) surgirão como príncipes em A Emboscada – 12ª temporada de “Reis”.

Todos ligados ao núcleo da misteriosa Rainha, Cláudia Mauro.

Titulares

Já a partir desta segunda-feira, o “Fofocalizando” volta a contar com o sua equipe titular, porque a Cariucha, recuperada, se junta novamente ao Leo Dias, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano.

Rico Melquiades apareceu como convidado especial durante a sua ausência.

Fecha tudo

Tudo bem que essa coluna é de TV, mas o bom teatro sempre vai merecer um espaço muito especial.

Não tem o que, só dizer que ela está, de novo, um monstro em “Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir”. Emocionante.

Gabz, protagonista de “Mania de Você” na Globo Divulgação

Placar de momento

Apesar de outros candidatos terem procurado registrar a marca “Mania de Você”, apenas uma empresa, relacionada a comércio de confecções, está com o vínculo “em vigor” no site de propriedades.

No caso da Globo, que adotou a marca para sua próxima novela das nove, aparece na seguinte situação: “aguardando exame de mérito”.

Minuto de fama

A própria direção da Rede TV!, diante de provas irrefutáveis, isentou Geraldo Luís de qualquer responsabilidade no caso com a assistente de palco.

Como se trata de um problema interno, não haverá nenhuma manifestação pública sobre o assunto.

Praias diferentes

A Conspiração Filmes, na hora de vender o projeto “Praia dos Ossos” para a Warner, colocou na mesa os nomes de Marjorie Estiano e Emílio Dantas, superconhecidos da TV e cinema.

Daí, chama atenção o movimento da O2 Filmes, ao negociar a minissérie “Pssica” com a Netflix. Ninguém “badalado”. Lá estarão Domithila Catete, Lucas Galvino e Marleyda Soto, o que também não quer dizer que não mereçam ou não sejam talentosos.

Carência

Setores da Globo admitem que há, de fato, uma carência muito grande de bons autores para atender as necessidades das suas novelas e séries do Globoplay.

Mais que possibilidade, já existe o desejo de se buscar novos e também trazer de volta alguns que saíram.

Joel Datena assume o "Brasil Urgente" Divulgação

Última forma

A direção de jornalismo da Band considera que foram altamente válidas as experiências com Lucas Paixão e Felipe Garrafa como apresentadores do “Brasil Urgente”.

Mas que, a partir de hoje, Joel Datena assumirá a titularidade do programa.

Bate – Rebate

· O 033 Rooftop, em São Paulo, marcou para o dia 2 de agosto a estreia do espetáculo “Shakespeare Apaixonado”...

· ... No elenco, Rodrigo Simas, Carla Salle, Ana Lúcia Torre, entre outros...

· ... Aliás, fato para comemorar, a produção conseguiu vários parceiros...

· ... Simas, vale lembrar, vem de trabalhos como “Prazer, Hamlet” e “Renascer”.

· O “Prêmio Grande Otelo”, da Academia Brasileira de Cinema, terá transmissão ao vivo no Canal Brasil, no dia 28 de agosto, direto da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

· O apresentador Luiz Teixeira, do “Tá On” no Sportv, terá sua primeira experiência em Jogos Olímpicos trabalhando na Globo.

· “O Apartamento”, do cineasta iraniano Asghar Farhadi, estreia no canal Arte1 nesta próxima quarta-feira, às 23h.

· “A Grande Conquista”, da Record, a partir desta semana entra na reta final, com surpresas para os seus participantes...

· ... O programa será exibido até quinta-feira, dia 18.

· Eliana, depois de ontem no “Domingão”, dá um ligeiro tempo nas suas atividades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.